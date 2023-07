Consegnati in Ungheria i primi due elicotteri Airbus H225M

Le Hungarian Defence Forces hanno ricevuto i primi due dei 16 H225M multi-purpose helicopters nei tempi previsti. Gli elicotteri sono stati ufficialmente consegnati alla base aerea di Szolnok da Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“Sono molto felice che oggi abbiamo consegnato i primi H225M in Ungheria”, ha dichiarato Bruno Even. “Le forze di difesa stanno ricevendo una combat-proven, multi-role platform, che è l’ultima versione di una famiglia di elicotteri di grande successo. Insieme al light twin engine H145M, che è già in operativo, l’Ungheria dispone ora di una moderna flotta di elicotteri in grado di effettuare un’ampia gamma di missioni militari e siamo orgogliosi che abbiano deciso che i nostri elicotteri fossero la scelta giusta per le loro operazioni estremamente importanti”.

“Inoltre, Airbus fornisce anche un ampio pacchetto di formazione e supporto per garantire il massimo livello di disponibilità operativa.

Gli H225M selezionati dall’Ungheria sono dotati di capacità di comunicazione all’avanguardia e saranno utilizzati per transport, combat search and rescue, special operations missions. La sua avionica avanzata e il four axis autopilot, l’eccezionale range and payload, combinati con un’ampia cabina progettata per trasportare fino a 24 persone e potenti air-to-ground and air-to-surface armament, nonché sistemi di guerra elettronica, consentono all’H225M di svolgere le missioni più impegnative. L’elicottero ha una all-weather capability supportata dalla sua compatibilità con night vision goggle.

Una parte della Hungarian H225M fleet sarà dotata dell’HForce weapon management system, aggiungendo air support capabilities, creando così ulteriore commonality con la flotta H145M ungherese, anch’essa dotata di HForce. Le prove di volo sono state recentemente condotte in Ungheria come parte dell’integrazione di gun pod and rocket launchers sull’H225M ungherese”, afferma Airbus.

“Membro della multi-role Super Puma family, questa variante militare è attualmente operativa in Francia, Brasile, Messico, Malesia, Indonesia, Tailandia, Kuwait e Singapore”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Anthony Pecchi – Airbus Helicopters)