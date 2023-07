News Brevi – 26.07.2023

ENAC: INFORMATIVA AI PASSEGGERI SU OPERATIVITA’ DELL’AEROPORTO DI CATANIA FONTANAROSSA – Enac informa: “Con riferimento all’incendio che ha interessato il terminal dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, si invitano i passeggeri che hanno voli programmati da e per lo scalo etneo a contattare preventivamente la compagnia aerea per avere informazioni aggiornate sullo stato e la regolarità dei voli”.

EASYJET: UN QUINTO DELLA FLOTTA E’ COSTITUITO DA AEROMOBILI A320NEO FAMILY – Questo mese easyJet ha preso in consegna il suo 67° aeromobile A320neo Family, con oltre il 20% di aeromobili NEO della flotta easyJet. easyJet ha un portafoglio ordini per ulteriori 164 aeromobili A320neo Family, oltre ai 67 già consegnati. Entro ottobre 2024 la flotta dovrebbe superare il 25% di aeromobili di nuova tecnologia. “Mentre la compagnia aerea continua il suo programma di rinnovo della flotta, parte integrante della sua tabella di marcia verso Net Zero, i vecchi aeromobili della famiglia Airbus A320ceo verranno gradualmente eliminati e sostituiti da aeromobili di nuova tecnologia, che sono almeno il 15% più efficienti in termini di consumo di carburante e riducono fino al 50% il rumore durante il rullaggio, il decollo e l’atterraggio. Sulla base degli attuali piani di consegna, gli aeromobili A320neo Family costituiranno il 25% della sua flotta complessiva entro ottobre del prossimo anno. easyJet ha 19 consegne A320neo Family previste entro la fine del 2024 e altre 27 nel 2025″, afferma easyJet. David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha commentato: “L’adozione di una tecnologia più efficiente è il singolo contributo maggiore alla riduzione delle emissioni a breve termine e il lancio di nuovi velivoli neo è una parte fondamentale di questo. Ogni giorno esaminiamo costantemente anche le nostre operazioni per favorire l’efficienza, come dimostrato dall’aggiunta di Descent Profile Optimization (DPO) e Continuous Descent Approach (CDA), uno stato del software di Airbus che viene adattato su tutti i nostri aeromobili. Le due tecnologie consentiranno rispettivamente fuel-saving enhancement all’aircraft on-board Flight Management System (FMS) e la riduzione dell’impatto del rumore a terra”. Wouter Van Wersch, President Europe Region & Sales di Airbus, ha aggiunto: “Mentre continuiamo a evadere gli ordini di easyJet, ogni consegna di A320neo è a prova di futuro per la crescita della compagnia aerea con la ripresa del traffico. Airbus è lieta che gli aeromobili A320neo, insieme alla nostra solida offerta di servizi, stiano gettando le basi del viaggio di decarbonizzazione di easyJet, che è già ben avviato”. easyJet è il più grande operatore al mondo di single-aisle aircraft di Airbus, con oltre 300 aerei attualmente in servizio, inclusi A319, A320ceo, A320neo e A321neo. La compagnia aerea serve oltre 130 aeroporti europei in circa 31 paesi operando su oltre 1.000 rotte.

AERONAUTICA MILITARE: ATTIVITA’ DI VOLO SU ALIANTI A DOBBIACO PER GLI ALLIEVI DEL CORSO CENTAURO VI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA – Si apre il sipario sulle Dolomiti per i 36 allievi del corso “Centauro VI” dell’Accademia Aeronautica che, dal 26 giugno al 22 luglio, si sono addestrati al volo a vela presso il Distaccamento aeronautico di Dobbiaco, in Alta Val Pusteria. Accompagnati dagli istruttori del 60° Stormo di Guidonia, gli allievi del corso Centauro VI si sono esercitati al volo veleggiato avanzato e hanno appreso le tecniche del volo a vela in montagna, sviluppando la capacità di sfruttare l’energia presente in alta quota a bordo dell’aliante Twin Astir, e potendo al contempo ammirare le meraviglie che solo il paesaggio delle Dolomiti può offrire. Il volo sull’aliante, e la relativa abilitazione, rientra nell’ambito dell’iter formativo propedeutico al conseguimento del brevetto da pilota militare da parte dei giovani allievi, prima di proseguire la loro formazione nelle scuole di volo avanzato. Il progetto addestrativo svolto sull’aeroporto di Dobbiaco è svolto mediante l’utilizzo del sistema di lancio con verricello “Skylaunch Glider Winch“, un sofisticato sistema di lancio che permette all’aliante di decollare dalla pista del Distaccamento militare senza l’utilizzo di un velivolo traino, facendo raggiungere all’aliante una quota di circa 1000 piedi dal suolo in soli 20 secondi. Al termine del periodo addestrativo, nell’Ufficio del Comandante del Distaccamento Aeroportuale, il Tenente Colonnello Alessandro Alfonsi, nel sentirsi onorato di aver supportato l’attività addestrativa estiva dei piloti impegnati nei voli sull’aliante, ha consegnato al Capo Corso il gagliardetto del Reparto, formulando a tutti gli allievi i migliori auguri per il loro prosieguo di formazione, mutuando le parole del Generale Statunitense Colin Powell che diceva: “Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro“. Il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, che dipende dal Comando 1^ Regione Aerea di Milano, ha come mission quella di fornire supporto all’organizzazione dei Corsi di Sopravvivenza in montagna (Sicurezza Volo) e ai Reparti in addestramento (Esercitazioni internazionali, Corsi Mantenimento Airmanship su aliante, ecc.). Inoltre effettua, senza soluzione di continuità, la rilevazione dei parametri meteorologici al suolo secondo gli orari e le modalità stabilite. Il Reparto inoltre contribuisce alla gestione degli Organismi, che nell’ambito dell’Amministrazione Difesa espletano attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate e dei loro familiari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ACCADEMIA AERONAUTICA FRANCESE VISITA L’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE – Lunedì 17 luglio l’Aeroporto di Pratica di Mare ha ospitato una delegazione di circa centocinquanta tra cadetti e istruttori dell’Accademia Aeronautica e Spaziale francese di Salon-de- Provence per un tour che li condurrà presso altre realtà aeronautiche europee. La delegazione, guidata dal Tenente Colonnello Vincent Gauthier, Coordinatore dei Corsi dell’Accademia Aeronautica e Spaziale francese e dal Maggiore Stephen Price, Tutor dei cadetti del 2° Corso, è stata accolta dal Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) che prima ha ringraziato gli ospiti per aver scelto l’Aeroporto di Pratica di Mare e la DASAS come meta della visita in Italia e poi ha descritto le peculiari capacità che quotidianamente esprime la Divisione. Successivamente, il Col. Giuseppe Gentile, dell’Ufficio Generale Spazio dello Stato Maggiore della Difesa, referente di S.M.D., ha illustrato la prospettiva della Difesa italiana nello sviluppo dottrinale e capacitivo del dominio spaziale, con un focus particolare sulle collaborazioni in atto e future con il partner francese, e quelli dei Vice Comandanti del 14° Stormo e del Centro Addestramento Equipaggi Multi Crew (CAE MC) che hanno descritto le attività dei rispettivi Reparti. Molteplici le domande rivolte dai cadetti a dimostrazione dell’interesse suscitato dagli argomenti trattati, in particolar modo sullo sviluppo tecnologico raggiunto dall’A.M. in ambito aerospaziale. La visita è proseguita al Reparto Tecnologie e Materiali Aeronautici e Spaziali (RTMAS) della DASAS, prima tappa del percorso conoscitivo, dove il Capo Reparto, Col. Fabrizio De Paolis, ha illustrato le attività peculiari del Reparto. Gli ospiti sono stati poi condotti presso i laboratori chimico-fisici dove hanno potuto assistere alle analisi e alle prove effettuate da tecnici e specialisti su carburanti e componenti aeronautici. La seconda tappa della visita si è svolta presso gli hangar del 14° Stormo, dove piloti e operatori di Bordo hanno descritto le capacità tecniche e operative dei velivoli presenti, mentre gli specialisti del Gruppo Efficienza Aeromobili (G.E.A) hanno illustrato le attività manutentive che vengono effettuate sugli aeromobili in dotazione al Reparto. Nel complesso la visita dell’Accademia Aeronautica e Spaziale francese all’Aeroporto di Pratica di Mare ha rappresentato un momento di incontro fattivo e sinergico sotto il punto di vista esperienziale e multidisciplinare sia per i cadetti francesi che per il personale Navigante e Specialista dei Reparti coinvolti. Più in generale questo evento ha contribuito a rinsaldare la partnership tra l’Aeronautica Militare Italiana e quella Francese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

POLITECNICO DI TORINO: PRESENTATI I PRIMI BANDI NELL’AMBITO DEL PROGETTO MOST – Il Politecnico di Torino è sempre più al fianco delle imprese anche nella filiera della mobilità. Sono stati infatti presentati oggi presso il Campus Lingotto i bandi a cascata nell’ambito del Programma di Ricerca Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile-MOST, di cui il Politecnico di Torino coordina lo Spoke 1, Air Mobility e lo Spoke 2, Sustainable Road Vehicle. Il centro, nato sulla spinta del PNRR, promuove la mobilità sostenibile e innovativa attraverso attività di ricerca per studiare soluzioni e servizi per il trasporto pubblico e privato. L’obiettivo è, da un lato, consentire la transizione verde e il raggiungimento della neutralità di carbonio entro il 2050, e dall’altro creare una mobilità più sicura, accessibile e inclusiva, favorendo tutta la filiera, la competitività nazionale e la visibilità internazionale. Proprio in occasione del lancio dei bandi a cascata, il Politecnico di Torino ha organizzato un evento di presentazione delle opportunità di finanziamento per le imprese, relative a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per le aziende interessate a introdurre innovazioni significative in relazione a prodotti, processi o servizi nelle seguenti aree tematiche: Spoke 1, Air Mobility – fondi per 2 milioni di euro, dedicato alla mobilità aerea sostenibile, con nuove tecnologie, soluzioni logistiche e linee guida per la progettazione di aeromobili per l’aviazione civile. In questo ambito si lavora a diversi progetti innovativi e aree di interesse, come la replica digitale del sistema aeronautico nel suo insieme, l’economia dei trasporti per verificare la sostenibilità del trasporto aereo convenzionale e avanzato, le applicazioni dell’economia circolare ai modelli di trasporto passeggeri e merci. Spoke 2, Sustainable Road Vehicle – fondi per 1,3 milioni di euro, si concentra sulla mobilità su gomma, in particolare su veicoli a emissioni zero elettrici e a idrogeno, la loro interazione con reti di ricarica e dati per la riduzione dei consumi, la sicurezza e l’affidabilità. I traguardi da raggiungere sono lo sviluppo di veicoli a zero emissioni (elettrici, a idrogeno) e con consumi ridotti, il monitoraggio del veicolo e del guidatore sfruttando le attuali tecnologie di connessione alla rete per un costante controllo delle condizioni d’uso e di marcia (batteria, pneumatici, telaio, motore, per citare i principali) e infine la valutazione di tutte le soluzioni possibili per ottimizzare le emissioni durante il ciclo di vita del veicolo stesso.

DELTA SKYMILES RICONOSCIUTO COME TOP TRAVEL REWARD PROGRAM – Per il settimo anno consecutivo, U.S. News & World Report ha elogiato il programma Delta SkyMiles come uno dei top performer nel suo annual ranking of airline loyalty programs. “Delta ancora una volta ha sovraperformato le altre compagnie aeree globali e ha conquistato il secondo posto assoluto nella valutazione di 10 delle più importanti compagnie aeree statunitensi. Quest’anno, Delta è stata insignita di numerosi nuovi riconoscimenti dalle principali pubblicazioni e organizzazioni. Il programma SkyMiles di Delta continua a innovarsi con modifiche e miglioramenti recenti”.

LE COMPAGNIE AEREE CHIEDONO CHIAREZZA AD AMSTERDAM SCHIPHOL – In un comunicato congiunto, Delta e KLM informano: “Numerose compagnie aeree istituiranno un procedimento contro la sentenza della Amsterdam Court of Appeal in merito alla proposta di attuazione di una temporary experimentation rule. Il gruppo comprende Delta Air Lines, KLM Group (KLM Royal Dutch Airlines, KLM Cityhopper, Martinair e Transavia), United Airlines, JetBlue, easyJet, Corendon, TUI fly, IATA, che conta 300 compagnie aeree associate in tutto il mondo, Airlines for America (A4A), che rappresenta 10 compagnie aeree statunitensi. Questo passaggio è supportato dalle airline industry associations BARIN, Air Cargo Netherlands (ACN), Airlines for Europe (A4E) e European Regions Airline Association (ERA). L’attuale sentenza crea mancanza di chiarezza e causa incertezza per i passeggeri e il settore dell’aviazione. Questo perché non è chiaro come verrà applicato l’experimental scheme, come dovrebbe essere strutturato e, in ultima analisi, come la sentenza influirà sul numero di movimenti di aeromobili a Schiphol. Inoltre, la sentenza contrasta con le national, European and international regulations. È nell’interesse di tutte le parti ottenere chiarezza”.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al 30 giugno 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. In relazione a questi documenti depositati in tribunale, SAS annuncia alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 30 giugno 2023. Dal primo novembre 2022 al 30 giugno 2023, revenue pari a 25.144 mSEK (US$ 2,317 miliardi), net income per il periodo -4.769 mSEK (US$ -440 milioni)”.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA POLONIA PER EARLY WARNING AIRCRAFT – Saab ha ricevuto un ordine dal Poland’s Ministry of National Defence per due Saab 340 Airborne Early Warning (AEW) aircraft. Il valore dell’ordine è di circa 600 milioni di corone svedesi e il periodo contrattuale è 2023-2025. Questi early warning systems comprendono l’aereo Saab 340 equipaggiato con l’avanzato Erieye radar di Saab. Il contratto include anche ground equipment, in-country logistics and support services. “Saab intrattiene da molti anni un forte rapporto con il Polish Ministry of National Defence. Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente le forze armate polacche con le nostre airborne early warning and network-based solutions”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. Il Saab 340 AEW, insieme agli associati ground equipment, fornisce un quadro situazionale dettagliato che può essere utilizzato per compiti militari e civili, tra cui la sorveglianza aerea e le operazioni di soccorso. Diverse configurazioni del Saab Erieye AEW/AEW&C system sono state vendute a nove paesi, rendendolo uno degli airborne surveillance systems più utilizzati al mondo.

DOPPIO EVENTO CULTURALE ALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO – SACBO informa: “Negli spazi di HelloSky Lounge all’Aeroporto di Milano Bergamo (19.07 – 21.01.2024) è stato allestito lo spin-off della mostra dell’Accademia Carrara “VETTE DI LUCE”, che propone, come in museo, un dialogo tra fotografia e pittura con una selezione di immagini inedite delle Orobie di Naoki Ishikawa in dialogo con 12 dipinti di Costantino Rosa (Bergamo, 1803- 1878), parte della collezione Carrara. Viaggiatore infaticabile, Rosa si è dedicato con passione alla raffigurazione del paesaggio alpino, coniugando l’esigenza di una esatta documentazione topografica dei luoghi con la sensibilità romantica per il pittoresco e il sublime. La montagna vista attraverso la pittura dell’800, la fotografia di Naoki Ishikawa, e, insieme, due progetti diffusi nel territorio: uno in pianura e un secondo in alta quota. Vette di Luce, attraverso l’arte, è un omaggio alle Alpi Orobie. Contestualmente, negli spazi antistanti il gate 10 del terminal partenze Schengen trova collocazione la teca contenente la Ricostruzione del volto dell’artista Lorenzo Lotto effettuato dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Polizia Scientifica e dalla Questura di Bergamo. Un allestimento che celebra i 120 anni della Polizia Scientifica. Da un’intuizione dell’amministrazione comunale di Trescore Balneario, per celebrare i 500 anni della splendida opera di Lorenzo Lotto in Oratorio Suardi (1524), è nato il progetto finalizzato alla ricostruzione del volto dell’artista, partendo dal suo autentico autoritratto, fortemente deteriorato, presente nel grande affresco che rappresenta le quattro “Sante”, Barbara, Brigida d’Irlanda, Caterina D’Alessandria e Maria Maddalena, protettrici della famiglia Suardi. Il personale del Servizio Polizia Scientifica e della Questura di Bergamo, si sono resi conto di trovarsi al cospetto di un compito difficilissimo ma altrettanto affascinante ed entusiasmante. Credere di poter realizzare questo progetto, è stata una dimostrazione di tenacia, operosità, professionalità”.

EASA COMPLETA LA INITIAL CERTIFICATION DI ESSP COME PAN-EUROPEAN DATA LINK PROVIDER VIA SATCOM – EASA ha completato la certificazione iniziale di ESSP SAS (European Satellite Services Provider) come pan-European Communication Services Provider for the IRIS service. Ciò ne fa il primo pan-European certified service provider for datalink services, consentendone la supervisione continua centralizzata da parte dell’EASA, razionalizzando queste attività e apportando così benefici complessivi agli Stati membri. L’IRIS service è un Aeronautical Mobile Satellite (Route) Service (AMS(R)S) che supporta datalink communication services per operational ATN-B1/ATS-B2 Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC) e ATS-B2 aircraft-to-Air Navigation Service Providers surveillance-related information (ADS-C). Si basa sulla costellazione di satelliti geostazionari Inmarsat. IRIS fornisce high-bandwidth, cost-effective satellite-based datalink communications per la global ATM modernization. Il consorzio ESSP SAS per la fornitura del servizio è composto da ESSP SAS, Inmarsat e SITA. L’aggiunta di altri Communication Network Providers (CNPs) come NewPENS e Collins Aerospace è prevista nei prossimi mesi.

LOCKHEED MARTIN E’ STATA SELEZIONATA PER SVILUPPARE NUCLEAR-POWERED SPACECRAFT – Lockheed Martin ha ottenuto un contratto con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per sviluppare e dimostrare un nuclear-powered spacecraft nell’ambito di un progetto chiamato Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operazioni (DRACO). Il progetto rappresenterà un rapido progresso nella tecnologia di propulsione a beneficio dell’esplorazione e della difesa nazionale. DARPA ha collaborato con la Space Technology Mission Directorate della NASA al progetto DRACO, poiché entrambe le agenzie beneficeranno di questa tecnologia all’avanguardia. La in-space flight demonstration di un nuclear thermal rocket engine avrà luogo entro il 2027. “I chemical propulsion engines sono stati a lungo lo standard per i voli spaziali, ma per viaggiare su Marte gli esseri umani avranno bisogno di una propulsione molto più potente ed efficiente. I nuclear thermal propulsion (NTP) engines offrono una spinta pari a quella della conventional chemical propulsion con un’efficienza da due a cinque volte superiore, il che significa che lo spacecraft può viaggiare più velocemente e più lontano e può ridurre significativamente il fabbisogno di propellente. Consentono inoltre abort scenarios nei viaggi su Marte che non sono possibili con i chemical propulsion systems”, afferma Lockheed Martin.