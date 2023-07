McCauley Propeller Systems festeggia l’85° anniversario all’EAA AirVenture

McCauley Propeller Systems ha annunciato la celebrazione del suo 85° anniversario in occasione di uno dei più grandi airshow del settore, l’Experimental Aircraft Association AirVenture in Oshkosh, Wisconsin.

McCauley esporrà la King Air 300 series propeller (leggi anche qui), Fixed Pitch and Constant Speed propellers e la Composite Denali propeller all’interno dello stand Textron Aviation durante lo show e celebrerà l’importante traguardo con clienti e dipendenti per tutta la settimana.

McCauley Propeller Systems è una divisione di Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“McCauley progetta, produce e supporta con orgoglio i clienti con soluzioni innovative da 85 anni”, ha affermato Heidi McNary, vice president and general manager of McCauley Propeller Systems. “Il nostro team si impegna a superare le aspettative dei clienti e a supportare i piloti nei loro viaggi in giro per il mondo. Non potremmo celebrare questo importante traguardo senza la passione e la dedizione dei membri del nostro team, che continuano a spingerci avanti”.

“McCauley Aviation Corporation è stata fondata nel 1938 a Dayton, Ohio, e da allora ha cambiato il volto del volo. Ora nota come McCauley Propeller Systems, con la produzione ora basata a Columbus, Georgia, McCauley offre una linea completa di governors, spinners and propellers per single and twin-engine applications. I prodotti McCauley supportano più di 350.000 velivoli in tutto il mondo, a testimonianza del suo continuo impegno per l’eccellenza”, conclude Textron Aviation.

