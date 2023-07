SWISS dice addio a un’icona della sua flotta

L’Airbus A321 HB-IOC, l’aereo più vecchio della Swiss International Air Lines (SWISS) fleet, ha effettuato il suo ultimo volo. “Il twinjet, che portava il nome di “St. Moritz” con SWISS, ha trascorso più di 27 anni al servizio di Swissair e SWISS, trasportando oltre sette milioni di passeggeri, effettuando circa 47.000 decolli e atterraggi e trascorrendo oltre 73.000 ore in revenue-earning service. L’iconico velivolo è stato portato a Castellón in Spagna pochi mesi fa, dove è stato cannibalizzato e smantellato”, afferma SWISS.

“SWISS ha utilizzato il phase-out di HB-IOC come progetto pilota per determinare come riutilizzare e riciclare le varie parti di un aereo ritirato in modo ancora più sostenibile, in termini ecologici ed economici. La più grande compagnia aerea della Svizzera utilizzerà molti dei componenti di HB-IOC come ricambi per i restanti membri attivi della sua Airbus A320 Family fleet.

Parti dell’interno della cabina avranno anche un’ulteriore prospettiva di vita altrove in Lufthansa Group, ad esempio per aggiornare i suoi cabin simulators. Come parte dell’integrated life cycle management di SWISS, gli specialisti della compagnia ricicleranno ulteriori articoli che non possono essere riutilizzati per recuperare vari materiali, con particolare attenzione all’alluminio e ad altre leghe di alto valore.

Gli appassionati di aviazione e gli appassionati di design possono anche aspettarsi mobili di design e altri accessori da questo autunno in poi, tutti realizzati con parti del leggendario HB-IOC“, prosegue SWISS.

“L’aereo, costruito nel 1995, originariamente chiamato “Neuchâtel” e successivamente “Lausanne”, è stato affettuosamente chiamato da molti dipendenti “Old Lady”. A causa della sua registrazione HB-IOC, l’Airbus è stato anche chiamato “Olympic Airplane” in riferimento all’International Olympic Committee (IOC) e per alcuni anni ha persino indossato una speciale Olympic livery. SWISS ha prodotto un cortometraggio dell’Airbus A321 HB-IOC final flight and phase-out”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)