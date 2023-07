easyJet: ottimi risultati per il terzo trimestre

easyJet ha ottenuto ottimi risultati nel terzo trimestre, chiuso al 30 giugno 2023, fornendo un Profit Before Tax da record.

Q3 headline profit before tax £203 milioni (miglioramento di £317 milioni rispetto al terzo trimestre 2022). Crescita passeggeri +7% anno su anno, load factor +2 ppt anno su anno. RPS (Revenue Per Seat) +23% anno su anno, Headline CPS (Cost Pert Seat) ex Fuel in calo del 2% anno su anno.

“L’easyJet third quarter profit è migliorato di 317 milioni di sterline, anno su anno, poiché la domanda per la sua rete e i suoi servizi continua ad essere forte. Un aumento dei ricavi per posto del 23% su base annua, insieme a una riduzione del 2% del costo per posto escluso il carburante, oltre a un Profit Before Tax di easyJet holidays pari a 49 milioni di sterline, sta portando il Gruppo verso un ottimo risultato per il FY23.

Sulla base delle attuali tendenze delle prenotazioni, easyJet prevede che il quarto trimestre fornisca un’altra record PBT performance, con RPS in aumento di circa il 10% su base annua e costo per posto escluso il carburante per l’H2 2023 che dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato anno su anno. Questa guidance è soggetta all’ambiente operativo, con l’intero settore che vedrà condizioni difficili quest’estate. Lo spazio aereo più limitato e le restrizioni sulla portata stanno provocando interruzioni ATC senza precedenti e un aumento dei giorni di sciopero ATC fino al 40% da inizio anno rispetto al 2019. Il Management ha intrapreso azioni per mitigare l’impatto di ciò sui nostri clienti”, afferma easyJet.

“Entrando in questo inverno, easyJet sta registrando un buon slancio delle prenotazioni, con rendimenti dei biglietti venduti e load factor in anticipo su base annua e una capacità pianificata in aumento di oltre il 15% per il trimestre di dicembre. Si prevede che il costo principale, escluso il carburante, si ridurrà di anno in anno e easyJet holidays continua a vedere una crescita della domanda, con prenotazioni invernali superiori al 100% di anno in anno.

easyJet ha attualmente 163 aeromobili in ordine per la consegna fino al 2028. Stiamo ora eseguendo un processo per garantire ulteriori posizioni di ordini fermi per il nostro piano di flotta a lungo termine. Ciò consentirebbe a easyJet di sostituire i velivoli più vecchi con opzioni aggiuntive per garantire la crescita futura”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “La nostra performance nel terzo trimestre è stata sostenuta dalla forte domanda da parte dei passeggeri per la rete e i servizi di easyJet. Continuiamo a fornire un grande valore ai clienti con circa la metà delle tariffe easyJet attualmente in vendita ancora sotto le 50 sterline. Siamo assolutamente concentrati sulla mitigazione dell’impatto del difficile ambiente esterno sui nostri clienti e sul loro volo per le loro meritate vacanze. Continuiamo a vedere un buon slancio mentre ci spostiamo nel quarto trimestre, dove opereremo oltre 160.000 voli e prevediamo di fornire un’altra performance PBT da record. Quest’inverno aggiungeremo oltre il 15% di capacità e vediamo le prenotazioni in anticipo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

“Durante il terzo trimestre easyJet ha volato 26,2 milioni di posti, un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando easyJet ha volato 24,9 milioni di posti. Il load factor è stato del 90% (Q3 FY22: 88%).

Il numero di passeggeri nel trimestre è aumentato a 23,5 milioni (Q3 FY22: 22,0 milioni)”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)