Rolls-Royce prevede un miglioramento dei risultati finanziari e aggiorna la guidance per l’intero anno

Rolls-Royce informa: “Si prevede che i risultati finanziari di Rolls-Royce Holdings plc per la prima metà dell’anno saranno sostanzialmente superiori alle aspettative. Abbiamo aggiornato la nostra guidance per l’intero anno”.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha dichiarato: “Il nostro programma di trasformazione pluriennale è iniziato bene con progressi già evidenti nei nostri ottimi risultati iniziali e una increased full year guidance per il 2023. C’è molto altro da fare per offrire prestazioni migliori e trasformare Rolls-Royce in un’azienda ad alte performance, competitiva, resiliente e in crescita. Nonostante un ambiente esterno difficile, in particolare i vincoli della supply chain, stiamo iniziando a vedere l’impatto iniziale della nostra trasformazione in tutte le nostre divisioni. Migliori profitti e generazione di cassa riflettono una maggiore produttività, efficienza e migliori risultati commerciali”.

“Per la prima metà del 2023, prevediamo ora un underlying operating profit di £660 milioni – £680 milioni. Questa performance riflette la continua crescita dei ricavi in tutte e tre le divisioni principali unita ai vantaggi della trasformazione iniziale, in particolare l’ottimizzazione commerciale, l’efficienza dei costi e gli investimenti mirati in tutto il Gruppo.

Civil Aerospace: prevediamo un first half underlying operating profit nella regione di £400 milioni, rispetto a una perdita di £(79) milioni nel periodo precedente. L’aumento dell’utile operativo è stato guidato principalmente dalla maggiore redditività post-vendita, che riflette i maggiori volumi e le nostre azioni di ottimizzazione commerciale. L’utile operativo ha beneficiato anche delle maggiori vendite di motori di scorta e dell’efficienza dei costi.

Defence: prevediamo un first half underlying operating profit nella regione di £260 milioni, rispetto ai £189 milioni del periodo precedente. Ciò è stato trainato da una forte crescita dei ricavi e da margini più elevati. La crescita dei ricavi riflette l’aumento della domanda sottostante e un profilo di consegna più uniforme tra la prima e la seconda metà dell’anno rispetto al 2022. I margini più elevati sono stati guidati da maggiori ricavi, azioni sui prezzi, un mix di prodotti più favorevole e efficienze di costo.

Power Systems: prevediamo un first half underlying operating profit nella regione di £120 milioni (H1 2022: £119 milioni), ma con un margine inferiore rispetto al periodo precedente. Prevediamo un margine anno su anno più elevato per l’intero anno, con un aumento nella seconda metà a causa dell’impatto delle azioni sui prezzi, dell’efficienza dei costi e dei volumi stagionalmente più elevati.

Prevediamo che il first half free cash flow di £340 milioni – £360 milioni sarà guidato da un miglioramento dell’underlying operating profit da £125 milioni di sterline nel periodo precedente a £660 – £680 milioni, guidato da Civil Aerospace e Defence“, afferma Rolls-Royce.

“La nostra guidance aggiornata per l’intero anno 2023 riflette i forti risultati del primo semestre e i continui vantaggi della trasformazione che sta accelerando la nostra consegna finanziaria.

Ora prevediamo un full year underlying operating profit di £1,2 miliardi – £1,4 miliardi (precedentemente: £0,8 miliardi – £1,0 miliardi). Ciò presuppone miglioramenti contrattuali mirati di £200 milioni – £250 milioni (precedentemente: £100 milioni – £200 milioni).

Prevediamo un full year 2023 free cash flow di £0,9 miliardi – £1,0 miliardi (precedentemente: £600 milioni – £800 milioni). Ciò riflette un previsto più elevato underlying operating profit.

Continuiamo ad aspettarci large EFH (Engine Flying Hour) all’80%-90% dei livelli 2019, 400-500 consegne totali di motori e 1.200-1.300 LTSA shop visits nell’intero anno 2023. I 2023 half-year results saranno pubblicati il 3 agosto 2023”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)