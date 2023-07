United Airlines annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre, con performance finanziarie da record

United Airlines (UAL) ha riportato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2023. “La compagnia ha registrato un earnings per share nel trimestre di $3,24 e un pre-tax margin del 9,8%.

United ha stabilito un record su adjusted basis con earnings per share di $5,03 e pre-tax margin del 15,3%. La forte performance finanziaria ha accelerato gli sforzi della compagnia per ripristinare il proprio bilancio.

Lo slancio del secondo trimestre dovrebbe portare la compagnia a un full year 2023 adjusted earnings per share compreso tra $11 e $12, in aumento rispetto alla precedente previsione da $10 a $12. I massimi trimestrali di tutti i tempi nel secondo trimestre e le brillanti prospettive per il futuro sono la prova che la strategia United Next per potenziare la compagnia aerea, aumentare la connettività nei suoi hub del continente centrale ed espandere la sua rete globale leader del settore sta funzionando”, afferma United.

“Anche la performance del secondo trimestre ha beneficiato della forza del network. Nel secondo trimestre, i margini domestici di United sono tornati ai livelli del 2019, mentre i margini internazionali erano ben al di sopra del 2019. United continua a consolidare la sua posizione di compagnia di bandiera degli Stati Uniti, con un aumento del 27% della capacità a livello internazionale rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Cercando di capitalizzare la domanda di viaggi internazionali, United ha annunciato all’inizio di questa settimana una seconda espansione attraverso il Pacifico questo autunno con nuovi voli per Manila, Hong Kong, Taipei e Tokyo (Narita). La compagnia aerea si aspetta di massimizzare il successo della sua attività internazionale con il più grande ordine di aeromobili widebody della storia che ha annunciato con Boeing nel dicembre 2022″, prosegue United.

“Il team United ha perseverato attraverso una serie di eventi senza precedenti alla fine del mese scorso. Sono i migliori del settore e siamo concentrati sugli importanti cambiamenti che possiamo apportare, specialmente a Newark, per servire ancora meglio i nostri clienti”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “La performance finanziaria di United nel secondo trimestre e le nostre prospettive per il resto dell’anno e oltre chiariscono che United Next sta funzionando ed è la strategia giusta al momento giusto. Il nostro obiettivo ora è eseguire bene quella strategia, perché sappiamo che offrirà enormi vantaggi ai nostri clienti, ai nostri dipendenti e ai nostri proprietari”.

Second-Quarter Financial Results

Capacità in aumento del 17,5% rispetto al secondo trimestre 2022.

Total operating revenue totali pari a 14,2 miliardi di dollari, in aumento del 17,1% rispetto al secondo trimestre 2022.

Pre-tax income di 1,4 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 9,8%, adjusted pre-tax income di 2,2 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin del 15,3%.

Net income di 1,1 miliardi di dollari, adjusted net income di 1,7 miliardi di dollari.

Earnings per share di $3,24, adjusted earnings per share di $5,03.

