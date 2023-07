Boeing rilascia il 2023 Pilot and Technician Outlook

Boeing prevede una domanda di 2,3 milioni di nuovi piloti commerciali, tecnici e personale di cabina nei prossimi 20 anni. “Con la flotta globale di aerei commerciali che dovrebbe raddoppiare entro il 2042, Boeing prevede una domanda a livello di settore di 2,3 milioni di nuovo personale dell’aviazione nei prossimi 20 anni, per supportare la flotta commerciale e far fronte alla crescita a lungo termine dei viaggi aerei.

Il 2023 Pilot and Technician Outlook (PTO) 2023 dell’azienda prevede che i vettori commerciali avranno bisogno di personale significativo fino al 2042 per supportare la flotta commerciale globale:

– 649.000 piloti.

– 690.000 manutentori.

– 938.000 cabin crew members“, afferma Boeing.



“Con i viaggi aerei domestici completamente ripresi e il traffico internazionale vicino ai livelli pre-pandemia, la domanda di personale dell’aviazione continua ad aumentare”, ha affermato Chris Broom, vice president, Commercial Training Solutions, Boeing Global Services. “Le competency-based training and assessment offerings contribuiranno a garantire una formazione di alta qualità per i professionisti dell’aviazione futuri e attuali e continueranno a migliorare la sicurezza aerea attraverso immersive and virtual training solutions”.

“Fino al 2042, il PTO prevede:

– Cina, Eurasia e Nord America guidano la domanda di oltre la metà del nuovo personale del settore, con requisiti in Cina che superano il Nord America.

– Le regioni in più rapida crescita per quanto riguarda il personale sono l’Africa, il sud-est asiatico e l’Asia meridionale, con una domanda regionale che dovrebbe quasi raddoppiare.

– Dopo aver omesso la domanda per la Russia nel PTO dello scorso anno a causa dell’incertezza nella regione, la previsione di quest’anno include la Russia nella regione dell’Eurasia e comprende il 3% della domanda globale di personale”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)