Air France-KLM Group riporta i risultati del secondo trimestre 2023

Air France-KLM Group ha riportato i risultati del secondo trimestre 2023.

Capacità del Gruppo al 92% rispetto al 2019, con load factor all’88%. Group revenues a 7,6 miliardi di euro, in miglioramento di 0,9 miliardi di euro rispetto allo scorso anno. Operating result pari a 0,7 miliardi di euro, con un margine operativo del 9,6%.

Positive adjusted operating free cash flow a 0,6 miliardi di euro e disponibilità liquide a 10 miliardi di euro. Indebitamento netto in calo di 1,4 miliardi di euro rispetto alla fine del 2022.

Net income pari a 0,6 miliardi di euro, a sostegno del ripristino del patrimonio netto.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Abbiamo nuovamente ottenuto una solida serie di risultati durante il secondo trimestre 2023. Nonostante il contesto inflazionistico, abbiamo registrato una crescita a due cifre dei nostri ricavi e un margine operativo record. Il lancio di nuovi prodotti nelle nostre compagnie aeree è continuato senza sosta, il che testimonia l’impegno dei nostri dipendenti, che vorrei ringraziare.

Siamo stati anche impegnati per tutto il trimestre, preparandoci attivamente per l’estate. Sono molto lieto di vedere che la situazione negli aeroporti è molto migliore, compreso l’hub di KLM all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Questa stagione funge in particolare da test per il 2024, quando la Francia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici, di cui Air France è partner ufficiale. Infine, abbiamo anche continuato a realizzare la nostra roadmap strategica e ci siamo assicurati partnership ambiziose nel campo della sostenibilità, preparandoci per il nostro futuro a medio e lungo termine”.

“Nel secondo trimestre 2023 i ricavi sono aumentati del +14,1% rispetto al secondo trimestre 2022, trainati da una maggiore capacità (+8%), un passenger load factor più elevato (+3 punti) e un maggiore passenger yield (+9%). L’operating result è migliorato rispetto allo scorso anno di 347 milioni di euro, mentre lo scorso anno l’operating results è stato sostenuto da un furlough contribution di 42 milioni di euro. Un prezzo inferiore del carburante e un rendimento più elevato che compensa l’inflazione hanno accelerato la crescita del risultato operativo e si sono tradotti in un margine del 9,6%.

Di conseguenza, rispetto allo scorso anno, il net income è cresciuto fortemente di 280 milioni di euro, attestandosi a 604 milioni di euro, a sostegno del ripristino patrimoniale.

L’adjusted operating free cash flow nel secondo trimestre è stato pari a 557 milioni di euro, con una riduzione di 975 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Questo diverso pattern è spiegato da un recupero delle vendite di biglietti estivi nel secondo trimestre 2022. Il debito netto si è chiuso a 4,9 miliardi di euro, in miglioramento rispetto alla fine del 2022 di 1,4 miliardi di euro.

Nel secondo trimestre 2023 Air France-KLM ha accolto 24,7 milioni di passeggeri, l’8,2% in più rispetto all’anno precedente. Poiché la capacità è aumentata dell’8,3% e il traffico è cresciuto dell’11,6%, il load factor è aumentato di 2,6 punti rispetto allo scorso anno”, afferma Air France-KLM Group.

“Il Gruppo prevede la capacità in ASK per Air France-KLM Group, inclusa Transavia, a un indice di: circa il 95% per il terzo trimestre 2023; oltre il 95% per il quarto trimestre 2023; circa il 95% per l’intero anno 2023. Tutti gli indici rispetto al corrispondente periodo del 2019.

A causa della pressione inflazionistica, il Gruppo prevede d’ora in poi per il 2023 un low single digit increase dell’aumento del costo unitario rispetto al 2022. Gli investimenti netti per l’intero anno 2023 sono stimati a 3,0 miliardi di euro.

Il Gruppo continua le sue iniziative di rapida trasformazione e conferma la sua ambizione finanziaria a medio termine, con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere una maggiore competitività. Per fare questo, il Gruppo rimane agile nell’ottimizzare la flotta, la forza lavoro, il network, i costi e continua i suoi sforzi di sostenibilità. Il Gruppo prevede che la capacità in ASK torni ai livelli 2019 a partire dal 2024.

Gli sforzi di trasformazione del Gruppo, tra cui la riduzione dell’FTE, il rinnovo della flotta e l’ottimizzazione della spesa, compenseranno la pressione inflazionistica sui costi. Pertanto, il Gruppo prevede di ridurre il proprio costo unitario nel periodo 2024-2026 anno su anno a fronte di un prezzo del carburante costante, valuta costante ed esclusi i costi dell’Emission Trading Scheme (ETS).

L’Adjusted Operating Free Cash Flow, escluse le eccezioni, dovrebbe rimanere positivo. Il Net Debt/EBITDA target ratio è previsto mantenersi tra 1,5x e 2,0x. L’ambizione finanziaria a medio termine del Gruppo è di raggiungere un Operating Margin compreso tra il 7% e l’8%”, conclude Air France-KLM Group.

Air France-KLM avvia trattative esclusive con Apollo Global Management per un quasi-equity financing da 1,5 miliardi di euro

Air France-KLM annuncia di aver avviato discussioni esclusive con Apollo Global Management in merito al potenziale finanziamento di 1,5 miliardi di euro a un’affiliata operativa dedicata di Air France-KLM. Questa entità deterrà il marchio e la maggior parte dei commercial partner contracts relativi al programma di fidelizzazione congiunto di Air France e KLM (Flying Blue) e diventerà l’emittente esclusivo di miglia per le compagnie aeree e i partner.

“Questo finanziamento sarebbe non-dilutive, strutturato attraverso uno strumento quasi-equity, analogamente a quelli raccolti da Air France su un pool di spare engines nel luglio 2022 e maintenance activity components nel luglio 2023. In base a questo accordo, i fondi gestiti da Apollo sottoscriverebbero alle obbligazioni perpetue emesse da questa filiale operativa dedicata di Air France-KLM.

Questo finanziamento sarebbe contabilizzato come patrimonio netto ai sensi di IFRS, consentendo ad Air France-KLM di compiere un ulteriore passo verso il suo impegno a ripristinare il proprio capitale e rafforzare il proprio bilancio.

La struttura prevista relativa a questo finanziamento non comporterebbe alcun cambiamento sul funzionamento del programma nei confronti dei membri Flying Blue, nessun cambiamento sugli aspetti sociali né sui contratti dei dipendenti di Air France, KLM o Air France-KLM.

Air France-KLM continuerà a gestire il suo programma fedeltà e Air France e KLM manterranno i pieni diritti di proprietà del database dei clienti Flying Blue“, afferma Air France-KLM Group.

KLM Group: maggiori ricavi e aumento dei costi

Durante i primi sei mesi del 2023, KLM Group ha realizzato ricavi per la somma di 5,6 miliardi di euro, con un aumento del 20% rispetto alla prima metà del 2022. L’utile operativo è stato pari a 129 milioni di euro, rispetto ai 266 milioni di euro nel 2022 (che includeva il government NOW support per la somma di 138 milioni di euro nel primo trimestre). La capacità (il numero di voli operati) si è attestata all’88% rispetto al 2019.

“Quando pianifica il numero di voli, KLM considera attentamente la disponibilità della flotta e della forza lavoro. Ciò garantisce operazioni stabili e una maggiore soddisfazione del cliente, come confermato dal nostro Net Promotor Score (NPS) di 42 per i primi sei mesi dell’anno. Abbiamo raggiunto questo punteggio nonostante i ritardi e le cancellazioni derivanti da Storm Poly e un malfunzionamento temporaneo del sistema bagagli all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Stiamo lavorando duramente per garantire che i nostri clienti subiscano il minor disagio possibile a causa di tali incidenti”, afferma KLM.

“È chiaro che i nostri clienti sono ancora molto desiderosi di viaggiare, anche se ora i biglietti sono più costosi. Siamo lieti di poter offrire ancora una volta ai clienti il servizio che si aspettano da noi. In effetti, la richiesta di biglietti era superiore al numero di voli che potevamo operare. Il motivo principale è che gli aeromobili trascorrono più tempo nell’hangar per la manutenzione a causa di problemi mondiali che incidono sulla fornitura di componenti. Inoltre, non abbiamo ancora soddisfatto completamente i nostri requisiti di personale nei vari reparti. KLM ha dovuto anche far fronte a maggiori costi di carburante, manodopera e materiali, oltre a tasse aeroportuali più elevate. Ciò illustra l’importanza della gestione dei costi strutturali. Solo mantenendo la nostra solidità finanziaria possiamo investire nel nostro prodotto per i clienti e garantire operazioni più pulite, silenziose ed efficienti”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM.

“I cargo revenue sono diminuiti drasticamente durante i primi sei mesi, dopo le cifre record durante la pandemia. C’è stato un calo dei prezzi medi e del volume. Tuttavia, Cargo ha comunque contribuito positivamente ai nostri risultati.

Engineering & Maintenance è stata interessata da problemi di fornitura di componenti a livello globale. Tuttavia, la ripresa iniziata lo scorso anno è proseguita nei primi sei mesi dell’anno.

In Transavia, una serie di inconvenienti e il ritardato dispiegamento di ulteriori aeromobili in leasing hanno fatto sì che nei primi sei mesi del 2023 siano stati operati meno voli del previsto. Queste cancellazioni dell’ultimo minuto sono state molto deludenti per i clienti di Transavia. Fortunatamente, la maggior parte dei passeggeri potrebbe essere riprenotata su altri voli. Nonostante queste battute d’arresto, Transavia ha generato il 15% in più di entrate.

Durante il secondo trimestre 2023, KLM Group ha generato ricavi per un importo di 3,1 miliardi di EUR (2022: 2,8 miliardi di EUR) e un utile operativo per un importo di 257 milioni di EUR (2022: 262 milioni di EUR). Durante questo periodo KLM ha stipulato una linea di credito commerciale con 14 banche internazionali e potrebbe quindi porre fine al sostegno del governo”, prosegue KLM.

“Il miglioramento dei risultati nel secondo trimestre ha compensato la perdita del primo trimestre. I prezzi medi dei biglietti sono rimasti elevati, il che significa che i ricavi sono aumentati notevolmente in tutte le regioni del network di KLM. Durante i primi sei mesi i risultati sono rimasti sotto pressione perché lo sviluppo della capacità è stato inferiore in KLM, a causa della disponibilità della flotta e della forza lavoro. Per mantenere il nostro vantaggio competitivo, dovremo concentrarci maggiormente sulla gestione dei costi”, afferma Erik Swelheim, CFO KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air France-KLM Group)