Air France, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Air France annuncia di aver firmato un accordo di partnership con l’Olympic and Paralympic Games Paris 2024 Organising Committee (OCOG). Il vettore aereo è ora il partner ufficiale della 33a Olimpiade dell’era moderna, poiché si impegna a continuare a sostenere questo evento globale, che supporta da quando è diventata partner ufficiale della candidatura di Parigi 2024 nel 2016.

“Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con gli Olympic and Paralympic Games Paris 2024. Dopo l’emozione dell’assegnazione dei Giochi a Parigi, non vediamo l’ora di contribuire a rendere questo evento globale un successo. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 parlano dei nostri obiettivi e valori in Air France. Nell’estate del 2024 aiuteremo il meglio della Francia a librarsi in tutto il mondo come mai prima d’ora, sulle ali dell’eccellenza, del rispetto e dell’inclusione”, ha affermato Benjamin Smith, CEO Air France-KLM Group.

“Stiamo già schierando tutte le nostre risorse in Air France per rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 un successo. I preparativi sono iniziati mesi fa mentre ci avviamo verso la prossima estate, con il lavoro per portare atleti e tifosi nelle varie sedi olimpiche e paralimpiche. Questo è proprio il viaggio che noi e i nostri 38.000 dipendenti – piloti, assistenti di volo e squadre di terra – siamo ansiosi di intraprendere e condividere con i visitatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Anne Rigail, CEO di Air France.

Il presidente di Parigi 2024 Tony Estanguet ha aggiunto: “Come potete immaginare, siamo particolarmente entusiasti di dare il benvenuto ad Air France nel viaggio di Parigi 2024 come partner ufficiale dei Giochi. La leggendaria compagnia aerea è un gioiello iconico dell’economia francese, vanta una solida storia con i Giochi e ci sostiene sin dalla fase di candidatura nel 2016. Insieme ad Air France, non vediamo l’ora di accogliere il mondo e mantenere la nostra promessa di ospitare le Olimpiadi con un tocco francese, onorando il nostro slogan: Games wide open!”.

“Air France ha già mobilitato i suoi team a Parigi e in tutto il mondo per prepararsi all’arrivo di atleti, fan e media in Francia per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Particolare attenzione sarà riservata ai viaggiatori con mobilità ridotta o con disabilità, che potranno avvalersi del servizio Saphir della compagnia aerea per assistenza.

Le donne e gli uomini di Air France stanno anche preparando i cargo holds per l’attrezzatura prevista in varie discipline olimpiche e paralimpiche.

Air France assisterà con il processo di check-in presso il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Seine-Saint-Denis per consentire agli atleti di effettuare il check-in dei bagagli e delle attrezzature sportive direttamente in loco per il volo di ritorno. Potranno quindi recarsi all’aeroporto tramite un percorso assegnato”, afferma Air France.

“Air France sostiene la candidatura di Parigi per ospitare i 2024 Olympic and Paralympic Games dal 2016. Il vettore aereo ha decorato per l’occasione 10 dei suoi aeroplani, dotandoli dell’Eiffel-Tower-inspired logo stilizzato con il numero 24.

Nel settembre 2017, dopo che Parigi si è aggiudicata i Giochi Olimpici e Paralimici del 2024, Air France ha portato a casa da Lima la delegazione francese guidata da Tony Estanguet, dove è stata accolta dai membri del team della compagnia aerea. Il 9 agosto 2021, dopo cinque anni in Giappone, la bandiera olimpica ha viaggiato a Parigi a bordo di un aereo Air France dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo 2020. Il conto alla rovescia per la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 del 26 luglio 2024 è stato lanciato ufficialmente a Parigi-Charles de Gaulle.

Air France è il vettore ufficiale delle delegazioni sportive e internazionali della Francia per le Olimpiadi dal 1952. Vettore ufficiale internazionale dei Giochi Olimpici di Albertville (Savoia) nel 1992 e partner ufficiale della squadra olimpica e paralimpica francese dell’epoca, Air France ha trasportato la fiamma olimpica da Atene a Parigi sul Concorde a 2.200 km/h. Questa impresa storica ha stabilito un record come la fiamma più veloce di tutti i tempi”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)