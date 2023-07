Textron Aviation migliora il comfort con i CoolView Windows nei Beechcraft King Air

Textron Aviation ha annunciato un aggiornamento per i suoi Beechcraft King Air 260 and 360 turboprops con l’introduzione di nuovi CoolView® windows per ridurre al minimo il trasferimento di calore nella cabina sulla rampa e offrire un livello senza precedenti di comfort per i passeggeri e raffreddamento della cabina. “A partire dall’inizio del 2024, tutti i nuovi aeromobili King Air saranno i primi nella categoria ad essere dotati di CoolView windows, prodotti da Lee Aerospace.

Il turboelica Beechcraft King Air è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

L’introduzione dei CoolView windows riflette l’impegno di Textron Aviation verso soluzioni innovative che migliorano l’esperienza di volo sia per i piloti che per i passeggeri. Secondo i test indipendenti di Lee Aerospace, l’aggiunta di un sottile strato metallico interno consente ai finestrini di ridurre significativamente la quantità di luce infrarossa che entra nella cabina, garantendo un ambiente più fresco e confortevole durante le operazioni di rampa”, afferma Textron Aviation.

“In Textron Aviation ci impegniamo a incorporare la tecnologia più recente e il feedback dei clienti nei nostri aeromobili per offrire la migliore esperienza a proprietari, piloti e passeggeri”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Flight Operations. “L’inclusione dei CoolView windows nei Beechcraft King Air turboprops è una testimonianza del nostro impegno per il comfort dei passeggeri e della nostra reattività alle loro idee”.

“I CoolView windows sono inoltre dotati di un pannello antigelo con oscuramento integrato. Questo design avanzato migliora la visibilità riducendo la luce solare e l’abbagliamento indesiderati, creando un’atmosfera piacevole e visivamente accattivante per i passeggeri e l’equipaggio. Il frost pane aiuta anche a ridurre o eliminare l’accumulo di ghiaccio indesiderato durante i voli lunghi.

In combinazione con il Textron Aviation standard Electric Air Conditioning System con Ground Cooling nel King Air 360, i CoolView windows contribuiranno a fornire ai clienti un ambiente fresco e confortevole in cabina, anche in condizioni di rampa difficili.

I CoolView windows sono disponibili anche come aftermarket upgrade per i Beechcraft King Air turboprops presso i Textron Aviation Service Centers o per l’acquisto esclusivamente dal Textron Aviation’s parts website”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)