American Airlines riporta i risultati finanziari del secondo trimestre 2023

American Airlines Group Inc. ha riportato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2023.

Entrate trimestrali record di 14,1 miliardi di dollari, con un aumento del 4,7% su base annua.

Utile netto del secondo trimestre pari a 1,3 miliardi di dollari, o $1,88 per diluted share. Escludendo i net special items, utile netto del secondo trimestre pari a 1,4 miliardi di dollari, o 1,92 dollari per diluted share.

Operating cash flow di 1,8 miliardi di dollari e free cash flow di 1,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre. La compagnia ha chiuso il trimestre con 14,9 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile.

“È stato un altro trimestre fantastico per American, spinto dal duro lavoro del nostro team per fornire un’operazione affidabile per i nostri clienti e dalla continua forte domanda per il nostro prodotto”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “La nostra attività sta funzionando a livelli storicamente elevati e abbiamo lavorato per aggiornare la nostra flotta e costruire una rete globale completa, il che ha contribuito a produrre ricavi record nel secondo trimestre. Costruiremo su questo slancio per il resto dell’anno e continueremo a dare priorità all’affidabilità, alla redditività, alla responsabilità e al rafforzamento del nostro bilancio”.

“Il team di American Airlines ha fornito una forte performance operativa durante il trimestre, raggiungendo il miglior second-quarter completion factor. American e i suoi partner regionali hanno operato quasi 500.000 voli nel secondo trimestre, con un load factor medio di circa l’86%.

American ha prodotto un fatturato trimestrale record di 14,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre. La forte performance dei ricavi è stata guidata dalla continua forza della domanda su larga scala. La domanda è stata particolarmente forte nel mese di giugno, trainata da un aumento delle prenotazioni ravvicinate. Le entrate domestiche e internazionali a corto raggio continuano a registrare buoni risultati e la compagnia aerea ha registrato una notevole forza nella domanda internazionale a lungo raggio e nella performance dei rendimenti”, afferma American Airlines.

“Sulla base delle tendenze della domanda e delle attuali previsioni sui prezzi del carburante ed escludendo l’impatto di elementi speciali, la compagnia prevede che i suoi third-quarter 2023 adjusted earnings per diluted share saranno compresi tra $0,85 e $0,95. American ora prevede che i suoi full-year 2023 adjusted earnings per diluted share saranno compresi tra $3,00 e $3,75. Le previsioni della compagnia includono l’impatto stimato dei nuovi contratti di lavoro previsti”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)