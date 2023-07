Gli Embraer E190-E2 ed E195-E2 ottengono la type certification dalla Civil Aviation Authority of Malaysia

La famiglia E-Jets E2 di Embraer, l’E190-E2 e l’E195-E2, ha ricevuto la Type Certification dalla Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM). Questo traguardo arriva dopo che SKS Airways ha annunciato la sua selezione di 10 E195-E2 al LIMA’23, per guidare i suoi piani di crescita per la regione.

L’E190-E2 e l’E195-E2 sono stati certificati da tre importanti autorità dell’aviazione civile: FAA (USA), EASA (Europa) e ANAC (Brasile) rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

“A seguito della nostra valutazione completa, CAAM è lieta di concedere la type certification validation agli aeromobili E195-E2 ed E190-E2 di Embraer. Apprezziamo lo spirito di collaborazione di Embraer verso il nostro obiettivo di instillare la cultura della sicurezza per garantire il massimo livello di protezione, sicurezza ed efficienza nell’industria aeronautica malese”, ha affermato il Captain Norazman Bin Mahmud, CEO of the Civil Authority of Malaysia.

“La certificazione CAAM dell’E2 è un’ottima notizia per Embraer e per l’industria”, ha affermato Martyn Holmes, CCO di Embraer Commercial Aviation. “Pone le basi per l’entrata in servizio dell’E195-E2 in Malesia nel 2024. L’E2 è la famiglia di velivoli ideale per integrare velivoli più grandi e aumentare la connettività regionale all’interno della Malesia e oltre, offrendo allo stesso tempo le massime performance in termini di consumo di carburante, minima impronta acustica ed eccezionale comfort per i passeggeri”.

“Nella sua recente analisi del network malese, Embraer ha identificato significative opportunità per le compagnie aeree del paese di stabilire fino a 120 nuove rotte all’interno della Malesia e della ASEAN region utilizzando i jet regionali di ultima tecnologia, come l’E2, che offrono le maggiori riduzioni del consumo di carburante e costi più bassi, aprendo al contempo nuove rotte in modo redditizio”, afferma Embraer.

“Con la sua notevole efficienza ed economicità, la famiglia di aeromobili E2 di Embraer sta rimodellando il panorama dell’aviazione regionale in Asia Pacifico”, ha affermato Raul Villaron, VP Sales & Marketing, Head of Region Asia Pacific, Commercial Aviation. “È una soluzione convincente che consente alle compagnie aeree di ampliare la propria rete e stabilire rotte uniche nella regione”.

“Embraer ha quasi 20 operatori in Asia Pacifico che operano collettivamente circa 200 E-Jets nella regione.

L’E190-E2 e l’E195-E2 sono stati progettati utilizzando i 20 milioni di ore di esperienza maturati dalla prima generazione di E-Jets, assicurando che gli aerei E2 siano moderni e avanzati, pur mantenendo la maturità e l’affidabilità degli aerei della generazione precedente. La prima generazione di E-Jets è uno dei programmi commerciali di maggior successo nel settore e continua a operare in tutto il mondo con oltre 80 compagnie aeree in 50 paesi”, conclude Embraer

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)