Le U.S. Airlines sosterranno il NASA-Boeing Sustainable Flight Demonstrator Project

Boeing e la NASA collaboreranno con le U.S. airlines per consigliare il Sustainable Flight Demonstrator (SFD) project e lo sviluppo dell’X-66A research aircraft. Come parte di una nuova coalizione per la sostenibilità, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines e United Airlines forniranno input su operational efficiencies, maintenance, handling characteristics and airport compatibility.

La NASA e Boeing hanno anche svelato la nuova livrea dell’X-66A oggi all’EAA AirVenture Oshkosh.

“Ascoltare direttamente gli operatori durante tutte le fasi del Sustainable Flight Demonstrator project ci aiuterà a comprendere i requisiti esatti e i compromessi”, ha affermato Todd Citron, Chief Technology Officer, Boeing. “Il feedback delle compagnie aeree contribuirà in modo significativo agli apprendimenti del progetto X-66A, promuovendo al contempo la sostenibilità dell’aviazione”.

L’X-66A testerà la Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) airframe configuration e sarà costruito da un velivolo MD-90 modificato presso una struttura Boeing a Palmdale, California.

Se combinato con i previsti progressi in propulsion systems, materials and systems architecture, un single-aisle airplane con configurazione TTBW potrebbe ridurre il consumo di carburante e le emissioni fino al 30% rispetto all’odierna flotta domestica di aeroplani.

Le compagnie aeree statunitensi offriranno feedback durante tutto il progetto, tra cui:

Design: i partecipanti delle compagnie aeree condivideranno feedback sulle operazioni sostenibili e sulla compatibilità aeroportuale. Mentre l’X-66A avrà un’apertura alare di 145 piedi, il TTBW design potrebbe essere utilizzato da aeroplani di diverse dimensioni e missioni e potrebbe trarre vantaggio dalle folding wing tips per accogliere le infrastrutture aeroportuali esistenti.

Simulation and lab testing: i piloti delle compagnie aeree avranno la possibilità di sperimentare l’X-66A attraverso un simulatore di volo e valutare le handling characteristics.

Flight testing: i team operativi e di manutenzione delle compagnie aeree valuteranno l’X-66A man mano che vengono apportate modifiche all’aereo. I test di volo sono previsti per il 2028 e il 2029 nell’Armstrong Flight Research Center della NASA presso la Edwards Air Force Base.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)