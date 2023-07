Iberia si unisce a British Airways e Qatar Airways per espandere il più grande Airline Joint Business del mondo

Qatar Airways, British Airways e Iberia, i vettori nazionali di Qatar, Regno Unito e Spagna uniscono le forze. “Insieme, Qatar Airways e British Airways operano già il più grande airline joint business del mondo, che copre più di 60 paesi. A partire da luglio Iberia si unirà alla partnership, in una mossa che trasformerà la connettività per i viaggiatori globali.

Come risultato del joint business, Iberia aggiungerà un nuovo servizio giornaliero dal suo hub, Madrid Barajas International Airport verso l’Hamad International Airport, a partire dall’11 dicembre 2023. I passeggeri potranno connettersi a più di 200 destinazioni attraverso le tre compagnie aeree globali. Insieme, il servizio ampliato di Iberia e Qatar Airways opererà tre volte al giorno sulla rotta, fornendo una connettività senza rivali tra la penisola iberica e i mercati chiave in Medio Oriente, Africa, Asia e Australia.

Iberia opererà con l’Airbus A330-200, con 288 posti nelle cabine Business ed Economy. L’espansione della partnership offre ai clienti più opzioni che mai da un’ampia gamma geografica di destinazioni, flight schedules, tariffe e connettività continua via Doha, Londra e Madrid, oltre a una selezione più ampia di prodotti pluripremiati, tra cui Qsuite di Qatar Airways, Iberia Business Class e Club Suite di British Airways“, afferma il comunicato congiunto.

“Sia per piacere che per affari, i viaggiatori provenienti da Spagna e Portogallo potranno connettersi a una gamma di nuove destinazioni. Rilassarsi alle Maldive e alle Seychelles, avventurarsi in Tanzania e Nepal, vacanze culturali in India e Oman, fare shopping a Singapore e in Thailandia o visitare amici e parenti in Australia e Hong Kong, tutto diventa più raggiungibile, con più scelte che mai.

Inoltre, i clienti provenienti da Medio Oriente, Africa, Asia e Australia possono viaggiare senza interruzioni verso Madrid, Lisbona, Ibiza, Malaga, Gran Canaria e decine di altre destinazioni in Spagna e Portogallo.

Per la prima volta al mondo, i membri di British Airways Executive Club, Iberia Plus e Qatar Airways Privilege Club possono accumulare e spendere utilizzando la loro valuta comune, gli Avios. I membri del programma fedeltà possono trasferire Avios tra account e combinare i loro saldi per richiedere i premi offerti da ciascun programma”, prosegue il comunicato.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways crediamo nel collegare i viaggiatori alle loro destinazioni preferite e il nostro recente miglioramento del joint business di grande successo con British Airways include l’aggiunta di un altro membro oneworld, Iberia. I nostri passeggeri avranno ora più opportunità che mai di connettersi a diverse destinazioni attraverso le reti di British Airways, Iberia e Qatar Airways. Questo sforzo collaborativo fa parte del nostro impegno a migliorare continuamente le offerte disponibili per i nostri passeggeri e fornire loro il meglio del settore”.

Sean Doyle, British Airways’ Chairman and CEO, ha dichiarato: “L’anno scorso abbiamo ampliato la nostra joint business partnership con Qatar Airways con l’aggiunta di 42 paesi e sono così felice di vederla crescere ulteriormente, mentre diamo il benvenuto a Iberia a bordo. Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la massima scelta possibile e, lavorando intensamente con i nostri soci a Madrid e Doha, connettiamo British Airways con più di 200 destinazioni in tutto il mondo”.

Il CEO di Iberia, Fernando Candela, ha commentato: “Unirsi al QJB con Qatar Airways e British Airways è un’ottima notizia per i nostri clienti. Siamo davvero entusiasti del lancio della nostra rotta Madrid-Doha. Attraverso gli hub QJB di Londra e Doha stiamo costruendo il tanto desiderato ponte tra la Spagna e oltre 200 destinazioni in Asia, Australasia, Medio Oriente e Africa, offrendo nuove opportunità ai viaggiatori in entrambe le direzioni. Il nostro Paese si sta muovendo verso un nuovo modello di turismo di qualità e, con il varo della rotta Madrid-Doha, stiamo facendo una svolta”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Iberia – British Airways – Photo Credits: Qatar Airways Iberia – British Airways)