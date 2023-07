News Brevi – 21.07.2023

SAC: ESITO DELLA RIUNIONE IN PREFETTURA – Sac informa: “La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, in occasione della riunione di oggi pomeriggio (NdR: ieri) in Prefettura tra Sac, Enac, Protezione Civile, il comandante della base di Sigonella Emanuele Di Francesco, gli Enti di Stato e il Comune di Catania, è stato esaminato lo stato di avanzamento dei lavori per l’ampliamento del Terminal C, da quando Sac ed Enac hanno avviato le iniziative per aumentarne la capacità operativa. Relativamente alla disponibilità dell’aeroporto di Sigonella, ottenuta grazie al presidente della Regione Renato Schifani, e confermata nel pomeriggio, si è in attesa di poter verificare la piena disponibilità anche dell’area terminal, necessaria allo svolgimento delle operazioni. Il tutto, in piena sintonia tra il Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, il presidente Schifani, Sac e il Comune di Catania. Domattina (NdR: oggi), intanto, è previsto un sopralluogo di Sac, Enac e Vigili del Fuoco all’interno dei Terminal, per verificarne le condizioni”.

RADDOPPIA LA SOSTA GRATUITA IN TUTTI I PARCHEGGI NELL’AREA ARRIVI DELL’AEROPORTO DI CAGLIARI – Proseguono le novità introdotte da SOGAER per agevolare chi usufruisce dei servizi dell’Aeroporto di Cagliari: da lunedì 24 luglio raddoppia la sosta gratuita in tutti i parcheggi fronte Arrivi. Tutti coloro che utilizzeranno le aree denominate P1, P2 e P3 degli Arrivi potranno farlo senza pagare i primi 20 minuti. Sempre tenendo nella massima considerazione le esigenze di chi si reca in aeroporto per accogliere parenti e amici in un periodo di grande traffico – aereo e veicolare – SOGAER ha recentemente inaugurato a pochi passi dall’aerostazione il parcheggio FREE2PARK dove la sosta è interamente gratuita per 2 ore. Ulteriore novità sul fronte parcheggi annunciata dal gestore aeroportuale nelle scorse settimane è la riduzione della prima ora di sosta al P3 Terminal scesa al prezzo di 1 euro dai 3 precedentemente richiesti agli automobilisti che lo utilizzavano. Le diverse misure adottate quest’estate dal gestore del principale scalo sardo per riorganizzare le aree di sosta e la loro tariffazione si inseriscono in un più ampio programma di miglioramento continuo dei servizi con cui l’Aeroporto di Cagliari punta a standard qualitativi sempre più elevati.

COLLINS AEROSPACE CELEBRA L’APERTURA DI UN’ESPANSIONE DEL SUO ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE – Collins Aerospace ha celebrato oggi l’apertura di un’espansione da 14 milioni di dollari del suo additive manufacturing center in West Des Moines, Iowa. L’aggiunta di 9.000 piedi quadrati offre spazio al sito per ospitare diverse nuove state-of-the-art 3D metal printers. La prima stampante installata ha un volume di costruzione otto volte superiore rispetto alle stampanti esistenti della struttura, aumentando in modo significativo le capacità di produzione additiva del centro. “Dal supporto del backlog in commercial aircraft all’abilitazione di piattaforme future, alla riduzione delle emissioni di carbonio e al rafforzamento della supply chain, la produzione additiva è pronta a svolgere un ruolo fondamentale nel futuro dell’industria aerospaziale e della difesa”, ha affermato Renee Begley, West Des Moines site lead for Collins Aerospace. “L’ Additive Manufacturing ha il potenziale per aiutarci a ridurre il peso, la complessità, i tempi di consegna e i costi delle parti che forniamo e questa espansione rappresenta un investimento nella nostra attività per aiutare a fornire tali vantaggi ai nostri clienti”. Lo stabilimento di Collins a West Des Moines è leader mondiale nella progettazione e produzione di engine components for commercial and military aircraft. Le nuove stampanti consentiranno al sito di esplorare la produzione additiva di questi componenti, basandosi sui multiple land-based turbine components che ha già in produzione. Inoltre, la struttura è una delle sole otto negli Stati Uniti a ricevere la certificazione NADCAP (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program) per Additive Manufacturing. L’Additive Manufacturing è un’area di interesse fondamentale per Collins e l’azienda mantiene una rete globale di additive production centers in Iowa, Minnesota, Carolina del Nord e Singapore, insieme a un additive research center nel Connecticut.

UNITED AMPLIA IL SUO ELECTRIC BATTERY PORTFOLIO CON UN INVESTIMENTO IN EPS – United ha annunciato oggi un investimento in Electric Power Systems, un’azienda che produce tecnologia per batterie potenzialmente utilizzabile per un’ampia gamma di applicazioni aerospaziali. Invece di produrre celle per batterie, la compatible module technology dell’azienda può essere adattata per supportare una varietà di batterie, ottimizzando le prestazioni e la sicurezza. La versatilità della tecnologia potrebbe consentire a United di prendere in considerazione i moduli EPS per una serie di applicazioni a breve termine e come parte delle sue operazioni a lungo termine che supportano la decarbonizzazione. Questo è il secondo investimento di United nella tecnologia delle batterie elettriche, dopo il produttore di batterie agli ioni di sodio Natron. “In genere, abbiamo avuto una visione chiara di come integrare gli investimenti di sostenibilità nelle nostre operazioni. Ciò che rende la tecnologia di EPS diversa ed entusiasmante è l’ambito delle possibilità operative in cui abbiamo la possibilità di implementarla oggi e, in futuro, per aiutare a elettrificare e decarbonizzare le nostre operazioni”, ha affermato Michael Leskinen, presidente di United Airlines Ventures. “La migliore tabella di marcia di United per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio, è l’utilizzo di tutti gli strumenti a nostra disposizione, che include il potenziale utilizzo dell’impressionante portafoglio di EPS di electric aircraft powertrain solutions, inclusi high-performance power electronics and energy storage systems”. Electric Power Systems mira a fornire un intero “ecosistema” di batterie per l’aviazione, dai pacchi sugli aerei alle stazioni di ricarica a terra. Questo a sua volta è progettato per mantenere bassi i costi e fornire ricariche rapide senza degradare la durata della batteria. La chiave dell’intera proposta dell’aviazione elettrica è la progettazione di una batteria in grado di immagazzinare una quantità elevata di energia con il minor peso possibile. Se una batteria è troppo pesante, rende un aereo antieconomico rispetto ai tradizionali aerei alimentati a combustibili fossili. United sta esplorando le opzioni per spostare la sua accademia di addestramento per piloti, Aviate®, dagli aerei da addestramento a combustione interna a quelli elettrici. Il propulsore di EPS potrebbe fungere da sistema di propulsione centrale per una famiglia di futuri concetti di velivoli elettrici, a partire da un trainer elettrico e passando a varianti più grandi man mano che la tecnologia avanza.

QANTAS MANTIENE LE PERFORMANCE DI PUNTUALITA’ E SPERIMENTA NUOVE PROCEDURE DI IMBARCO – Qantas ha segnato 10 mesi consecutivi come most on-time major domestic airline, nonostante le sfide del maltempo a giugno. I dati di giugno del Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics (BITRE) mostrano che Qantas e QantasLink sono decollati in orario il 71,4% delle volte. Ciò si traduce in migliaia di voli puntuali in più per i passeggeri Qantas. La performance è stata inferiore all’obiettivo di Qantas di oltre l’80%, principalmente a causa del maltempo nei principali aeroporti in 19 giorni su 30. Anche la carenza di personale di AirServices Australia ha avuto un impatto significativo sulla puntualità di giugno. Nonostante ciò, oltre il 94% dei voli Qantas e QantasLink a giugno è decollato entro un’ora dall’orario di partenza previsto. Qantas e QantasLink hanno cancellato meno voli a giugno, con il 3,7% cancellato. Nell’ambito dei continui miglioramenti del servizio, Qantas avvierà dalla prossima settimana le prove con i clienti delle nuove procedure di imbarco. Le nuove procedure mirano a ridurre il tempo che i clienti trascorrono in fila al gate per imbarcarsi sul volo, oltre a portare i clienti ai loro posti più velocemente una volta a bordo. Nelle prove, i clienti saliranno a bordo in gruppi in base a dove sono seduti sull’aereo, con numeri di gruppo inclusi nelle carte d’imbarco. I clienti Premium continueranno ad avere una corsia d’imbarco prioritaria dedicata. Qantas sperimenterà anche nuove infrastrutture al gate, segnaletica e annunci per supportare un imbarco più efficiente. Le procedure di imbarco di gruppo sono comunemente utilizzate in Europa e negli Stati Uniti e Qantas ha condotto con successo una serie di prove con il personale nelle ultime settimane. Le prove verranno avviate sui voli da Brisbane nelle prossime due settimane, seguite da altri aeroporti principali e da un’implementazione più ampia nell’ottobre 2023.

TEXTRON eAVIATION MOSTRA IL PIPISTREL VELIS ELECTRO A EAA AIR VENTURE – Textron eAviation Inc. ha annunciato oggi che sta donando un Pipistrel Velis Electro – il primo type certified electric powered aircraft al mondo – all’Experimental Aircraft Association (EAA) auction al The Gathering durante EAA AirVenture Oshkosh. La donazione sosterrà tutti i programmi di beneficenza di EAA, compresi i suoi sforzi per coinvolgere i giovani nel mondo dell’aviazione. Il Pipistrel Velis Electro, progettato e prodotto da Pipistrel, una società di Textron Inc., è destinato a ottenere il massimo dei voti all’asta, che presenterà circa 20 articoli e sta raccogliendo fondi per cause tra cui il programma Young Eagles dell’EAA, che dal 1992 ha offerto viaggi in aereo gratuiti a persone di età compresa tra 8 e 17 anni. Rob Scholl, presidente e CEO di Textron eAviation, afferma: “Siamo orgogliosi di supportare EAA e il programma Young Eagles, che da oltre 30 anni offre ai giovani di tutto il mondo la prima esperienza con l’aviazione. Sappiamo che nuove entusiasmanti tecnologie e velivoli, come il Pipistrel Velis Electro, possono attrarre la prossima generazione nel nostro settore e ci impegniamo a fare la nostra parte. Attraverso questa collaborazione, diamo anche il nostro sostegno agli sforzi dell’EAA per aprire la strada alla difesa degli aerei sportivi sperimentali e leggeri, sia negli Stati Uniti che a livello globale”. EAA AirVenture Oshkosh è la più grande convention fly-in del mondo, con l’evento di quest’anno che si terrà dal 24 al 30 luglio. Accoglie più di 10.000 aerei e 600.000 partecipanti ogni anno, mostrando le ultime innovazioni e aerei da tutto il mondo. Il Velis Electro di Pipistrel – che è omologato dall’EASA e attualmente sotto licenza sperimentale negli Stati Uniti – sarà in mostra statica durante EAA AirVenture, allo stand 393, prendendo parte al display di volo ogni giorno dalle 15:00. Il vincitore dell’asta sarà annunciato durante The Gathering giovedì 27 luglio.

LEONARDO: PROGRAMMA ‘LEONARDO PRODUCTION SYSTEMS AD ANAGNI – Leonardo informa: “A quattro anni dal kick-off del programma Leonardo Production System nello stabilimento Leonardo di Anagni, il centro di eccellenza per le pale e i materiali compositi nel settore degli elicotteri, è possibile fare un approfondito bilancio dei risultati conseguiti. Il Leonardo Production System (LPS), nato nel 2019, è diventato oggi un modello gestionale indispensabile per aumentare la sicurezza nel lavoro, la qualità dei prodotti e l’efficienza dello stabilimento. “On safety, on time e on cost”: secondo Oreste Cafasso, Responsabile del Centro di Eccellenza Blades & Composite Rotor Heads per gli stabilimenti di Anagni e Yeovil, sono questi gli obiettivi principali del programma LPS, ottenuti attraverso la riduzione degli sprechi presenti nei processi, il coinvolgimento attivo e la responsabilizzazione dei collaboratori, incrementando gli standard di sicurezza e la sostenibilità ambientale del prodotto. L’introduzione di un modello gestionale delle performance produttive ha comportato, nel quotidiano, un ripensamento critico del modo di lavorare e di trovare soluzioni, coinvolgendo l’intera organizzazione del sito”. I numeri del cambiamento portato dal programma LPS sono evidenziati da Daniele Vincenzo Pagano, Responsabile del Miglioramento Continuo: “In quattro anni, e grazie al coinvolgimento attivo di circa il 70% dell’organizzazione, sono stati lanciati ben 50 cantieri operativi che hanno investito tutti gli aspetti dello stabilimento e hanno generato oltre 400 progetti e 260 proposte di miglioramento”.

IATA CONTRARIA AL BAN DEI VOLI NOTTURNI A BRUSSELS ZAVENTEM – IATA in un proprio comunicato informa: “IATA ha sottolineato la sua contrarietà alla proposta di vietare i voli notturni a Brussels Zaventem airport. La proposta è prematura in quanto ignora gli obblighi internazionali del Belgio nell’ambito del Balanced Approach al rumore, compresi gli accordi bilaterali sui servizi aerei, anch’essi sanciti dal diritto dell’UE. Il Balanced Approach afferma esplicitamente che le restrizioni di volo dovrebbero essere applicate come ultima risorsa, solo dopo una consultazione dettagliata e un’analisi costi-benefici e quando i benefici sul rumore che si possono ottenere da altre possibili misure del Balanced Approach sono stati esauriti. Inoltre, qualsiasi divieto di volo notturno all’aeroporto di Bruxelles Zaventem avrebbe un impatto negativo sull’economia belga e sulla connettività aerea. Molti dei voli che sarebbero interessati da un divieto notturno sono voli cargo. Il Belgio è particolarmente forte nelle esportazioni farmaceutiche che si affidano al trasporto aereo per rapid, time-and-temperature controlled shipment, in cui Zaventem è un leader di livello mondiale. In termini di connettività aerea, l’aeroporto facilita un numero modesto ma importante di collegamenti aerei notturni. Tra le rotte che sarebbero minacciate da un divieto ci sono i collegamenti con l’Africa, una delle regioni economiche in più rapida crescita al mondo”. “Il Balanced Approach aiuta specificamente a mitigare il rumore proteggendo i vantaggi della connettività aerea per l’economia e la comunità sia vicino all’aeroporto che in tutto il Belgio nel suo insieme, anche in termini di migliaia di posti di lavoro. È fondamentale che il governo scarti questa proposta e si impegni invece in una consultazione significativa con le parti interessate”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

NUOVO ACCORDO TRA POLITECNICO DI TORINO E ESA NELL’OSSERVAZIONE DELLA TERRA DA IMMAGINI SATELLITARI – Il Politecnico di Torino e ESA – European Space Agency hanno firmato un Memorandum of Intent per sviluppare una collaborazione strategica volta alla definizione e attuazione di progetti condivisi di ricerca e formazione. Questa partnership strategica, risultato del confronto di questi mesi tra ESA e il “Foresights and strategic Planning Office” del Politecnico di Torino, rappresenta un importante passo avanti nel promuovere l’eccellenza accademica e la ricerca scientifica per il progresso nell’ambito del settore aerospaziale. Il Politecnico di Torino, oggi accreditato come una delle migliori università tecniche in Europa nei principali ranking European spinternazionali, forma professionisti e professioniste nei settori dell’Ingegneria, dell’Architettura, del design e della pianificazione territoriale. ESA è un’organizzazione intergovernativa la cui missione è promuovere la cooperazione tra gli Stati europei per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo aerospaziale, per scopi pacifici e scientifici. Nell’ambito di questo accordo, i due enti intendono collaborare nel comune interesse di raggiungere i più alti standard di qualità nell’insegnamento delle discipline legate alle tecniche di osservazione del pianeta Terra. Lo scopo dell’accordo verrà raggiunto condividendo la solida base di conoscenze tra i due enti nei rispettivi campi di competenza e in quelli condivisi, promuovendo future opportunità di collaborazione, anche a livello internazionale. L’accordo prevede in particolare la possibilità per i ricercatori e le ricercatrici del Politecnico di Torino di diventare “visiting researchers” presso ESA, passando un periodo di studio e ricerca presso le strutture dell’ente europeo. I due enti si impegnano inoltre a organizzare attività di studio e ricerca, workshop, conferenze e seminari, aumentando così le possibilità di scambio delle conoscenze e aggiornamento delle competenze dei rispettivi staff.