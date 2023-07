Wizz Air: settimo aereo basato a Malpensa e nuova rotta da Milano a Madrid

Wizz Air celebra l’arrivo del settimo aeromobile Airbus A321neo presso la sua base all’aeroporto di Milano Malpensa. “La recente aggiunta alla flotta di Wizz Air a Malpensa aiuterà a gestire il programma estivo più grande mai realizzato dalla compagnia da Milano. L’aumento della capacità consente a Wizz Air di aumentare la frequenza dei voli e migliorare l’offerta di prodotti per i clienti. Inoltre, il nuovo Airbus A321neo vanta una tecnologia a basso consumo di carburante, che comporta ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 di Wizz Air per passeggero/chilometro.

Inoltre, Wizz Air ha inaugurato una nuova rotta che collega giornalmente Milano a Madrid, una delle destinazioni più popolari per i turisti italiani. Madrid è una meta turistica straordinaria, con un irresistibile mix di cultura, storia e atmosfera vibrante. Grazie alla nuova rotta inaugurata da Wizz Air, i passeggeri provenienti da Milano possono ora immergersi facilmente nell’emozionante esperienza di Madrid.

Il primo volo di Wizz Air per la capitale spagnola è stato lanciato oggi, aggiungendosi alle nuove rotte inaugurate a Malpensa nei mesi recenti, tra cui quelle per Il Cairo e Hurghada in Egitto, e Riyadh in Arabia Saudita. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ”, afferma Wizz Air.

“Da quando Wizz Air ha stabilito la sua prima base in Italia nel 2020, ha introdotto più di 50 nuove rotte precedentemente non servite sul mercato e ha creato oltre 1000 posti di lavoro diretti. La compagnia aerea lavora costantemente per migliorare l’offerta di prodotti per i clienti, incluso il viaggio nazionale. Con il lancio del programma WIZZ MultiPass, i viaggiatori hanno ora la possibilità di usufruire di un abbonamento mensile che permette di bloccare il prezzo del biglietto per un periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia, a partire da soli 37 euro al mese”, prosegue Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto al settimo aeromobile alla nostra base di Malpensa, che ci aiuterà a continuare ad espandere la nostra rete da Milano. L’aereo Airbus A321neo è il più sostenibile ed efficiente nella sua categoria ed è uno degli elementi chiave della nostra strategia per ridurre ulteriormente le emissioni per passeggero anche durante la crescita. Siamo felici di inaugurare anche la nuova rotta che collega Milano a Madrid: ci vogliamo impegnare nell’offrire opzioni convenienti e accessibili ai nostri clienti e questa nuova rotta conferma l’impegno a collegare persone e culture in tutta Europa”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)