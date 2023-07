Il Tecnam P-Mentor atterra in Nord America

Tecnam ha presentato il P-Mentor ai piloti nordamericani al Tecnam display a Oshkosh. “Già un best-seller nell’European training market, l’aereo è destinato a rivoluzionare il paradigma dell’American training e il personal flying marketplace. Questo aereo moderno rappresenta l’apice dell’eccellenza ingegneristica, offrendo performance di volo superiori, tecnologia all’avanguardia con avionica Garmin, bassi costi operativi ed emissioni di CO2 senza pari.

Il P-Mentor è un two-seat aircraft, dotato di un motore Rotax 912 iS, fully IFR con PBN/RNAV/AFCS capabilities, conforme agli ultimi emendamenti CS-23 EASA e FAA. Il Mentor è una soluzione chiavi in mano per molte scuole di volo per formare gli studenti dal loro primo volo fino al loro CPL-IR, su un’unica piattaforma. Con elica a passo variabile, simulated retractable landing gear e un optional ballistic parachuteun, il P-Mentor ha tutto ciò che le scuole di volo stanno cercando nel mercato di oggi. Il P-Mentor è progettato per offrire la migliore interfaccia uomo-macchina, con conseguente addestramento VFR/IFR più efficiente. I generosi serbatoi di carburante consentono alle scuole di volo di volare tutto il giorno senza fare rifornimento, il che migliora il valore operativo. Ha un basso consumo di carburante di 3,70 US Gal/h (14 lt/h) e un basso costo di esercizio con una media di $65 all’ora”, afferma Tecnam.

“Durante la cerimonia, Tecnam ha anche rivelato i clienti di lancio che utilizzeranno il P-Mentor per le loro esigenze di addestramento: Kilo Charlie Aviation con base in Kansas, Vermont Flight Academy, Melbourne Flight Training in Florida, Stephen F. Austin State University, con base in Texas e EpicSky Flight Academy in Iowa.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di lanciare il P-Mentor negli Stati Uniti durante Oshkosh 2023. La nostra fleet solution è unica sul mercato, garantendo affidabilità, controllo dei costi, formazione intelligente e basse emissioni. Insieme alle più prestigiose scuole di volo, siamo orgogliosi di innovare il paradigma dell’addestramento al volo negli USA”.

Kristen Conklin, President, HCH Aviation: “Dopo aver pilotato l’aereo Tecnam nella nostra flotta, non c’erano dubbi su quale aereo avremmo scelto per espandere il nostro Collegiate Flight Training Program. Il P-Mentor è la scelta perfetta grazie alle sue impareggiabili capacità di volo e ai bassissimi costi di esercizio”.

Tom D’Orso, Executive Director, Vermont Flight Academy, ha dichiarato: “Il P-Mentor sarà un punto di svolta per la nostra Flight Academy. Attualmente voliamo con un mix di aeromobili e il P-Mentor sostituirà il nostro velivolo legacy e offrirà ai nostri studenti una attuale training platform innovativa che soddisfa i requisiti sia del business plan che delle previsioni di crescita degli studenti presso la Vermont Flight Academy”.

“Abbiamo lavorato per due anni cercando di trovare il partner aeronautico giusto per la nostra career flight training school. Una volta che Tecnam ha presentato il P-Mentor, sapevamo che tutto il lavoro degli ultimi due anni doveva essere rivalutato e confrontato con questo velivolo. La sicurezza e la tecnologia sono le nostre due massime priorità qui e dopo aver confrontato tutto, è stata senza dubbio l’opzione migliore per la nostra scuola e i nostri studenti”, ha affermato Robert Renfro, Chief Operating Officer, Kilo Charlie Aviation.

