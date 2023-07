easyJet: in arrivo due nuove rotte internazionali per volare da Napoli il prossimo inverno

easyJet amplia la propria offerta da e per il capoluogo partenopeo con l’annuncio di due rotte internazionali in partenza da fine di ottobre.

“Dal prossimo 31 ottobre si riavvia il collegamento easyJet in partenza dalla sua seconda base italiana alla volta di Hurghada, la città egiziana che si estende per 40 km lungo la costa del Mar Rosso dove è impossibile non lasciarsi trascinare in appassionanti avventure ed esplorazioni subacquee. La destinazione, perfetta per collezionare ricordi al sapore di mare anche con l’inizio delle giornate più fredde, sarà raggiungibile dall’aeroporto di Capodichino con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Sempre per coloro che inseguono il mare anche d’inverno, inoltre, dal 29 ottobre easyJet collegherà per la prima volta la città di Napoli con Gran Canaria, la piccola perla spagnola immersa nell’Oceano Atlantico dove natura incontaminata, relax e divertimento si incontrano in un’unione esplosiva. La meta sarà raggiungibile grazie alla compagnia arancione con un volo a settimana, ogni domenica”, afferma easyJet.

“Con questi due ingressi si amplia così il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet, che anche quest’inverno si conferma la compagnia preferita dai napoletani per partire alla scoperta delle più belle mete in Europa, e non solo”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)