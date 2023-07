NASA e GE Aerospace svelano l’Hybrid Electric Aircraft Paint Scheme

GE Aerospace si è unita alla NASA per svelare il paint scheme dell’hybrid electric aircraft che volerà nell’ambito del NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) project.

Nell’ambito dell’EPFD, GE Aerospace sta sviluppando un megawatt-class hybrid electric powertrain per test a terra e in volo a metà di questo decennio. Boeing e la sua controllata Aurora Flight Sciences stanno collaborando con GE Aerospace per supportare i flight tests utilizzando un velivolo Saab 340B modificato dotato di motori CT7 di GE.

“GE Aerospace immagina un futuro del volo più elettrico. Le nostre collaborazioni di ricerca con la NASA continuano a far progredire i sistemi di propulsione all’avanguardia con un obiettivo importante: guidare gli sforzi del settore per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni rispetto ai motori aeronautici di oggi”, ha affermato Arjan Hegeman, general manager of advanced technology for GE Aerospace.

GE Aerospace ha raggiunto diversi traguardi tecnici nell’ultimo decennio per lo sviluppo di un hybrid electric propulsion system. Nel 2022 GE Aerospace ha completato il primo test al mondo di un MW-class and multi-kilovolt (kV) hybrid electric propulsion system in condizioni di altitudine fino a 45.000 piedi, che simulano un single-aisle commercial flight. Questo test ha avuto luogo presso l’Electric Aircraft Testbed della NASA. In vista della pietra miliare dello scorso anno, GE Aerospace stava maturando hybrid electric propulsion systems attraverso una serie di passaggi sempre più complessi, tra cui un test a terra nel 2016.

Per soddisfare la crescente domanda di hybrid electric aircraft engine component testing nei prossimi anni, GE Aerospace ha annunciato nel maggio 2023 l’intenzione di investire fino a 20 milioni di dollari per aggiungere una nuova test cell e equipaggiamenti presso l’Electric Power Integrated Systems Center (EPISCenter) a Dayton, Ohio.

Le Hybrid electric propulsion technologies possono aiutare a migliorare le performance del motore, riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

