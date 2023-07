Gulfstream Aerospace: Block 3 Avionics Upgrade ora disponibile per i G650 e G650ER

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che l’Honeywell Primus Epic Block 3 upgrade è ora disponibile per i Gulfstream G650 e G650ER. L’upgrade include molteplici funzionalità nuove e migliorate, basate sugli esistenti visual, communication, alerting and navigation systems.

“I miglioramenti continui per tutti i velivoli Gulfstream sono i tratti distintivi della nostra ownership experience”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “I team di sviluppo hanno preparato e perfezionato robusti upgrades degni della pluripremiata flotta G650. Questi miglioramenti forniscono agli operatori ancora più strumenti che aiutano i piloti a prendere decisioni informate sulla sicurezza durante tutte le fasi del volo, con particolare attenzione al miglioramento della consapevolezza in high-traffic situations e durante i decolli e gli atterraggi.

Le caratteristiche Standard del Block 3 includono:

Nuovi advanced graphics modules che forniscono quattro volte la risoluzione del terreno e enhanced gamma-correct color sets.

Night Mode charts.

Nuove Synthetic Vision System display options e grafica miglirata sul primary flight display (PFD).

Communication Management Function (CMF) version 3.1, che offre performance migliorate e alerting options.

Localizer Performance (LP) approaches con minimi ridotti rispetto agli LNAV approaches in cui le localizer performance with vertical guidance (LPV) non sono disponibili.

ADS-B In Cockpit Display of Traffic Information (CDTI) per airborne or qualified ground operations.

Più di 1.500 miglioramenti al next-generation Flight Management System.

Accesso al baggage compartment fino a 45.000 piedi.

Le funzionalità opzionali includono:

Situational Awareness package che include 2D and 3D airport moving maps (AMM), ADS-B In Visual Separation on Approach, enhanced Synthetic Vision System symbology.

Award-winning Predictive Landing Performance System che include l’integrazione dell’Honeywell’s Runway Overrun Awareness & Alerting System.

Autopilota accoppiato con Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS).

Weather Awareness package che include un XM Weather update con otto nuovi weather products, oltre a una predictive weather hazards addition all’Honeywell IntuVue RDR-4000 3D weather radar system.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Crtedits: Gulfstream Aerospace Corporation)