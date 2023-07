British Airways annuncia un investimento in un nuovo Pilot Cadet Scheme

British Airways ha annunciato il lancio di un brand-new pilot cadet programme che finanzierà l’addestramento per un massimo di 60 aspiranti piloti all’anno.

“La creazione della British Airways Speedbird Pilot Academy vedrà la barriera dei costi della formazione per diventare un pilota di linea rimossa, rendendo la professione molto più accessibile. Ai candidati prescelti verrà offerto un posto in una approved flight training school e, al superamento del corso, una posizione come pilota di British Airways, aiutando la compagnia aerea a garantire i giusti livelli di futuri talenti per gli anni a venire.

Con una formazione iniziale che può costare decine di migliaia di sterline, il prezzo per diventare un pilota ha reso la professione proibitiva per molti. Questo costo sarà ora finanziato da British Airways, con un investimento multimilionario da parte della compagnia aerea nella sua prossima generazione di piloti, rendendolo un vero e proprio percorso di carriera per tutti gli aspiranti piloti.

La compagnia aerea rimane impegnata ad aumentare ulteriormente la diversità nel settore dell’aviazione ed è determinata ad aumentare la consapevolezza, la visibilità e le candidature a questo nuovo cadet programme a persone di ogni estrazione, non solo a coloro che possono permettersi i costi iniziali di formazione”, afferma British Airways.

Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “La Speedbird Pilot Academy trasformerà in realtà l’ambizione di diventare un pilota di British Airways per le persone che in precedenza avevano annullato l’opzione a causa della barriera dei costi.

Il nostro obiettivo è attrarre i migliori talenti là fuori per la nostra futura generazione di piloti. Sia che qualcuno stia appena lasciando la scuola o intraprendendo una seconda carriera che non avrebbe mai creduto possibile, stiamo livellando il campo di gioco rimuovendo la barriera dei costi di formazione iniziale per rendere una carriera di volo più accessibile a una gamma più ampia di persone e dando a tutti pari opportunità.

Voliamo verso più di 200 destinazioni in tutto il mondo su una vasta gamma di tipi di aeromobili, offrendo ai piloti un’abbondanza di opportunità e rendendo estremamente gratificante la carriera di pilota di British Airways. Questa first-in-a-generation initiative consentirà a chiunque di realizzarla”.

Hannah Vaughan, British Airways Senior First Officer and former cadet, ha dichiarato: “Questa è una grande carriera per chiunque. Naturalmente avrai bisogno dell’amore per il volo e i viaggi, ma essere un pilota British Airways offre molto di più. Dal lavorare con un team incredibilmente dedicato e incontrare clienti da tutto il mondo al beneficiare di world-class training facilities, lo consiglierei assolutamente come percorso professionale.”

“I candidati prescelti guadagneranno un posto in uno dei approved flight training colleges, con tutti i costi di iscrizione coperti da British Airways.

La Speedbird Pilot Academy è una parte del più ampio piano di reclutamento dei piloti della compagnia aerea. British Airways continua a reclutare current commercial pilots e sta lavorando con le UK Armed Forces per fornire ai piloti militari nuove opportunità di carriera nell’aviazione commerciale una volta terminato il loro periodo di servizio concordato”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)