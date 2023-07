Lufthansa espande il suo in-flight service con maggiore scelta, intrattenimento e sostenibilità

Il Lufthansa in-flight service è in fase di espansione e in futuro offrirà più scelta, intrattenimento e sostenibilità. “A partire da metà agosto, i passeggeri Business Class sui voli a lungo raggio dalla Germania potranno scegliere tra una più ampia selezione di piatti principali già da un mese e fino a 24 ore prima della partenza. Un totale di sei diversi menu regionali e stagionali saranno disponibili per la preselezione. Questo rende il volo rilassato e allo stesso tempo aiuta a ottimizzare il consumo di cibo e a ridurre ulteriormente gli sprechi.

Già dal 1° agosto Lufthansa offrirà una gamma ampliata di bevande calde nell’Onboard Delights Service sui voli europei. Verrà utilizzata una nuova sustainable reusable cup in plastica riciclabile, sostituendo la precedente disposable cup con un coperchio di plastica. Oltre a high-quality, instant coffee specialties come il latte macchiato, tre varianti di tè e cioccolata calda, d’ora in poi saranno disponibili per l’acquisto nella nuova tazza. Le passenger airlines di Lufthansa Group si sono poste l’obiettivo di eliminare completamente la plastica monouso e l’alluminio monouso a bordo entro il 2025″, afferma Lufthansa.

“Un’altra novità a bordo dei voli Lufthansa a lungo raggio è l’ampliamento dell’offerta di intrattenimento per bambini e ragazzi. In futuro, la “e-journals” media library della compagnia aerea offrirà ai giovani passeggeri una selezione di letture più ampia e adatta all’età nel Children’s Media Box. Comprende un’ampia gamma di riviste in varie lingue che possono essere scaricate gratuitamente. Sono disponibili pagine da colorare anche per i passeggeri più piccoli per far volare il tempo di attesa al gate e la loro permanenza a bordo.

A questo contribuiscono anche i nuovi podcast per bambini, ora disponibili gratuitamente nel FlyNet portal sui voli di corto e medio raggio. Anche l’in-flight entertainment program per i bambini è stato ampliato per i mesi estivi. Per i giovani passeggeri sui voli a lungo raggio sono disponibili più di 50 film e programmi TV, oltre a molti programmi audio. Soprattutto durante le festività natalizie, è possibile accedere gratuitamente ai programmi TV e agli audiolibri per bambini tramite i codici QR ai Lufthansa gates e ai playgrounds nel Terminal 2 in Munich e nel Terminal 1 in Frankfurt”, conclude Lufthansa.

