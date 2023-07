News Brevi – 27.07.2023

FRECCE TRICOLORI: “DONNALUCATA AIRSHOW 2023”, LA TAPPA SICILIANA DELLE MANIFESTAZIONI AEREE PER IL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nell’ambito del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, sabato 22 luglio si è esibita in concerto la Banda Musicale dell’AM a Scicli (RG), sul suggestivo Sagrato della Chiesa della Consolazione, mentre domenica 23 luglio ha avuto luogo il “Donnalucata Air Show 2023” sull’omonimo lungomare del litorale ragusano con la presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di altri assetti AM e non. Nonostante le alte temperature del fine settimana, la località balneare di Donnalucata è stata la tappa scelta da migliaia di bagnanti e spettatori che, approfittando anche della presenza di vari stand aeronautici e di un simulatore delle Frecce Tricolori, hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino i compiti istituzionali e l’impegno del personale dell’Arma Azzurra. A completare la settimana siciliana anche il sorvolo delle Frecce Tricolori sul capoluogo Palermo e sulle isole di Lampedusa e Pantelleria. La due-giorni di celebrazioni ha visto, unitamente al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, la partecipazione di personale, mezzi e assetti AM provenienti da diverse parti d’Italia, compreso l’aeroporto militare di Sigonella che, proprio in questi giorni, è impegnato a supportare l’aeroporto civile di Catania-Fontanarossa a seguito del grave incendio divampato al suo interno. Tra le tantissime autorità presenti a Scicli e nella frazione di Donnalucata, anche il Ministro per le Disabilità On. Alessandra Locatelli e il Presidente della Commissione Difesa On. Nino Minardo. Accolti dal Sindaco Mario Marino e da tutta l’amministrazione comunale, il Generale Goretti ha visitato lo storico palazzo comunale della città, le cui stanze fanno da set di ambientamento alle scene della nota fiction televisiva “Il Commissario Montalbano”; il set è gestito dalla cooperativa “Agire”, formata da ragazzi disabili, come Enrico che ha magistralmente illustrato e spiegato i luoghi alle autorità intervenute (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

UNITED E’ LA PRIMA U.S. AIRLINE AD AGGIUNGERE IL BRAILLE AGLI INTERNI DEGLI AEREI – United oggi è diventata la prima compagnia aerea statunitense ad aggiungere il Braille agli interni degli aerei, aiutando milioni di viaggiatori con disabilità visive a navigare più facilmente in cabina in modo indipendente. Secondo il Dipartimento dei trasporti, nel 2019 circa 27 milioni di persone con disabilità hanno viaggiato in aereo. La compagnia aerea ha attualmente dotato circa una dozzina di aeromobili di contrassegni Braille per le singole file e i numeri dei posti, nonché all’interno e all’esterno dei lavatories. United prevede di equipaggiare l’intera mainline fleet con il Braille entro la fine del 2026. “Trovare il proprio posto su un aereo o andare in bagno è qualcosa che la maggior parte di noi dà per scontato, ma per milioni di nostri clienti può essere una sfida farlo in modo indipendente”, ha dichiarato Linda Jojo, Executive Vice President, Chief Customer Officer for United. “Aggiungendo più segnaletica tattile in tutti i nostri interni, stiamo rendendo l’esperienza di volo più inclusiva e accessibile, e questo è positivo per tutti”. Oltre ad aggiungere il Braille, United sta lavorando con la National Federation of the Blind (NFB), l’American Council of the Blind (ACB) e altri gruppi di difesa dei disabili per esplorare l’uso di altri ausili tattili alla navigazione in tutta la cabina come lettere in rilievo, numeri e frecce. “Applaudiamo United per aver compiuto un passo importante per rendere i suoi aerei più accessibili ai passeggeri non vedenti”, ha affermato il presidente della NFB, Mark Riccobono. “L’esperienza di volo è spesso frustrante per una serie di motivi, uno dei quali è la quantità di informazioni disponibili esclusivamente tramite cartelli stampati e altri indicatori visivi. Speriamo di continuare a lavorare con United per esplorare ulteriori modi per rendere il volo più accessibile e meno stressante per i passeggeri non vedenti”. Per l’ottavo anno consecutivo, United è stata riconosciuta come Best Place to Work for Disability Inclusion e ha ottenuto un punteggio massimo nello strumento di benchmarking Disability Equality Index, un’iniziativa congiunta dell’American Association of People with Disabilities e Disability:IN, per avanzare l’inclusione delle persone con disabilità. Il lancio del Braille sugli aerei nei prossimi anni è l’ultimo modo in cui United ha lavorato per creare soluzioni accessibili per i propri clienti e dipendenti. L’app mobile United è stata recentemente riprogettata per renderla più facile da usare per le persone con disabilità visive. Gli schermi dell’Inflight Seatback Entertainment offrono un’ampia gamma di funzioni accessibili.

EUROWINGS COLLEGA DUSSELDORF CON TEL AVIV – Il flight schedule a Düsseldorf Airport si arricchisce di un nuovo collegamento diretto di Eurowings. A partire dal 2 dicembre la compagnia aerea offrirà tre voli settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato, dalla regione del Reno a Tel Aviv, il centro economico e culturale di Israele. “Siamo entusiasti che il nostro partner Eurowings stia rafforzando il legame tra il nostro stato federale e Israele con questa rotta”, spiega Lars Redeligx, CEO of Düsseldorf Airport. “Il Nord Reno-Westfalia ha un’amicizia di lunga data con Israele, evidente attraverso numerose partnership cittadine e vivaci scambi nel campo dell’istruzione, degli affari e della scienza. Più di 100 aziende israeliane hanno sede nel nostro stato federale. Il collegamento diretto non solo promuoverà attività culturali e scambio turistico con Israele, ma rafforzerà anche le relazioni economiche”. Jens Bischof, CEO di Eurowings, sottolinea: “Düsseldorf Airport è già la nostra base più grande, con oltre 115 collegamenti diretti. Destinazioni alla moda come Tel Aviv rendono Eurowings più che mai la prima scelta per i viaggiatori nel Nord Reno-Westfalia, in estate e in inverno. I vacanzieri, i viaggiatori d’affari e chiunque desideri visitare la propria famiglia o gli amici ora hanno un rapido accesso alla metropoli israeliana con Eurowings”. La vibrante città mediterranea è rinomata per il suo fascino vario. I voli possono già essere prenotati su www.eurowings.com.

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2023 – Textron Inc. ha riportato nel secondo trimestre 2023 un earnings per share (EPS) pari a $1,30 per azione, rispetto a $1,00 per azione nel secondo trimestre 2022. Adjusted EPS di $1,46 per azione per il secondo trimestre 2023, rispetto a $1,11 per azione nel secondo trimestre 2022. “Durante il secondo trimestre i ricavi sono cresciuti dell’8,6% su base annua, con maggiori ricavi in tutti i nostri segmenti”, ha dichiarato Scott C. Donnelly, Presidente e CEO di Textron. “Operativamente, l’esecuzione è stata solida in tutti i nostri segmenti, con un segment profit margin del 10,3% nel secondo trimestre 2023, in aumento di 140 punti base rispetto al secondo trimestre dello scorso anno”. Textron ora prevede che il 2023 adjusted earnings per share from continuing operations sarà compreso tra $5,20 e $5,30, rispetto alla precedente previsione di $5,00 – $5,20. I ricavi di Textron Aviation sono stati di 1,4 miliardi di dollari, in aumento di 78 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Textron Aviation ha consegnato 44 jet nel trimestre, in calo rispetto ai 48 dello scorso anno, e 37 commercial turboprops, rispetto ai 35 del secondo trimestre dello scorso anno. Il segment profit è stato di 171 milioni di dollari nel secondo trimestre, in aumento di 22 milioni di dollari rispetto a un anno fa. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del secondo trimestre era di 6,8 miliardi di dollari. I ricavi di Bell nel trimestre sono stati di 701 milioni di dollari, in aumento di 14 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2022. Bell ha consegnato 35 elicotteri commerciali nel trimestre, rispetto ai 34 dello scorso anno. Il segment profit di 65 milioni di dollari è aumentato di 11 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del secondo trimestre era di 5,6 miliardi di dollari.

TEXTRON SYSTEMS: IL TEAM LYNX PASSA ALLE PROGRAM PHASE 3 AND 4 – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato che la società passerà alle Phases 3 and 4 dell’U.S. Army’s Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), ora noto come XM3Ø combat fighting vehicle program del designated manufacturer Team Lynx, guidato da American Rheinmetall Vehicles. Le offerte OMFV del Team Lynx per le Detailed Design and Prototype Build & Test phases sfruttano le capacità di produzione di veicoli di Textron Systems con sede a Slidell, Louisiana. Come multidomain industry leader in air, land and sea platforms; weapon systems; electronic systems; propulsion; test, training and simulation, Textron Systems ha più di 50 anni di armored vehicle expertise. Il Team Lynx OMFV è progettato per raggiungere le Army’s combat vehicle modernization priorities, ma con una open systems architecture che consentirà una modernizzazione persistente. Textron Systems e American Rheinmetall Vehicles sono uniti nel Team Lynx con Raytheon Technologies, L3Harris Technologies, Allison Transmission e Anduril Industries.

QANTAS DONA 2 MILIONI DI DOLLARI ALLE COMUNITÀ REGIONALI – Il Qantas Regional Grants program sta fornendo 10 milioni di dollari in sovvenzioni in cinque anni – 2 milioni di dollari all’anno – per sostenere gruppi e progetti senza scopo di lucro a beneficio diretto della regional Australia. “I vincitori delle sovvenzioni sono stati selezionati tra un numero record di 1.600 domande provenienti da ogni stato e territorio, quasi il 40% in più rispetto a quando il programma è stato lanciato per la prima volta. I beneficiari della sovvenzione riceveranno una combinazione di voli, contanti e supporto di marketing. Dei 32 vincitori, 10 risiedono nel New South Wales, che ha ricevuto il maggior numero di domande da qualsiasi stato o territorio. Queensland, Victoria e Northern Territory hanno cinque vincitori ciascuno. L’Australia occidentale ne ha quattro e l’Australia meridionale, la Tasmania e l’Australian Capital Territory ne hanno uno”, afferma Qantas Group. Petrea Bradford, Chief Operating Officer di QantasLink, ha affermato: “Siamo parte integrante delle comunità verso cui voliamo e siamo davvero orgogliosi di restituire all’Australia regionale ora che la nostra ripresa è in pieno svolgimento. I gruppi della comunità svolgono un ruolo vitale nelle nostre regioni e fornire loro supporto finanziario, di volo e di marketing li aiuterà a continuare a sostenere le loro comunità”. Le domande per il 2024 Regional Grants Program apriranno il 28 febbraio 2024.

GE AEROSPACE – CHELTENHAM RICEVE IL LOCKHEED MARTIN MISSION FOCUSED AWARTD PER IL 2022 – GE Aerospace ha annunciato oggi che il suo stabilimento di Cheltenham, in Inghilterra, è stato riconosciuto come parte di un gruppo d’élite di top-performing suppliers da Lockheed Martin Aeronautics, come destinatario del Mission Focused Award. “Il riconoscimento si basa sul fatto che GE Aerospace – Cheltenham ha raggiunto livelli di performance eccezionali in termini di qualità e consegna per tutto il 2022. I clienti di Lockheed Martin richiedono – e meritano – i massimi livelli di qualità per portare a termine in sicurezza le loro missioni. Le prestazioni di qualità sono richieste a tutti i livelli della supply chain globale. Richiede partner in grado di sfruttare l’innovazione e rimanere agili per offrire un vantaggio competitivo sia in termini di costi che di qualità”, afferma il comunicato. “Il nostro team ha lavorato per semplificare le operazioni e la nostra filosofia snella è al centro per rendere le nostre operazioni il più efficienti possibile”, ha dichiarato John Haigh, Power Distribution & Controls leader for GE Aerospace. “La collaborazione e l’ascolto del cliente sono stati fondamentali”. GE Aerospace nel Regno Unito fornisce da molti anni Electrical Power Management Systems, Standby Flight Displays e Remote Input Output Units a una base di clienti globale, supportando un’ampia gamma di importanti programmi aerospaziali commerciali e militari.