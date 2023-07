News Brevi – 20.07.2023

SAC: AUTORIZZATO L’ACCESSO AL TERMINAL A – Sac informa: “La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, grazie alla celerità delle verifiche effettuate dalla Procura della Repubblica e dai Vigili del Fuoco, oggi è stato autorizzato l’accesso al Terminal A per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile. Tali operazioni verranno effettuate senza soluzione di continuità per attenuare i disagi dei passeggeri. La Sac ringrazia tutte le autorità ed enti di Stato coinvolti che, lavorando senza sosta, hanno compiuto le attività necessarie per superare prontamente questa fase delicata”.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CATANIA A MILANO CON FALCON 900 – E’ atterrato due giorni fa sull’aeroporto di Milano-Linate un velivolo Falcon 900 Easy del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’aereo ha effettuato, sulla tratta Catania-Milano, il trasporto sanitario d’urgenza di un ragazzo di 14 anni in imminente pericolo di vita. Il giovane paziente, precedentemente ricoverato presso il Presidio Ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta, necessitava di specifiche cure salva-vita ed è per questo che la Prefettura di Caltanissetta ha richiesto l’immediato e tempestivo intervento dell’Aeronautica per consentire il ricovero del ragazzo presso l’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano, dovrà potrà ricevere cure mediche specifiche. La missione di volo è stata effettuata da un equipaggio dell’Aeronautica Militare in pronto intervento presso l’aeroporto militare di Ciampino. E’ da qui infatti che il Falcon 900 Easy è decollato alla volta dell’aeroporto siciliano, dove il paziente, precedentemente giunto con eliambulanza all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, è stato imbarcato sul Falcon, accompagnato dai suoi genitori e da un’equipe medica. Ripartito da Catania intorno alle 12:30, l’aereo è atterrato a Linate poco dopo le 14:00. Qui un’ambulanza, in attesa del quattordicenne, lo ha subito trasportato presso l’Ospedale di destinazione, mentre il Falcon 900 Easy ha fatto rientro a Ciampino, riprendendo la prontezza operativa a favore della collettività. Il trasporto d’urgenza è stato attivato su indicazione della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di emergenze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell’Aeronautica Militare, in particolare del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR CHIEDE AL COMUNE DI VENEZIA DI RIMUOVERE L’ECCESSIVO AUMENTO DEL 38% DELLE TASSE PER L’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto oggi (20 luglio) al Comune di Venezia di eliminare l’eccessivo aumento delle tasse del 38% (€2,50) per tutti i passeggeri in partenza dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia dal 30 maggio 2023, in aggiunta alla tassa di €6,50 già in vigore. L’appello di Ryanair segue la decisione del Consiglio di Stato di martedì (18 luglio) di rinviare la sua sentenza sulla legittimità dell’aumento della tassa fino al 30 novembre, creando incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da €6,50 a €9 per passeggero dal 30 maggio. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l’aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale ’23. Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri”.

A ORIZZONTE SISTEMI NAVALI IL PROGRAMMA MCO DI NAVE CAVOUR E CLASSE ORIZZONTE – Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato, con la Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa/DNA, l’Accordo Quadro di Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) per la portaerei Cavour e i cacciatorpediniere classe Orizzonte Andrea Doria e Caio Duilio della Marina Militare (MMI). L’accordo ha un valore complessivo massimo di 190 milioni di euro e si esaurirà a fine 2028. Nei prossimi giorni è prevista la firma del primo contratto attuativo tra il prime contractor OSN e Navarm, a copertura dei primi due anni di servizio. In particolare, le attività previste si riferiscono ai sistemi e apparati di piattaforma e del sistema di combattimento delle unità oggetto dell’Accordo nel periodo 2023-2028, al fine di assicurarne il mantenimento delle condizioni operative e l’accrescimento del know-how del personale della Marina Militare. Fincantieri curerà le attività di supporto in servizio dei sistemi e apparati di piattaforma, tra cui l’apparato motore, il sistema di automazione, gli impianti di generazione elettrica e di condizionamento, gli organi di manovra e di propulsione, nonché gli elevatori per aeromobili di nave Cavour e il sistema di movimentazione elicotteri delle unità di classe Orizzonte. Leonardo curerà tutti i sottosistemi afferenti al Sistema di Combattimento, sensori radar, Combat Management System, lanciatori e sistemi d’arma delle due classi di navi, presso le basi navali di La Spezia e Taranto. I sottosistemi Leonardo interessati dalle attività di manutenzione ammontano a circa una cinquantina di apparati.

LEONARDO: CHIUSA CON SUCCESSO LA MISSIONE AEOLUS – Aeolus, satellite dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) lanciato nello Spazio nel 2018, si prepara a tornare sulla Terra dopo aver studiato con successo la distribuzione dei venti di tutto il pianeta, da 30 km di altezza fino al suolo. Il satellite Aeolus è equipaggiato da ALADIN (Atmospheric LAser Doppler INstrument), un LIDAR (Light Detection and Ranging) composto di tre parti: un telescopio, un ricevitore e un trasmettitore laser, realizzato in Italia da Leonardo con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). È il più potente trasmettitore operante nell’ultravioletto (UV) mai costruito prima per una missione spaziale: con oltre 7 miliardi di impulsi laser emessi, ha orbitato intorno alla Terra ben 16 volte al giorno, riuscendo a coprire l’intero globo una volta a settimana. È composto da più di 80 elementi ottici allineati con un’accuratezza micrometrica, e realizzato con tecnologie e materiali innovativi finora mai sperimentati. Ne sono esempi emblematici il sistema di ossigenazione all’interno del laser, sviluppato per fare in modo che il raggio non venga deformato o bruci le componenti interne e il materiale utilizzato per minimizzare l’assorbimento della luce e, allo stesso tempo, per resistere agli altissimi livelli di potenza, evitando dispersione di energia o danni alle ottiche. Ed è proprio la tecnologia laser la vera rivoluzione di Aeolus: generando pulsazioni di luce UV inviate nell’atmosfera, il LIDAR mette in evidenza i venti in tutto il mondo. Il grande valore aggiunto offerto da questa missione è stato misurare i venti in aree difficilmente raggiungibili dai classici mezzi di rilevazione (palloni sonda o aerei), offrendo una visione più completa e globale di questo fenomeno. Tra la fine delle operazioni (lo scorso 30 aprile) e lo spegnimento di ALADIN (avvenuto il 5 luglio), Leonardo, insieme all’ESA e alle industrie di settore coinvolte, ha effettuato ulteriori test sulle capacità di emissione del trasmettitore laser, facendolo passare da una potenza di circa 4 milioni di Watt nominali, a circa 10 milioni di Watt. Un record mai raggiunto prima da un laser spaziale.

SCOPRI SAMARCANDA CON I VOLI AIR ASTANA + FLYARYSTAN – Air Astana informa: “Non perdere l’occasione di volare a Samarcanda nei mesi di settembre e ottobre 2023 emettendo un unico biglietto Air Astana + FlyArystan da GDS. Esclusivamente nei mesi indicati e sui voli destinati a Samarcanda, è possibile emettere biglietteria FlyArystan in GDS se abbinata ai voli internazionali di Air Astana. Il volo di andata, in partenza il lunedì da Londra, garantisce una perfetta connessione che permette di partire subito alla scoperta di Samarcanda. Il volo di ritorno, che richiede di trascorrere una o tre notti ad Almaty, offre invece l’occasione di visitare la città e altre regioni del Kazakistan usufruendo del vantaggioso programma Stopover Holidays, che include pernottamenti ad Almaty, con colazione e trasfer privato da/per l’aeroporto, a partire da soli 19$ (tariffa per una notte). Air Astana inoltre ha raddoppiato il volo giornaliero da ALMATY (ALA) a TASHKENT (TAS), offrendo frequenti collegamenti via Londra con l’aeroporto di Almaty e, da quest’ultimo, un doppio volo giornaliero da/per Tashkent. Al ritorno, puoi scegliere se includere una notte ad Almaty, con colazione e trasfer privato da/per l’aeroporto, come parte del programma Stopover Holidays di Air Astana, al costo di soli 19$”.

PAPA FRANCESCO VOLA A LISBONA CON ITA AIRWAYS – In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, il Santo Padre partirà il 2 agosto alle ore 07:50 da Roma Fiumicino verso la base aerea di Figo Maduro di Lisbona viaggiando con ITA Airways. ITA Airways ha scelto l’Airbus A320neo con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. “Si tratta di un aeromobile tecnologico ed efficiente, che garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 10:00 ora locale. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Fabio Maria Lazzerini, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Corrado Di Maria con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 9 persone, 3 piloti e 6 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale”, afferma ITA Airways. “Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico all’insegna della sostenibilità. Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Airline Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”, conclude ITA Airways.

SAAB PRESENTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2023 – Saab ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2023. “Le nostre prenotazioni di ordini e vendite hanno continuato ad avere un forte slancio nel secondo trimestre. Con un percorso di crescita ambizioso davanti a noi, rispettare gli impegni e le consegne dei nostri clienti è fondamentale per il successo di Saab. Attualmente stiamo dedicando uno sforzo incessante per project execution, deliveries and capacity, che a sua volta sta guidando la crescita delle vendite”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Solida acquisizione di ordini pari a 14.315 milioni di corone svedesi (17.363) con una forte crescita degli ordini di medie dimensioni nel trimestre. Il secondo trimestre dello scorso anno includeva un ordine GlobalEye dalla Svezia di 7,3 miliardi di corone svedesi. Le vendite sono aumentate a 12.475 milioni di corone svedesi (10.171), con una crescita organica del 22%, trainata dall’elevato ritmo delle attività progettuali in tutte le aree di business. L’EBITDA è stato di 1.618 milioni di corone svedesi (1.255), con un margine del 13,0% (12,3). L’utile operativo (EBIT) è aumentato del 44% e ammonta a 1.065 milioni di corone svedesi (738), con un margine dell’8,5% (7,3). Escludendo gli elementi che influenzano la comparabilità di SEK 34 milioni, il margine è stato dell’8,3%. L’utile netto del periodo è stato di 798 milioni di corone svedesi (433) e l’utile per azione è salito a 5,76 corone svedesi (3,15). Operational cash flow nel trimestre sceso a -1.548 milioni di corone svedesi (531) a causa di un maggiore deflusso di pagamenti dei fornitori. L’operational cash flow per il primo semestre 2023 è stato di 1.524 milioni di corone svedesi (352). La posizione di liquidità netta nel trimestre è stata di 3,7 miliardi di corone svedesi (-0,1). Outlook migliorato per la crescita organica delle vendite 2023: organic sales growth compresa tra il 16 e il 20%, rispetto alla precedente previsione di circa il 15%.

BRITISH AIRWAYS: NUOVO STRUMENTO DI ORIENTAMENTO DIGITALE A LONDON HEATHROW – British Airways sta sperimentando un nuovo strumento di orientamento digitale per aiutare i clienti a navigare attraverso London Heathrow. La nuova tecnologia offre mappe sia del Terminal 5 che del Terminal 3 di London Heathrow, aiutando i clienti che viaggiano attraverso l’hub londinese della compagnia aerea a individuare il gate di partenza e i punti di interesse tra cui negozi, lounge e ristoranti. Il nuovo strumento di orientamento consente ai clienti di navigare in aeroporto con maggiore sicurezza, risparmiando tempo e riducendo la possibilità di perdere il volo. Lo strumento fornisce indicazioni e informazioni chiare sul layout dell’aeroporto, consentendo ai clienti di vivere un’esperienza più fluida attraverso London Heathrow. Attraverso una mappa interattiva, i clienti possono cliccare sulle aree di interesse compresi i negozi e ottenere informazioni sulla posizione, gli orari di apertura e la descrizione degli articoli acquistabili. Lo strumento consente inoltre di localizzare facilmente bagni, posti a sedere e punti informativi. I clienti che effettuano una coincidenza tra un volo e l’altro possono anche inserire i dettagli dei loro voli in entrata e in coincidenza e ricevere istruzioni dettagliate, insieme a una mappa animata su come arrivare dal gate di arrivo al gate di partenza del volo in coincidenza. La prova iniziata a giugno è disponibile per tutti i clienti che viaggiano attraverso London Heathrow e possono accedere allo strumento tramite i codici QR sugli schermi digitali a Londra Heathrow o visitando wayfinding.maps.ba.com. Nell’ambito della sperimentazione, sono stati inviati anche collegamenti al wayfinding a tutti i clienti che viaggiano a London Heathrow e si collegano da destinazioni tra cui New York JFK, Dubai, Città del Messico, Atlanta, Dallas Fort Worth e Houston.

AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA: ENTRO L’ANNO RIMOSSE TUTTE LE LIMITAZIONI – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Riunione operativa al Mit tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i vertici di Enac, Enav e della società di gestione aeroportuale (SACAL). Rimosse le limitazioni operative relative alla pista 15 che da oggi è a regime: risulta percorribile da tutti i vettori e gli equipaggi, mentre è stato studiato un piano di volo ad hoc per la pista 33, attualmente sottoposta a restrizioni. La nuova procedura di volo tracciata da Enav e in fase di approvazione da parte di Enac permetterà, previo addestramento dei piloti, il superamento delle limitazioni ai voli. Enac, inoltre, ha assunto l’impegno a coprire i costi di noleggio di un simulatore di volo, con i percorsi di avvicinamento dello scalo reggino, da mettere a disposizione delle compagnie interessate per l’addestramento dei propri equipaggi. Nel corso della riunione è stato discusso anche il progetto di intermodalità mare-aereo con la Sicilia nord-orientale, così da ampliare il bacino di utenza dell’aeroporto e rispondere alla domanda di trasporto di tutta l’area dello Stretto. L’aeroporto attualmente ha un traffico di 200mila passeggeri con una previsione di crescita entro quattro anno fino a un milione” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

BRUSSELS AIRLINES E ML TOURS ENTRANO IN UNA PARTNERSHIP DI 3 ANNI – Brussels Airlines, la compagnia di bandiera del Belgio, e ML Tours, un’agenzia di viaggi specializzata in voli dal Belgio e dai Paesi Bassi al Marocco, hanno firmato una cooperazione strategica che durerà fino al 2025. L’accordo ha un volume di 175.000 posti e comprende voli tra Bruxelles e Al Hoceima, Nador, Oujda e Tangeri. Con questo, entrambi i partner si rivolgono ai passeggeri che viaggiano regolarmente tra il Belgio e il Marocco. I voli tra Bruxelles e le ultime tre città saranno principalmente voli di linea nella stagione estiva, il collegamento Bruxelles-Al Hoceima sarà operato tutto l’anno come volo charter. Attraverso questa partnership, Brussels Airlines e ML Tours garantiscono comodi collegamenti tra l’aeroporto di Bruxelles e il Marocco per i viaggiatori VFR (Visiting Friends & Relatives), nonché per i turisti e i viaggiatori d’affari. “Siamo felici di aver unito le forze con ML Tours come partner specializzato e ampliare la nostra offerta per i clienti che volano da e per il Marocco. Questa partnership rafforza ancora una volta la posizione di Brussels Airlines nel mercato leisure e contribuisce alla nostra strategia a lungo termine in questo segmento”, afferma Greet Vandebos, Head of Leisure Sales, Brussels Airlines. “Brussels Airlines e ML Tours collaborano da anni per offrire voli per il nord del Marocco. Questa collaborazione si è ora concretizzata in un accordo pluriennale che offre a entrambe le parti maggiori certezze sulla capacità disponibile nei prossimi tre anni. ML Tours può aumentare la sua offerta ad Al Hoceima, Nador, Oudja e Tangeri e fornire a Brussels Airlines un numero stabile di passeggeri. L’accordo è importante soprattutto per i clienti belgi, ma anche per i viaggiatori olandesi”, afferma Yavuz Kara, CEO, ML Tours.

SAUDIA OFFRE IL PROGRAMMA FREQUENT FLYER ALFURSAN – SAUDIA, la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, offre ai suoi clienti un programma frequent flyer attraverso ALFURSAN. “I clienti beneficiano di numerosi vantaggi di viaggio e premi esclusivi che rendono ogni viaggio più piacevole. I membri possono riscattare biglietti premio e upgrade di volo, mentre i membri di livello Argento e Oro ottengono l’accesso esclusivo alle lounge di tutto il mondo e una serie di altri vantaggi di livello. Grazie all’appartenenza di SAUDIA alla prestigiosa alleanza SkyTeam, i soci AL-FURSAN possono anche accumulare Miglia con le compagnie aeree partner globali. Il programma di fidelizzazione ALFURSAN è orgoglioso di ricompensare i nostri passeggeri più assidui con l’accesso a vantaggi esclusivi. Tutti i soci iniziano con il Blue Tier, ottenendo privilegi quali offerte esclusive dei partner, accesso alle Miglia Premio e priorità nelle liste d’attesa, tra gli altri vantaggi. Semplicemente volando con SAUDIA o con i partner SkyTeam, è possibile passare al livello Silver e Gold. Ciascun livello comporta una serie di vantaggi e privilegi unici, che si aggiungono a quelli guadagnati nel livello precedente, dandovi ancora più motivi per volare con SAUDIA. Come socio Silver o Gold avrete accesso alla lounge ALFURSAN, al bagaglio aggiuntivo sui voli e potrete accumulare più Miglia Premio, aiutandovi a riscattare più velocemente la vostra prossima vacanza”.

BRUSSELS AIRLINES PORTERA’ OLTRE 10.000 PARTECIPANTI A TOMORROWLAND – Venerdì prossimo, Tomorrowland riunirà ancora una volta il mondo a Boom, Anversa. E come da tradizione, lo fa in collaborazione con Brussels Airlines. Dal 19 luglio 125 voli partiranno da 57 diversi aeroporti verso l’aeroporto di Bruxelles. Brussels Airlines porterà oltre 10.000 partecipanti, con un pacchetto Global Journey, al miglior festival musicale del mondo. Tomorrowland è giunto alla sua 17a edizione e promette di rubare i cuori di tutto il mondo anche quest’estate con i migliori dj set, sorprese magiche e decorazioni da favola. Non meno di 400.000 spettatori provenienti da tutto il mondo saranno accolti presso il dominio “De Schorre” a Boom a partire dal 21 luglio. Anche Brussels Airlines sta contribuendo a rendere l’esperienza memorabile. Negli ultimi mesi ha venduto più di 10.570 pacchetti volo. Gli amanti della musica di tutto il mondo voleranno da 57 diversi aeroporti verso il Belgio per il festival nei prossimi giorni, per un totale di 125 voli Brussels Airlines. Anche quest’anno, sette voli saranno completamente trasformati in unici #TMLpartyflights. Ciò significa che i passeggeri possono godersi un primo DJ set dal vivo a 10 chilometri di altitudine. I Partyflights saranno operati da Amare, l’Airbus A320 di Brussels Airlines dedicato a Tomorrowland. È già la quinta volta che Amare porta al festival amanti della musica da tutto il mondo. Dipinto all’esterno con una bellissima aquila, l’aereo dà vita all’atmosfera di Tomorrowland anche all’interno, tra l’altro grazie a un’illuminazione d’atmosfera extra. “Siamo orgogliosi partner di Tomorrowland da 11 anni ormai, uno dei più meravigliosi ambasciatori del nostro paese. Sosteniamo anche pienamente il messaggio che il festival promuove in tutto il mondo: ‘Live Today. Love Tomorrow. Unite Forever’. Condividiamo questa missione, riunire persone da tutto il mondo. Nel 2012, abbiamo organizzato i primi Partyflights. Abbiamo anche creato i pacchetti Global Journey che consentono ai viaggiatori internazionali di combinare il festival con il loro soggiorno in hotel o campeggio e il loro trasporto. Nel 2017 abbiamo presentato Amare, l’aereo interamente dedicato al festival. Siamo convinti che in futuro realizzeremo molte altre grandi collaborazioni”, afferma Michel Moriaux, Responsabile Marketing, Brussels Airlines.