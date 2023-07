Emirates dà il benvenuto ad Air Canada al Terminal 3 di Dubai International

Air Canada ed Emirates hanno annunciato oggi una pietra miliare nella partnership strategica delle due compagnie aeree, con il trasferimento delle operazioni di Air Canada al Terminal 3 di Dubai International (DXB) a partire dal 26 luglio. “La co-ubicazione delle operazioni in uno dei terminal più importanti del mondo migliorerà in modo significativo l’esperienza di collegamento per i clienti e sottolinea i vantaggi della partnership tra le due compagnie aeree lanciata nel novembre 2022.

I clienti in transito a Dubai tra le Americhe su Air Canada e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il sud-est asiatico e l’Africa su Emirates godranno di un’esperienza fluida e rapida con la comodità di rimanere nello stesso terminal”, affermano le due compagnie.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air Canada al Terminal 3 di Emirates a Dubai, che segna un altro passo avanti nella nostra partnership strategica per offrire ancora più valore ai viaggiatori. La co-localizzazione presso il T3 significa che i clienti Air Canada possono godere di un’esperienza di connessione fluida durante il transito a Dubai sulla rete globale di Emirates, e coloro che ne hanno diritto possono usufruire dell’accesso alle esclusive Business Class Lounge di Emirates e ad altre strutture a Dubai prima del volo. Lavorando a stretto contatto con Air Canada, speriamo di migliorare ulteriormente le esperienze di viaggio e offrire una connettività ancora più conveniente per i viaggiatori”.

“La nuova sede di Air Canada al Dubai International Terminal 3 è un traguardo importante che sottolinea l’importanza della nostra partnership strategica con Emirates e l’importanza dei nostri voli tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada. Estendiamo il nostro sincero apprezzamento sia a Emirates che a Dubai Airports per la loro collaborazione nel facilitare questa mossa, che andrà a grande vantaggio dei nostri comuni clienti”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President Network & Revenue Planning, Air Canada. “Oltre a beneficiare di collegamenti diretti verso destinazioni in Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico e subcontinente indiano con il nostro codeshare and frequent flyer partner Emirates, i clienti di Air Canada godranno anche di un’esperienza elevata durante il loro viaggio in aeroporto”.

Dando il benvenuto ad Air Canada al Terminal 3, Majed Al Joker, Chief Operating Officer di Dubai Airports, ha dichiarato: “Oltre a una lunga storia di partnership, Dubai Airports e Air Canada condividono l’obiettivo comune di fornire costantemente un servizio eccezionale e superare la soddisfazione degli ospiti. Questo trasferimento semplificherà le operazioni per Air Canada, ci consentirà di ottimizzare l’efficienza del nostro aeroporto e migliorare l’esperienza di viaggio complessiva. Il Terminal 3 è una struttura di livello mondiale progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori moderni, con punti di contatto biometrici, aree di attesa spaziose e confortevoli e un’ampia varietà di punti ristoro e negozi”.

“L’arrivo del primo volo Air Canada al Terminal 3 è previsto per il 26 luglio, mentre il primo volo di andata è previsto per il decollo da Dubai a Toronto il 27 luglio. I dedicated Air Canada check-in and bag drop counters per la Signature Class saranno disponibili nella First & Business Class Dropoff, Premium Economy ed Economy saranno situate all’ingresso principale. I clienti Air Canada Signature Class e i soci Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e superiori) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates Business Class situata nel Terminal 3.

Da novembre 2022 i vettori hanno ampliato la loro relazione di codeshare a 42 rotte, migliorato il loro accordo interlinea sottostante, sviluppato una reciproca partnership di fidelizzazione per consentire ai clienti di guadagnare e riscattare punti, rafforzato la cooperazione tra le loro attività cargo e aumentato la capacità nei rispettivi hub. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con la compagnia aerea gemella di Emirates, flydubai.

Emirates ha iniziato il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai a luglio, che integra il suo programma giornaliero ampliato con Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte alla settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023, con il Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai.

I soci Aeroplan e Skywards possono raccogliere e riscattare punti quando viaggiano con Air Canada o Emirates e i clienti idonei hanno accesso al check-in prioritario, all’imbarco prioritario e alle lounge aeroportuali”, concludono Emirates e Air Canada.

(Ufficio Stampa Emirates – Air Canada – Photo Credits: Emirates – Air Canada)