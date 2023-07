Qantas: più voli nel network con l’arrivo di un nuovo 787

Qantas ha ufficialmente accolto in Australia il suo ultimo Boeing 787-9 Dreamliner. “È l’ottavo nuovo aeromobile aggiunto alla flotta di Qantas Group finora quest’anno, oltre a due A380 che sono rientrati dal long-term storage, mentre la compagnia aerea continua ad aumentare la sua capacità internazionale.

L’aereo, chiamato “Snowy River”, con registrazione VH-ZNN, è arrivato a Melbourne domenica dopo un volo di consegna di 19 ore da Seattle, che ha attraversato la regione delle Snowy Mountains, un cenno all’omonimo aereo.

Questa settimana gli ingegneri di Qantas hanno completato una serie pre-service checks and modifications, tra cui l’installazione di poggiapiedi, culle e Qantas-specific safety equipment, per preparare l’aereo per il suo primo volo commerciale che dovrebbe partire oggi, operando il volo QF9 da Melbourne a Perth e poi a Londra“, afferma Qantas Group.

“L’arrivo del 787 aggiunge più capacità al network internazionale di Qantas e supporta l’aumento dei voli Sydney-Auckland-New York da tre a quattro a settimana a partire dalla fine di ottobre. Nel maggio di quest’anno il Gruppo ha annunciato che aggiungerà circa un milione di posti al suo network internazionale in 12 mesi, offrendo ai clienti una scelta più ampia verso destinazioni in Asia, Stati Uniti e Pacifico.

L’arrivo dell’ultimo Dreamliner avviene mentre il programma di rinnovo della flotta di Qantas Group continua a crescere, con un nuovo aereo che si aggiungerà alla flotta in media ogni tre settimane nei prossimi anni.

Il primo Airbus A220 da 137 posti di QantasLink sta per essere assemblato nella production facility di Airbus a Mirabel, in Canada (leggi anche qui). Il primo dei 29 aeromobili A220 dovrebbe arrivare in Australia entro la fine dell’anno. Questi velivoli fanno parte dello storico ordine di rinnovo della flotta Qantas che comprende fino a 299 nuovi velivoli, per sostituire e far crescere la sua flotta narrowbody.

Qantas ha invitato gli australiani ad aiutare a nominare la nuova flotta, basata sul tema ‘native wildlife’. Sono già state ricevute più di 4.000 richieste, con due settimane rimanenti per inviare fino a sei nomi tramite qantas.com. Verrà pubblicato un elenco ristretto in modo che il pubblico possa votare i propri preferiti prima che i nomi definitivi vengano rivelati”, conclude Qantas Group.

Il Qantas International & Freight CEO, Cam Wallace, commenta: “Più aerei significano più voli, il che è un’ottima notizia per i nostri clienti e per il nostro personale. L’arrivo di un nuovo aereo è sempre un momento entusiasmante per i nostri team di Qantas e ci sono molte persone che sono state coinvolte nella preparazione di Snowy River per il suo primo volo passeggeri per Londra oggi. E c’è molto di più in arrivo, mentre il più grande programma di rinnovo della flotta della nostra storia continua a crescere. Questo è l’ottavo nuovo aereo che abbiamo aggiunto al Qantas group network quest’anno, poiché abbiamo preso in consegna nuovi aerei e siamo sulla buona strada per aggiungerne altri quattro nei prossimi sei mesi”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)