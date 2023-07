News Brevi – 22.07.2023

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE IN AEROPORTO – Sac informa: “La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che stamani (NdR: ieri), sono state avviate le operazioni di pulizia e bonifica del Terminal A da parte della ditta specializzata che lavorerà senza soluzione di continuità per fasi. Nel corso della mattinata, è stato anche effettuato un sopralluogo da Sac, Enac, Protezione Civile, Vigili del fuoco e Comune di Catania all’interno del Terminal B (ex Morandi), per verificare la possibilità di utilizzarne una parte – quella già sede dell’hub vaccinale durante l’emergenza Covid – per un impiego temporaneo da destinare a terminal passeggeri. Relativamente all’ampliamento del Terminal C, stasera è iniziato il montaggio della tensostruttura che consentirà una migliore gestione dei passeggeri in partenza e un progressivo aumento del numero dei voli. Infine, sul fronte Sigonella, per cui si è impegnato in prima persona il Ministro della Difesa, On. Crosetto e il presidente della Regione, Renato Schifani, l’Aeronautica Militare sta fornendo il massimo supporto. Numerosi tavoli tecnici sono stati svolti negli ultimi giorni e si stanno considerando molteplici possibilità”.

METEOROLOGIA E AGRICOLTURA: L’AERONAUTICA MILITARE PRESENTE AL VILLAGGIO COLDIRETTI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da venerdì 14 a domenica 16 luglio l’Aeronautica Militare ha partecipato, con uno stand del proprio Servizio Meteorologico, al Villaggio Coldiretti allestito a San Benedetto del Tronto. Oltre duecentomila i visitatori che hanno visitato il Villaggio, costituito da oltre 200 stand, tra i quali un’area espositiva dedicata alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato. Numerosi gli appassionati, ma anche i semplici curiosi, bambini e ragazzi che si sono intrattenuti per ammirare i video degli eventi celebrativi del Centenario e conoscere le attività d’Istituto della Forza Armata e quelle specifiche del Servizio Meteorologico. Nell’occasione, l’Aeronautica Militare ha presentato al pubblico le proprie attività avvalendosi dell’esposizione di diversi strumenti, equipaggiamenti e sensori, sottolineando anche il significativo contributo fornito nel monitoraggio dei gas serra in atmosfera ai fini dello studio dei cambiamenti climatici. In particolare, il pubblico ha potuto apprezzare l’importanza della meteorologia anche attraverso la sua correlazione con l’agricoltura. Tra i temi toccati, l’impatto che gli eventi meteorologici hanno non solo sul vivere quotidiano delle persone ma anche sulla gran parte degli accadimenti agronomici: le condizioni meteo-climatiche, le precipitazioni e l’irraggiamento possono favorire la crescita e sviluppo delle piante o, talvolta, in caso di fenomeni estremi (precipitazioni intense, grandinate, gelate, siccità, ecc.), condizionare negativamente il buon andamento dell’industria agroalimentare nonché dei suoi raccolti. Tra i numerosi strumenti meteorologici, sono stati esposti quelli classici, che rappresentano la storia delle osservazioni meteorologiche terrestri ed in quota, e quelli di ultima generazione. Grande interesse ha suscitato la stazione meteorologica campale, operativa e in grado di fornire risposte oggettive alla sensazione di una temperatura percepita molto elevata durante tutto l’evento, mostrando in tempo reale gli elevati valori di temperatura e umidità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SEA PRIME: LA CRESCITA DELLA BUSINESS AVIATION A MILANO PROSEGUE NEL 2023 – SEA Prime, che con il brand Milano Prime è un business aviation operator leader in Italia e in Europa, è stata tra i protagonisti lo scorso maggio di EBACE 2023 a Ginevra. SEA Prime ha appena inaugurato il nuovo Hangar X, l’undicesimo a Milano Prime Linate, che si somma ai 140.000 mq di infrastrutture dedicate alla business aviation gestite da SEA Prime a Malpensa e Linate (leggi anche qui). In linea con il focus del Gruppo SEA sugli standard di sostenibilità, Hangar X ha ricevuto una valutazione “Eccellente” secondo gli standard BREEAM riconosciuti a livello internazionale, con un punteggio di 84,7%, grazie alle sue caratteristiche di efficienza energetica che includono un impianto fotovoltaico con una potenza di 82Kwh, massimizzazione della luce naturale dai quattro lati dell’hangar, controllo automatizzato della temperatura e riciclaggio dell’acqua piovana. SEA Prime, dopo aver chiuso il 2022 con un traffico in aumento del 20% rispetto al 2021, conferma i suoi progressi nel 2023, registrando una crescita dell’11% nei business aviation movements nei primi quattro mesi dell’anno (+27% vs 2019), rispetto alla media europea che ha registrato un lieve calo di traffico nello stesso periodo. Milano Prime, l’unico business aviation airport a segnalare una year-to date growth da aprile tra i principali aeroporti europei, conferma il sua ruolo chiave, all’interno del sistema aeroportuale milanese, come gateway per buyer internazionali e visitatori delle grandi manifestazioni cittadine. In particolare, l’ultima edizione della Milano Design Week ha visto punte di oltre 180 movimenti giornalieri e 80 aeromobili in soste notturne. “Siamo davvero lieti di partecipare a questo evento per la business aviation dopo aver inaugurato il nuovo Hangar X a Milano Linate Prime. La crescita infrastrutturale è la nostra missione ed è il risultato della visione continua di investire in un business che ha dimostrato capacità di crescita, grazie alla dimensione e alla qualità delle infrastrutture e dei servizi dedicati al suo sviluppo”, ha commentato Chiara Dorigotti, CEO of SEA Prime.

EUROWINGS AMPLIA I SUOI “SNEAKER FLYDAYS” E DIVENTA LA PRIMA “SENAKER AIRLINE” IN GERMANIA – Dopo una fase di test di successo, la compagnia aerea Eurowings ha deciso di espandere in modo significativo i suoi cosiddetti “Sneaker Flydays”. Assistenti di volo e piloti della compagnia aerea tedesca possono ora indossare le sneakers Puma bianche con il logo Eurowings con le loro divise ogni venerdì durante la stagione estiva. In questo modo, la compagnia aerea, che fa parte di Lufthansa Group, non solo fornisce attrattive alla moda a bordo e a terra, ma soddisfa anche il desiderio dei propri dipendenti di un compagno di viaggio sportivo. In un sondaggio interno condotto su oltre 3.000 membri dell’equipaggio, una netta maggioranza si è espressa a favore di indossare più spesso scarpe sportive a bordo e a terra. L’analisi degli oltre 700 commenti ha rivelato che le sneakers del partner di cooperazione Puma sono percepite come comode e innovative. Feedback molto positivi arrivano anche da numerosi passeggeri e regolarmente sui social media. Dopo aver valutato il sondaggio, Eurowings ha deciso di ampliare notevolmente il numero dei suoi Sneaker Flydays da una base mensile e, in linea con lo spirito del “Casual Friday”, rendere ogni venerdì uno “Sneaker Flyday” d’ora in poi. “Sia in viaggio d’affari che in vacanza, nessuna scarpa unisce business e stile di vita casual come fanno le sneakers”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “L’outfit sportivo evidenzia anche la nostra identità di ‘Europe’s Value Airline’, con la quale vogliamo distinguerci sempre di più dalla concorrenza delle compagnie aeree low cost”.

SEMINARIO “PROFESSIONISTE IN UNIFORME CON A.I.D.I.A.” PRESSO IL 3° REPARTO GENIO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI BARI-PALESE – Mercoledì 12 luglio, presso la sala polifunzionale del 3° Reparto Genio A.M. di Bari-Palese, si è svolto un seminario dal titolo “Professioniste in uniforme con A.I.D.I.A.”, alla presenza del Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea, e del Colonnello Antonio Giura, Comandante del 3° Reparto Genio A.M.. Organizzato dall’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti (A.I.D.I.A.) – Sezione di Bari, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, il palinsesto è stato ricco di interventi da parte di donne Ingegneri e Architetti appartenenti all’Esercito Italiano, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Presenti numerosi ingegneri e architetti che hanno aderito all’evento nell’ambito del percorso di formazione continua richiesto dagli Ordini professionali. Lo scopo del seminario è stato quello di promuovere e far conoscere la preparazione e la competenza delle donne operanti nelle Forze Armate e nei Corpi dello Stato, favorire scambi culturali e professionali tra colleghe, valorizzare il pensiero e il lavoro delle donne nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, nella piena consapevolezza che la valorizzazione della professione femminile è uno degli aspetti che può attivare il cambiamento culturale, civile e sociale non solo verso le pari opportunità, ma per lo sviluppo economico e sostenibile promosso sia a livello europeo che nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA AMPLIA I CONTENUTI DEL SUO SISTEMA DI INTRATTENIMENTO IN VOLO – Il sistema di intrattenimento in volo è una delle grandi attrattive sui voli a lungo raggio. Ogni mese, Iberia rinnova i suoi contenuti per offrire le ultime novità in fatto di film, serie e musica. Quest’estate si aggiungeranno i contenuti di Sonora, la principale piattaforma di intrattenimento audio in lingua spagnola, che si distingue per le sue produzioni originali e per essere stata quella che ha presentato in anteprima il maggior numero di podcast nel 2022. Documentari, film e serie audio, programmi e nuovi formati narrativi dei migliori creatori in lingua spagnola: Isabel Coixet, Daniel Sánchez Arévalo, Julio Medem, Albert Espinosa, Mamen Mendizábal, Hernán Casciari, Pilar Palomero, Jon Sistiaga e Andrés Calamaro, tra molti altri. Nello specifico, nei prossimi mesi, i clienti Iberia che effettueranno voli intercontinentali potranno godere di diversi contenuti di Sonora. A bordo, Iberia offre le ultime uscite cinematografiche nazionali e internazionali, per bambini e adulti. E tra la sua offerta di serie, ha incluso l’intera stagione di The Last of Us. In totale, Iberia offre 85 anteprime cinematografiche e più di 140 grandi titoli di tutti i generi e, naturalmente, anche cinema spagnolo e iberoamericano. 155 serie e documentari, circa 40 contenuti per bambini e una dozzina di opzioni musicali. La gamma si completa con diversi videogiochi e più di 7.000 riviste e quotidiani nazionali e internazionali.