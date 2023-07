News Brevi – 24.07.2023

ANCHE L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALL’ESERCITAZIONE NEPTUNE STRIKE 23-2 – Si è tenuta dal 7 al 14 luglio la Neptune Strike 23-2, l’esercitazione aeronavale organizzata e condotta dal Naval Striking and Support Forces NATO (STRIKFORNATO), per condurre attività operative internazionali ed interforze di enhanced vigilance (sorveglianza marittima avanzata). All’esercitazione hanno preso parte alcune unità navali e assetti aerei della Marina e due velivoli Eurofighter dell’Aeronautica Militare. I due caccia, che sono stati impiegati in alcune missioni complesse di addestramento pianificate nella giornata conclusiva dell’esercitazione, appartengono alla Task Force Air-R Gladiator, di stanza presso la base aerea rumena di Mihail Kogalniceanu, a Costanza (Romania), nell’ambito della missione NATO, attualmente in corso, di Enhanced Air Policing dell’area sud (eAPAS). Nello specifico, l’Aeronautica ha partecipato ad una missione COMAO, COMposite Air Operation, e una missione CAS, Close Air Support, insieme a personale J-TAC (Joint Terminal Attack Controller) rumeno. Tali eventi addestrativi, condotti in scenari altamente realistici, dinamici e versatili, permettono di consolidare l’integrazione e l’interoperabilità tra sistemi d’arma diversi e di standardizzare tattiche operative e modalità di addestramento comuni ai paesi della NATO. L’attività operativa e addestrativa della Neptune Strike 23-2 si inquadra nel più ampio scenario delle Multi Carrier Operations (MCO) che esprime un moltiplicatore di potenza nella capacità di deterrenza e di proiezione di forze militari dell’Alleanza Atlantica e supporto attivo nei contesti multilaterali per la sicurezza nell’area del Mediterraneo allargato. L’Air Policing (AP) è una capacità di cui si è dotata la NATO e consiste nell’integrazione dei sistemi nazionali di Difesa Aerea dei Paesi membri in un unico sistema di difesa aerea. Le attività di Air Policing vengono svolte prevalentemente da velivoli Eurofighter ed F-35 che assicurano una tempestiva risposta in caso di minacce allo spazio aereo. Tale capacità è condotta sin dal tempo di pace e consiste nella continua sorveglianza e identificazione di tutte le violazioni all’integrità dello spazio aereo NATO a cui si fa fronte prendendo le appropriate azioni utili a contrastarle (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA LA CAMPAGNA “POLYGONE” PER I VELIVOLI TORNADO – Dal 10 al 21 luglio, una cellula di personale del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare, equipaggiato con velivoli PA-200 “Tornado” versione E.C.R. (Electronic Combat Reconnaissance), si è rischierata sulla Base Aerea di Lechfeld in Germania per svolgere missioni addestrative presso il centro multinazionale per tattiche di guerra elettronica MAEWTF (Multinational Aircrew Electronic Warfare Tactics Facility) Polygone. L’attività addestrativa, inserita all’interno di uno scenario dinamico e variegato con alta densità di minaccia missilistica ed elettronica e crescente difficoltà, ha consentito agli equipaggi coinvolti di mantenere il massimo livello di capacità operativa in un’ambiente elettromagnetico complesso. In funzione delle missioni pianificate sono stati conseguiti diversi obiettivi, quali: addestrare gli equipaggi di volo all’esecuzione delle manovre evasive contro minaccia terra-aria, riconoscere e localizzare emissioni nella banda elettromagnetica tipicamente usata dai radar dei sistemi di difesa aerea terrestri, pianificare ed eseguire missione di soppressione delle difese aeree nemiche di tipo SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defense). L’evento esercitativo ha permesso ai “Diavoli Rossi” di acquisire il massimo ritorno addestrativo, confermando, di conseguenza, il sistema d’arma Tornado con capacità operativa E.T.S. (Electronic Warfare Tactical Suppression) quale assetto prezioso in grado di operare in maniera efficace in contesti ad elevata esposizione a minaccia. Il 6° Stormo “Alfredo Fusco” ha il compito di acquisire e mantenere la capacità di svolgere operazioni di attacco, ricognizione e supporto alle forze di superficie, ricognizione elettronica e supporto alle forze d’attacco contro obiettivi relativi alle forze e potenziali nemici. Garantire l’attività di riconversione operativa e standardizzazione degli equipaggi di volo assegnati alla linea Tornado IDS/ECR per il loro successivo inserimento nelle Direzioni Operative. Dipende gerarchicamente dal Comando Forze da Combattimento (CFC) di stanza a Milano, a sua volta dipendente dal Comando della Squadra Aerea (CSA) con sede a Palazzo Aeronautica di Roma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI TRAPANI: AUMENTI DEL TRAFFICO DEL 152% RISPETTO AL TRAFFICO ORDINARIO IN SEGUITO ALL’EMERGENZA A FONTANAROSSA – Dall’inizio dell’emergenza che ha colpito l’aeroporto di Fontanarossa di Catania, mettendo a dura prova il trasporto siciliano in un periodo di intenso turismo, l’aeroporto di Trapani Birgi, ha visto triplicare il traffico ordinario, con uno sforzo notevole da parte del personale e di tutti gli operatori collegati, per mantenere l’ordine e non creare ulteriori disagi ai passeggeri. Sabato 22 luglio l’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò, coordinatore della task force voluta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è recato a Birgi, per constatare il buon funzionamento del coordinamento dei Trasporti e per ringraziare gli operatori dello scalo e il management di Airgest, per il lavoro fatto, in attesa di un weekend anche più caldo. “Da lunedì 17 luglio sono transitati al Vincenzo Florio circa 58.000 passeggeri, con 455 movimenti e un aumento percentuale del 152% rispetto al traffico ordinario. Quindi, una media giornaliera di 11.600 persone e 91 voli, più del triplo del normale. Sono serviti più di 100 pullman per trasportare quotidianamente a Catania i passeggeri. Il parcheggio regge ma comincia ad avere livelli di saturazione importanti. E nel weekend, la situazione va certamente a peggiorare, con ulteriori incrementi”, afferma Airgest. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Stiamo cercando di evitare disagi ai passeggeri costretti ad ore di attesa. Dal primo minuto, al nostro fianco, abbiamo avuto la Prefettura, Protezione Civile, l’Aeronautica e l’Esercito, l’Ast, i bus privati, così come tutti gli operatori che operano all’aeroporto. Per non parlare della Regione Siciliana e della task force coordinata dall’assessore Alessandro Aricò, che non ci ha lasciati un attimo da soli. Sono in contatto costante con il presidente Renato Schifani che, proprio oggi, mi ha chiesto di ringraziare il personale di Airgest, che in questa emergenza non si è risparmiato, seguendo turni massacranti e mantenendo calma e professionalità”. “L’emergenza ha sì dimostrato che la struttura del Vincenzo Florio è serenamente in grado di reggere volumi di traffico maggiori di quelli a cui è abituato, ma ha anche reso evidente la drammatica fragilità del trasporto intermodale in Sicilia”, ha poi sottolineato il Presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

AEROPORTO DI CATANIA: RITIRARE I BAGAGLI SOTTOBORDO – Sac informa: “La Società di gestione dell’Aeroporto di Catania ricorda ai passeggeri in arrivo a Catania di ritirare il proprio bagaglio non appena scesi dall’aereo, sottobordo. Al momento, infatti, il servizio di riconsegna bagagli è sospeso per via della temporanea chiusura del Terminal A e indisponibilità dei nastri”.

RAYTHEON ANNUNCIA UN NUOVO MENTORSHIP AGREEMENT – Raytheon ha annunciato oggi un nuovo mentorship agreement con Node.Digital, una società specializzata in digital transformation, intelligent automation and artificial intelligence/machine learning services sotto il Department of Homeland Security’s Mentor-Protégé Program. “Non vedo l’ora di lavorare con il team di Node.Digital per sviluppare la loro attività e potenziare le loro capacità di sicurezza informatica”, ha affermato Jon Check, executive director of Cybersecurity Protection Solutions at Raytheon. “Stiamo tutti lavorando insieme per supportare il DHS nella sua missione di proteggere la nazione. Lavorando insieme, siamo molto più forti nella difesa dalle minacce informatiche”.

EMBRAER APRE LE ISCRIZIONI AL SUO MASTER OF SCIENCE IN AERONAUTICAL ENGINEERING PROGRAM – Embraer ha aperto le iscrizioni alla 32a classe del suo Master of Science in aeronautical engineering program, una specializzazione professionale per l’accelerazione della carriera degli ingegneri che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel settore aerospaziale in Brasile. Sono disponibili 45 borse di studio per candidati provenienti da tutto il Paese che possono presentare domanda fino al 3 settembre tramite il link: https://embraer.com/pee. La specializzazione accademica, svolta in collaborazione con il Technological Institute of Aeronautics (ITA), ha una durata di 18 mesi e prevede, tra gli altri benefici, l’erogazione di una borsa di studio di R$ 5.000,00 al mese con un adeguamento del 20% al secondo anno. Le lezioni inizieranno a febbraio 2024. Più di 1.670 professionisti provenienti da 105 università in 20 stati del Brasile hanno seguito il programma sin dalla sua creazione nel 2001. Il tasso medio di assunzione dei partecipanti da parte di Embraer è del 96%. “L’investimento a lungo termine nella qualificazione professionale del nostro personale tecnico è un vantaggio competitivo per Embraer in un settore ad alta intensità di capitale intellettuale”, ha dichiarato Andreza Alberto, Vice President of People, ESG and Corporate Communications, Embraer. “Il Master of Science in aeronautical engineering program ha un ruolo centrale in un ecosistema di formazione di talenti in tecnologie strategiche per il Paese e si è consolidato come riferimento nella generazione e diffusione della conoscenza nell’ingegneria aerospaziale”. I candidati selezionati parteciperanno a corsi di formazione e attività nelle Product and Process Development Engineering areas dell’azienda, a São José dos Campos (SP), oltre a specializzarsi in fondamenti e progetti aeronautici, con attività e temi su Industry 4.0, Artificial Intelligence, Robotics and Project Prototyping. Tutta la formazione è fornita da professionisti Embraer, professori e consulenti ITA.

ICAO E WCO: GUIDANCE AGGIORNATA PER MITIGARE LE MINACCE ASSOCIATE ALLE AIR CARGO ACTIVITIES – Per assistere ulteriormente le autorità di regolamentazione e gli operatori del trasporto aereo nella loro mitigazione delle minacce alla sicurezza associate alle air cargo activities, ICAO e la World Customs Organization (WCO) hanno rilasciato oggi una revised supply chain and secure mail publication. La natura altamente complessa dell’ambiente operativo del trasporto aereo delle merci e di posta, che coinvolge una molteplicità di soggetti, potrebbe aggiungersi alle difficoltà operative quotidiane di attuazione delle misure di sicurezza e di contrasto delle minacce. Il parere, che è stato pubblicato nella terza edizione di “Moving Air Cargo Globally”, descrive i ruoli e le responsabilità di queste varie entità e sottolinea come possono lavorare insieme in modo efficace per proteggere le merci e la posta aerea all’interno del quadro normativo. “Il mantenimento dell’efficienza operativa e della fattibilità commerciale è sempre stato alla base degli sforzi dell’ICAO per migliorare la sicurezza aerea, come dimostrato dall’enorme adattabilità e resilienza che il settore del trasporto aereo di merci ha mostrato durante la pandemia COVID-19”, ha osservato il segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar, osservando che anche la comprensione della natura e del livello delle relative minacce alla sicurezza – e di come combatterle – è notevolmente migliorata negli ultimi anni. “Moving Air Cargo Globally” aiuterà a sostenere l’implementazione di standard solidi e armonizzati in tutto il mondo, promuovendo al contempo la migliore connettività del trasporto aereo che è così fondamentale per la futura sostenibilità delle società e delle economie ovunque”.

BOEING ANNUNCIA BORSE DI STUDIO PER PILOT TRAINING – Boeing sta investendo 950.000 dollari in borse di studio per l’addestramento dei piloti per far crescere e diversificare i talenti richiesti per soddisfare la significativa domanda a lungo termine di piloti di aerei commerciali. Boeing sta donando $500.000 per finanziare 25 borse di studio con cinque organizzazioni aeronautiche impegnate a sviluppare futuri piloti, tra cui: Aircraft Owners and Pilots Association; Latino Pilots Association; Organization of Black Aerospace Professionals; Sisters of the Skies; Women in Aviation International. Boeing sta inoltre donando $ 450.000 a Fly Compton, un’organizzazione no profit con sede a Los Angeles che introduce i giovani delle minoranze alle opportunità di carriera nel settore aerospaziale. Questo investimento aumenterà i corsi di addestramento al volo offerti agli studenti della comunità Compton di Los Angeles e introdurrà argomenti di carriera relativi alla progettazione, costruzione e manutenzione di aeroplani e droni. “La domanda di piloti qualificati e diversificati rimane elevata nelle compagnie aeree di tutto il mondo. Sebbene diventare un pilota fornisca una carriera permanente, l’accesso alla formazione rimane una barriera all’ingresso per molti”, ha affermato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations at Boeing. “Queste organizzazioni stanno aiutando la prossima generazione di piloti a realizzare il loro pieno potenziale, mostrando anche alle comunità storicamente sottorappresentate nel settore che un futuro nell’aviazione è possibile”. La domanda a lungo termine di personale aeronautico appena qualificato rimane forte. Boeing prevede che saranno necessari 602.000 nuovi piloti per volare e mantenere la flotta commerciale globale nei prossimi 20 anni. Dal 2019, Boeing ha investito più di 8,5 milioni di dollari per portare programmi di addestramento per piloti a popolazioni sottorappresentate nelle comunità degli Stati Uniti.

BOEING RAFFORZA IL SUO IMPEGNO CON L’ICAO – Boeing sta rafforzando il sostegno all’International Civil Aviation Organization (ICAO) e ai suoi sforzi per promuovere la sicurezza, la sicurezza e la sostenibilità aerospaziale. La società ha nominato oggi il suo primo collegamento con l’agenzia delle Nazioni Unite, che ha sede a Montreal. Il Boeing executive liaison Mildred Troegeler, Mildred Troegeler, lavorerà a stretto contatto con l’ICAO e l’International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations (ICCAIA) su iniziative globali e regionali per un ecosistema aerospaziale più sicuro e sostenibile. Avvocato di formazione, Troegeler è stata Global Airspace Integration director for Boeing’s Advanced Air Mobility division and led Technical & Regulatory Affairs for Europe. Prima di entrare in Boeing, è stata technical and operations general manager at the European Airline Association e legal advisor on United Nations space matters. “Per quasi 80 anni, l’ICAO ha svolto un ruolo chiave nel coordinare lo sviluppo e l’implementazione di standard globali per viaggi aerei sicuri ed efficienti”, ha dichiarato Tom Galantowicz, Boeing Vice President of Product and Services Safety. “Man mano che l’aviazione commerciale cresce e adotta nuove tecnologie, è più importante che mai svolgere questo lavoro con la cooperazione globale”. Boeing partecipa ai gruppi di lavoro e ai panel dell’ICAO, condividendo competenze tecniche su argomenti quali sicurezza, sostenibilità e innovazione. L’azienda collabora anche attraverso l’adesione all’ICCAIA e ad altre associazioni di settore. “La decarbonizzazione del settore aerospaziale è sia la sfida che l’opportunità della nostra vita, e richiede che tutti lavorino insieme”, ha affermato Chris Raymond, Boeing chief sustainability officer and member of its Executive Council. “Siamo entusiasti di stabilire questo importante collegamento tra Montreal/ICAO e Boeing. Non vediamo l’ora di sostenere gli sforzi dell’ICAO per stabilire standard ambientali per l’aviazione e informare le politiche globali su innovazione, sustainable aviation fuels e altre importanti iniziative globali”.

MHIAEL COMPLETA LA PRIMA MANUTENZIONE DEL MOTORE PW1100G-JM – Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd. (MHIAEL), una società del gruppo Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), ha completato la sua prima manutenzione del motore PW1100G-JM per la famiglia Airbus A320neo. L’azienda si è avvalsa dell’esperienza e delle conoscenze maturate in 30 anni di lavoro sulla manutenzione dei motori PW4000 e V2500. Lo sviluppo di questo motore aeronautico è un progetto congiunto multinazionale a cui MHIAEL partecipa allo sviluppo e alla produzione come parte della Japanese Aero Engines Corporation (JAEC). Una cerimonia per commemorare il completamento della prima manutenzione si è tenuta presso il Komaki North Plan di MHIAEL il 6 luglio, alla presenza di JAEC e International Aero Engines, LLC. (IAE), coinvolti anch’essi nella produzione del motore. Marc Meredith, GTF Engines Aftermarket Vice President di IAE, ha commentato: “Le capacità che MHIAEL apporterà al GTF MRO Network giocheranno un ruolo fondamentale nel supportare i nostri clienti delle compagnie aeree. Riconosco il notevole impegno e l’abilità richiesti ed estendo il mio apprezzamento a tutti i membri del team MHIAEL”. Il PW1100G-JM è utilizzato sugli aeromobili della famiglia Airbus A320neo. Dei circa 3.800 velivoli ordinati, il PW1100G-JM è stato selezionato per circa la metà dei velivoli per i quali è stato deciso il modello di motore. Con più aeromobili A320neo che saranno venduti e utilizzati in futuro, si prevede una crescita costante della domanda di maintenance, repair and overhaul (MRO) services per il PW1100G-JM. MHIAEL continuerà ad espandere il proprio aircraft engine MRO business, migliorare le proprie capacità tecniche e affidabilità per garantire voli ancora più sicuri per i passeggeri a bordo e fornire il livello di servizio richiesto da una società internazionale.

IOC PER IL LOCKHEED MARTIN DCS – L’U.S. Special Operations Command (USSOCOM) ha dichiarato il mese scorso la Initial Operational Capability per il Lockheed Martin Dry Combat Submersible (DCS). Questa pietra miliare rappresenta una capacità di trasformazione per le forze USSOCOM nei sistemi marittimi e sottomarini.