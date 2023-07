Il primo 100% SAF transatlantic flight al mondo è più vicino al decollo

Virgin Atlantic e Rolls-Royce confermano il successo del Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend ground test sul motore Rolls-Royce Trent 1000. Il test segna una pietra miliare nel progetto che vedrà il primo 100% SAF flight attraversare l’Atlantico da Londra Heathrow a New York JFK su un Boeing 787, che decollerà il 28 novembre 2023.

Oltre al test, è stato annunciato che i fornitori di carburante Air bp e Virent forniranno le 60 tonnellate di SAF da utilizzare, supportando la ricerca del consorzio, i test e il volo stesso. Il SAF sarà prodotto attraverso l’Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) pathway così come attraverso synthetic aromatic kerosene (SAK) SAF, con un 88% and 12% blend ratio.

“Virgin Atlantic si impegna a trovare modi più sostenibili per volare nella missione verso Net Zero 2050. Operando già una delle flotte più efficienti attraverso l’Atlantico, questo volo si basa sui 15 anni di esperienza della compagnia aerea come leader sui SAF. Mira a dimostrare che, attraverso una collaborazione radicale, l’industria può fornire 100% SAF in engine, airframes and fuel infrastructure di oggi per long haul flight. Collettivamente l’industria deve andare oltre, sviluppare un’industria SAF nel Regno Unito e raggiungere il 10% di SAF entro il 2030.

Il SAF in genere offre risparmi sulle emissioni di CO2 nel ciclo di vita di oltre il 70% pur comportandosi come il tradizionale jet fuel. Il SAF ha un ruolo fondamentale da svolgere nella decarbonizzazione dell’aviazione e nel percorso verso Net Zero 2050. Oggi, il SAF rappresenta meno dello 0,1% dei jet fuel volumes e i fuel standards consentono solo un 50% SAF blend in commercial jet engines. Il volo una tantum di Virgin Atlantic a novembre dimostrerà il potenziale del SAF come 100% drop-in replacement dei combustibili fossili di oggi”, afferma il comunicato.

“La realizzazione del 100% SAF transatlantic flight è un compito impegnativo che richiede una collaborazione interindustriale e team di progetto dedicati che lavorano alla ricerca, ai test e alle operazioni per realizzarlo. Il consorzio guidato da Virgin Atlantic, finanziato congiuntamente dal Department for Transport, comprende Rolls Royce, Boeing, University of Sheffield, Imperial College London e Rocky Mountain Institute. Il successo del bench engine test è una pietra miliare fondamentale, tuttavia sono necessarie ulteriori autorizzazioni e approvazioni di sicurezza affinché il volo possa decollare a novembre.

Virgin Atlantic e il consorzio sfrutteranno il 100% SAF transatlantic flight per un ulteriore utilizzo dei SAF, oltre ad affrontare altri impatti ambientali del settore. Il progetto dimostrerà ulteriori riduzioni di CO2 grazie all’efficienza operativa, contribuirà alla ricerca e allo sviluppo su non-CO2 effects del volo e fornirà una end-to-end life cycle analysis del volo. Eventuali emissioni di CO2 residue dal volo saranno mitigate utilizzando innovative rimozioni di carbonio da biochar projects”, prosegue il comunicato.

Shai Weiss, CEO, Virgin Atlantic, ha commentato: “Il 100% Sustainable Aviation Fuel transatlantic flight sarà un momento storico nella roadmap dell’aviazione verso la decarbonizzazione. Accanto alla trasformazione della flotta, il SAF è il modo più facilmente disponibile per la decarbonizzazione del nostro settore, ma attualmente non c’è abbastanza offerta e senza di essa e senza la collaborazione radicale necessaria per produrla, non possiamo raggiungere i nostri obiettivi per il 2030. Abbiamo bisogno del sostegno del governo del Regno Unito per creare un’industria SAF in UK che consenta a ogni singolo volo in partenza dal Regno Unito di operare con 100% SAF: se ce la facciamo, possiamo farlo volare”.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi che i nostri motori Trent 1000 equipaggeranno il primo volo in assoluto utilizzando 100% Sustainable Aviation Fuel attraverso l’Atlantico. Confermare che oggi abbiamo completato con successo il ground test del motore Trent 1000, utilizzando il 100% SAF blend scelto, ci dà maggiore fiducia per le performance e il funzionamento del motore prima del volo di novembre. Il volo rappresenterà un’incredibile pietra miliare per l’intera industria aeronautica nel suo viaggio verso net zero carbon emissions”.

L’Aviation Minister, Baroness Vere of Norbiton, ha commentato: “Un anno dopo il lancio della nostra strategia Jet Zero, sono lieto che Virgin Atlantic abbia confermato che il primo volo transatlantico in assoluto alimentato esclusivamente da SAF decollerà questo inverno. Grazie ai finanziamenti del governo, questo volo rappresenterà un enorme passo verso net zero e mostrerà il potenziale del SAF: creare posti di lavoro e aiutare a far crescere la nostra economia”.

Andreea Moyes, Global Head of Sustainability, Air bp, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di fornire Sustainable Aviation Fuel per il primo 100% SAF transatlantic flight al mondo. Il SAF è attualmente l’opzione più praticabile per aiutarci a soddisfare la net zero ambition del settore e nel breve e medio termine sarà l’unica opzione per i voli a lungo raggio. Spostare il nostro settore e la nostra politica verso l’uso di 100% SAF è importante, poiché lavoriamo in collaborazione con le principali parti interessate per aiutare a decarbonizzare l’aviazione”.

Dave Kettner, President & General Counsel, Virent, ha dichiarato: “Con il plant-based Synthesized Aromatic Kerosene (SAK) di Virent che fornisce fuel components essenziali, questo test ha dimostrato che il 100% drop-in renewable fuel brucia in modo più pulito e funzionerà perfettamente nei commercial airline engines di oggi. Siamo onorati di collaborare con Virgin Atlantic, Rolls-Royce e Air bp poiché queste aziende lungimiranti sono all’avanguardia nell’aviazione sostenibile. Virent condivide il loro impegno nel trovare modi sostenibili di volare e siamo entusiasti del ruolo fondamentale che il nostro BioForm® SAK svolge nel trasformare questo obiettivo in realtà”.

Sheila Remes, Vice President, Environmental Sustainability, Boeing, ha dichiarato: “Boeing è orgogliosa di fornire competenza tecnica e supporto per questo test, mentre ci prepariamo affinché l’ammiraglia Boeing 787 Dreamliner di Virgin Atlantic effettui il primo 100% SAF transatlantic flight. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con i nostri project partners in questo viaggio, facendo un ulteriore passo verso un futuro sostenibile del volo”.

(Ufficio Stampa Virgin Atlantic – Rolls-Royce – Photo Credits: Virgin Atlantic)