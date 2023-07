Ryanair riporta un utile nel primo trimestre di 663 milioni di euro

Ryanair Holdings ha riportato profitti nel primo trimestre di 663 milioni di euro, rispetto a un Profit After Tax del primo trimestre dell’anno precedente di 170 milioni di euro.

Durante il primo trimestre il traffico è aumentato dell’11% a 50,4 milioni (load factor del 95%). Ricavi pari a 3,65 miliardi di euro (+40%). Profit After Tax 663 milioni di euro (170 milioni di euro nel Q1 2022, +290%).

Michael O’Leary di Ryanair, ha dichiarato: “Continuiamo a investire pesantemente in velivoli di nuova tecnologia. Durante il primo trimestre abbiamo preso in consegna 21 B737-8200 “Gamechanger” a basso consumo di carburante (4% in più di posti, 16% in meno di consumo di carburante e CO2 e 40% più silenziosi). A maggio abbiamo firmato un accordo con Repsol per la fornitura di SAF alle basi Ryanair in Spagna. Questo si basa su accordi SAF simili con OMV, Neste & Shell e mette il Gruppo sulla buona strada per raggiungere il suo ambizioso obiettivo per il 2030 di alimentare il 12,5% dei voli Ryanair con SAF, con il 9,5% già assicurato.

L’iniziativa ambientale più significativa che Ryanair può realizzare a breve termine è quella di premere per una riforma urgente dell’inefficiente sistema ATC europeo. A maggio abbiamo presentato una petizione alla Commissione europea, firmata da oltre 1 milione di nostri clienti, chiedendo all’UE di proteggere i “sorvoli” durante gli scioperi ATC nazionali. Riteniamo che ciò ridurrebbe i ritardi dei voli e le emissioni di CO2 non necessarie.

Oggi siamo orgogliosi di lanciare il Ryanair 2023 Sustainability Report (“Aviation with Purpose”). Il nostro recente ordine da 40 miliardi di dollari per 300 Boeing MAX-10 (21% in più di posti, 20% in meno di consumo di carburante e 50% più silenzioso) ci consentirà di perseguire obiettivi ambientali ancora più ambiziosi nel prossimo decennio. Abbiamo reimpostato il nostro obiettivo di CO2 per pax/km a un livello molto ambizioso di 50 grammi entro il 2031 (in precedenza 60 grammi entro il 2030). Abbiamo anche pubblicato l’1,5 degree Climate Transition Plan del Gruppo”.

“Mentre il traffico del gruppo Ryanair cresce a 300 m p.a. entro il FY34, prevediamo di creare oltre 10.000 nuovi posti di lavoro ben retribuiti per professionisti dell’aviazione altamente qualificati. Per facilitare questa crescita mentre prendiamo in consegna altri 90 Gamechanger e 300 MAX-10, abbiamo recentemente ordinato 12 nuovi simulatori CAE (6 firm e 6 opzionali per un valore di oltre $120 milioni). Basandosi sul successo del nostro nuovo centro di addestramento all’avanguardia a Dublino, abbiamo finalizzato i piani per sviluppare 2 centri di eccellenza simili per accelerare la formazione degli equipaggi sia nell’Europa centrale (Cracovia) che nella penisola iberica. Stiamo anche aggiornando il nostro centro di formazione nel Regno Unito nelle Midlands orientali.

Quest’estate, in previsione di un aumento delle interruzioni ATC, abbiamo investito molto nella resilienza operativa, per garantire che i nostri passeggeri e i nostro equipaggi continuino a godere dell’OTP e dell’affidabilità leader del settore di Ryanair.

Stiamo operando il nostro programma estivo più grande di sempre (oltre 3.200 voli e fino a 600.000 passeggeri al giorno). Abbiamo aperto 3 nuove basi (Belfast, Lanzarote e Tenerife) e oltre 190 nuove rotte, aumentando ulteriormente la nostra quota n. 1 o n. 2 nei mercati italiano, polacco, spagnolo e britannico. Abbiamo recentemente annunciato l’intenzione di volare da/per l’Albania quest’inverno, ampliando la nostra impronta e offrendo concorrenza, scelta e tariffe inferiori”, prosegue Michael O’Leary .

“I Q1 scheduled revenues sono aumentati del 57% a 2,47 miliardi di euro. Il traffico è cresciuto dell’11% a 50,4 milioni. le tariffe sono aumentate del 42% a €49 grazie a una forte Pasqua (il PY Q1 è stato gravemente danneggiato dall’invasione ucraina del febbraio 2022) e un giorno festivo extra nel Regno Unito (incoronazione) a maggio. Le ancillary revenue sono aumentate del 15% a 1,18 miliardi di euro (circa 23,30 euro per passeggero). I ricavi totali del primo trimestre FY24 sono quindi aumentati del 40% a 3,65 miliardi di euro. I costi operativi totali sono aumentati del 23% a 2,94 miliardi di euro, principalmente a causa dell’aumento del carburante, dei costi del personale e delle maggiori tariffe ATC.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più forti del settore con un rating creditizio BBB+ e oltre 4,8 miliardi di euro di liquidità lorda alla fine del trimestre, nonostante oltre 1 miliardo di investimenti in conto capitale. La liquidità netta è aumentata a 0,98 miliardi di euro al 30 giugno (0,56 miliardi di euro al 31 marzo 2023).

La nostra flotta di Gamechanger si è attestata a 119 alla fine del trimestre e prevediamo di aumentarla a 124 entro la fine di luglio. Prevediamo di prendere in consegna 49 B-8200 (173 in totale) entro la fine dell’anno (marzo 2024). Come notato in precedenza, Boeing ha subito molteplici sfide nella supply chain, causando ripetuti ritardi nelle consegne. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Boeing per ridurre al minimo questi ritardi. Inizialmente avevamo previsto 51 consegne di aeromobili entro il 30 aprile, ma l’ultima di queste consegne è stata posticipata a luglio. Speriamo che le nostre consegne dell’inverno 2023/primavera 2024 subiranno un impatto minore, ma ci sono già indicazioni da parte di Boeing che alcune consegne potrebbero essere ritardate da aprile 2024 a giugno 2024.

A maggio, Ryanair ha firmato un ordine con Boeing per l’acquisto di 300 aeromobili Boeing MAX-10 (150 firm e 150 opzionali) che, previa approvazione degli azionisti all’assemblea generale di settembre, verranno consegnati tra il 2027 e il 2033. Prevediamo che fino al 50% dell’ordine verrà utilizzato per sostituire i vecchi NG, mentre il resto faciliterà una crescita del traffico controllata (ma più lenta) a ca. 300m p.a. entro il FY34″, continua Michael O’Leary.

“Prevediamo che il traffico FY24 cresca a ca. 183,5 milioni (+9%), che è più lento dei 185 milioni inizialmente previsti, a causa dei ritardi nelle consegne di Boeing nella primavera e nell’autunno 2023.

Al momento prevediamo che le tariffe del secondo trimestre saranno più alte rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente, ma di una bassa percentuale a due cifre.

Il risultato finale del primo semestre dipende quindi fortemente dalle prenotazioni di agosto e settembre. Come è normale in questo periodo dell’anno, abbiamo una visibilità del terzo trimestre molto limitata e una visibilità del quarto trimestre pari a zero. Dopo aver goduto di un eccezionale periodo di viaggio di Natale e Capodanno lo scorso anno (la prima stagione di viaggio festiva che non è stata ridotta dalla pandemia), siamo consapevoli che i consumatori potrebbero aver bisogno di uno stimolo tariffario per riempire la nostra capacità di posti maggiore del 25% questo inverno (rispetto a prima del Covid) dopo mesi di aumento dei tassi dei mutui e inflazione dei prezzi al consumo. Se ciò accadrà, la load active/yield passive strategy di Ryanair, unita alla nostra base di costi leader del settore, posizionerà in modo univoco il nostro Gruppo per conquistare ulteriori quote di mercato, anche se a tariffe inferiori questo inverno.

Nonostante l’incertezza, rimaniamo cautamente ottimisti sul fatto che il PAT FY24 sarà leggermente in anticipo rispetto allo scorso anno. Tuttavia, è ancora troppo presto per fornire indicazioni PAT significative per il FY24. Speriamo di essere in grado di farlo ai nostri risultati del primo semestre a novembre”, conclude Michael O’Leary.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)