Etihad Airways celebra il ritorno dell’Airbus A380 da Abu Dhabi a London Heathrow

Etihad Airways celebra il ritorno in servizio del suo Airbus A380 con uno speciale volo commerciale inaugurale da Abu Dhabi a London Heathrow.

“Il primo dei quattro Airbus A380 di Etihad torna in volo da oggi sulla famosa rotta Abu Dhabi-London Heathrow.

Il volo inaugurale di oggi è partito da Abu Dhabi alle 02:05 ed è atterrato a London Heathrow alle 06:45 ora locale. Prima del decollo, i dirigenti di Etihad, dell’aeroporto di Abu Dhabi e del Dipartimento della Cultura e del Turismo si sono riuniti per dare il bentornato al velivolo. A bordo, gli ospiti hanno ricevuto souvenir a tema A380 per celebrare l’occasione”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, afferma: “Siamo entusiasti di accogliere ancora una volta gli ospiti a bordo degli A380 di Etihad e di vivere un’esperienza davvero straordinaria. Sia che i nostri ospiti scelgano di volare in Economy, Business, First o nella nostra three-room suite in the sky The Residence, questo aereo offre un’esperienza di volo elevata di cui siamo estremamente orgogliosi. L’aereo aggiunge la capacità necessaria per collegare Abu Dhabi con London Heathrow e ci consente di aumentare le frequenze attraverso la rete. Con un aumento della domanda di viaggi durante l’estate, il ritorno del nostro tanto amato A380 arriva al momento perfetto”.

“Gli ospiti che viaggiano in Economy vengono accolti a bordo in un’apposita area di benvenuto. La cabina Economy dispone di 68 sedili Economy Space che offrono uno spazio aggiuntivo di 4 pollici per le gambe e 337 sedili Economy Smart, dotati del caratteristico fixed-wing headrest di Etihad e di ampi cuscini per un maggiore comfort.

70 Business Studios® sono disponibili sull’Etihad A380 upper deck, garantendo privacy ai clienti e creando un’atmosfera serena. Sull’upper deck, gli ospiti possono accedere a The Lobby, un’area lounge e bar servita situata tra le cabine First e Business. Inoltre, gli ospiti beneficeranno della partnership unica di Etihad con Armani/Casa, offrendo una Business experience elevata. Il servizio di ristorazione comprende ceramiche, bicchieri, posate e stoviglie, oltre a tessuti di alta qualità e un materasso in memory foam per un’esperienza di volo completamente lussuosa.

Gli ospiti possono scegliere tra nove First Apartments dotati di uno spazio abitativo privato con servizi elevati e stoviglie di design, un’ampia poltrona lounge in pelle e un pouf separato che si trasforma in un letto reclinabile da 80 pollici. Gli ospiti di First class possono rinfrescarsi nel comfort dell’Apartment con personal vanity units, nonché usufruire della First class shower room.

The Residence è l’unica three-room suite in the sky al mondo, con gli ospiti che sono in grado di godere del servizio e dell’ospitalità di un Etihad cabin crew dedicato. Disponibile per la prenotazione per un massimo di due ospiti, The Residence dispone di private living room, bedroom and ensuite bathroom, dove gli ospiti possono rinfrescarsi in una doccia a 40.000 piedi.

La scelta dei pasti degli ospiti sarà preparata da un menu à la carte che verrà servito su stoviglie di design nella private living room, oppure potranno scegliere di svegliarsi con breakfast in bed.

The Residence può ora essere prenotato su etihad.com, selezionando un First Class ticket e poi scegliendo di passare a The Residence, a partire da 2.500 USD a persona, solo andata. Gli ospiti possono riscattare le Etihad Guest Miles per regalarsi un’esperienza indimenticabile”, prosegue Etihad Airways.

“L’aeromobile A380 di Etihad opererà sulla rotta Abu Dhabi – London sui voli EY11 e EY12 dal 25 luglio e su EY19 e EY20 dal 1° agosto. Gli A380 di Etihad collegheranno le persone tra il Regno Unito, gli Emirati Arabi Uniti e oltre attraverso il network Etihad“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)