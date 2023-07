Air France firma una partnership con Alltheway per un remote baggage drop-off service a Parigi e nella Paris region

Air France offre ora ai propri clienti la possibilità di depositare e imbarcare i propri bagagli presso alcune location a Parigi e nella regione parigina, prima dell’arrivo in aeroporto. “Questo servizio consente ai passeggeri di viaggiare leggeri e con maggiore tranquillità, senza doversi preoccupare dei propri bagagli, che ritireranno una volta giunti a destinazione.

Questo servizio opzionale si avvale dell’expertise di Alltheway, una start-up innovativa specializzata in viaggi e mobilità. È già disponibile in otto località partner. Cinque hotel ACCOR situati nel centro della città offrono questo servizio: Novotel Tour Eiffel, Mercure Tour Eiffel, Novotel Les Halles, Mercure Montparnasse e Pullman Bercy. La consegna dei bagagli è disponibile anche presso i principali exhibition sites per le principali fiere come Paris Expo Porte de Versailles, Villepinte Exhibition Centre e Palais des Congrès convention centre. Presto saranno disponibili altri punti di consegna bagagli a Parigi“, afferma Air France.

“Alltheway prende in carico i bagagli dei clienti (a seconda della franchigia bagaglio del cliente ed esclusi i bagagli speciali o ingombranti e le gabbie per gli animali che viaggiano in stiva) presso i punti di consegna facilmente accessibili e li consegna direttamente al banco check-in della compagnia aerea in aeroporto. Il bagaglio viene sottoposto a rigorosi controlli di sicurezza in ogni fase del processo prima di essere caricato sul volo del cliente. Dal proprio account personale Alltheway, i clienti possono seguire il proprio bagaglio fino all’aeroporto e successivamente a destinazione utilizzando lo strumento “follow my bag” dell’applicazione Air France.

Questo servizio è disponibile da 30 ore fino a 4 ore prima della partenza del volo, a seconda del luogo di consegna del bagaglio, e costa 25 euro per un bagaglio, poi 10 euro per bagaglio aggiuntivo. È disponibile su tutti i voli operati da Air France in partenza da Parigi-Charles de Gaulle (esclusi i voli per Tel Aviv). La compagnia desidera sviluppare questa offerta anche per i voli in partenza da Parigi-Orly. Sta inoltre lavorando a un check-in dei bagagli da casa e all’opzione di ritiro e consegna dei bagagli a un indirizzo a Parigi e nella Paris region”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)