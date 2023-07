News Brevi – 28.07.2023

CAMBIO DI COMANDO AL 32° STORMO DI AMENDOLA – Si è svolta giovedì 27 luglio 2023, presso l’aeroporto militare “Luigi Rovelli” di Amendola, la cerimonia di avvicendamento al comando del 32° Stormo tra il Colonnello Roberto Massarotto (Comandante uscente) e il Colonnello Antonio Vivolo (Comandante subentrante). All’evento, presieduto dal Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, Comandante delle Forze da Combattimento Comandante e Vice Comandante della 1^ Regione, hanno partecipato le massime autorità civili, religiose e militari del territorio. Particolarmente significativo e suggestivo è stato il momento del passaggio della Bandiera di Guerra del 32° Stormo, decorata di Medaglia d’Argento al Valor Militare e dell’Ordine Militare d’Italia, tra il Colonnello Massarotto e il Colonnello Vivolo che, congiuntamente alla pronuncia della formula di rito, hanno di fatto sancito l’assunzione del prestigioso incarico e il cambio al vertice dello Stormo pugliese. Il Colonnello Massarotto, che lascia il Comando del 32° Stormo dopo poco più di due anni per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, nel suo discorso di commiato, ha sinteticamente ripercorso il periodo trascorso ad Amendola menzionando alcune tappe. Nel suo discorso di insediamento, il Colonnello Vivolo, nell’evidenziare il ruolo e l’importanza che il 32° Stormo ricopre sia in ambito nazionale che internazionale, ha espresso la propria profonda gratitudine alle Superiori Autorità per la fiducia accordata nell’assegnazione del prestigioso incarico. Il 32° Stormo, con sede ad Amendola (Foggia), è uno dei Reparti di volo dell’Aeronautica Militare dipendente dal Comando Squadra Aerea di Roma, per il tramite del Comando Forze da Combattimento (CFC) di Milano. Il CFC esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 32° Stormo di Amendola, con velivolo F-35 garantisce insieme ai 4 Stormi operativi dotati di velivoli Eurofighter (4° Stormo Grosseto, 36° Stormo Gioia del Colle, 51° Stormo Istrana e 37° Stormo Trapani) garantisce la Difesa Aerea attraverso le attività di decollo immediati (Scramble). Il 32° Stormo è il primo reparto in Europa ad operare con il velivolo F-35A, da marzo 2018 è integrato nel sistema di Difesa Aerea Nazionale, contribuendo alla difesa dei cieli italiani con specifiche capacità operative e tecnologia di ultima generazione. Dal 2019 partecipa alle Operazioni NATO di Air Policing fuori dai confini nazionali. Dal febbraio 2020 il 32° Stormo è l’unico Reparto del panorama europeo che impiega congiuntamente sia F-35A (CTOL) che F-35B (STOVL), contribuendo, con il velivolo di 5ª generazione, alla capacità Air Expeditionary della Forza Armata. Da gennaio 2022 invece svolge anche il servizio QRA (Quick Reaction Alert) a difesa dello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica. Inoltre impiegando gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto MQ9-A, il Reparto effettua operazioni di Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Recoinnissance, sia nazionali che di coalizione. Infine, attraverso i velivoli MB-339, il 32° Stormo completa l’addestramento dei piloti di APR per mantenere un adeguato livello operativo sui velivoli a pilotaggio tradizionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DELL’UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE – Cambio al vertice dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare: il Generale di Brigata Aerea Girolamo Iadicicco lascia il Comando al Generale di Brigata Aerea Paolo Cuppone. La sobria cerimonia si è svolta il 21 luglio presso la “Sala Madonna di Loreto” di Palazzo Aeronautica, a Roma, alla presenza del Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. “Lavorare a fianco del Capo di Stato Maggiore mi ha reso particolarmente orgoglioso, particolarmente grato. Sono stati anni di crescita costante, anni in cui le grandi responsabilità e le difficili decisioni che spesso ne sono derivate hanno sempre goduto del faro rassicurante che è lei, Generale Goretti. Grazie per avermi permesso di crescere, non si smette mai di farlo, nemmeno alla mia età! Grazie per aver creduto in me e per essere stato al contempo guida e amico”. Queste le parole commosse del Gen. B.A. Iadicicco, nel suo discorso di commiato. Rivolgendosi poi al personale dell’Ufficio Generale, ha così continuato: “Grazie per il vostro supporto, grazie per la solerzia e l’iniziativa che non mi avete mai fatto mancare, grazie per avermi reso più facile il lavoro, da solo non avrei mai potuto gestire tutto, o avrei potuto con molta difficoltà! In bocca al lupo a te Paolo, con la tua esperienza e preparazione, non potrai che fare bene”. Infine, il Generale ha voluto rivolgere un pensiero ai colleghi che non ci sono più: “Spesso, passando davanti al Lapidario di Palazzo Aeronautica, mi sono soffermato a leggere i nomi dei nostri caduti, uomini e donne che hanno perso la vita durante l’operatività che la nostra Forza Armata richiede, operatività dietro cui si nasconde il vero obiettivo del nostro lavoro. A loro va il mio personale Grazie”. Ha preso poi la parola il Gen. B.A. Paolo Cuppone il quale, rivolgendosi al Signor Capo di SMA, ha voluto esprimere sentimenti di gratitudine per la fiducia accordata nell’affidargli il nuovo prestigioso incarico: “Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per continuare a fare bene come il mio predecessore ha fatto, per continuare a lavorare con lo stesso slancio innovativo ed essere sempre efficace nell’azione di supporto al Capo di Stato Maggiore”. E’ infine intervenuto il Generale di S.A. Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, che, nell’apprezzare il complesso e prezioso lavoro svolto dal Generale Iadicicco, ha dedicato parole di stima e fiducia al Generale subentrante: “Sono certo che la continuità di intenti, il lavoro di squadra, l’esperienza e la professionalità che ti contraddistinguono, saranno il sentiero da percorrere insieme per raggiungere i futuri obiettivi della Forza Armata. Abbiamo fatto tanto e tanto ancora faremo, soprattutto nell’anno ancora in corso, che è l’anno del Centenario dell’AM. L’ammirazione suscitata all’esterno della Forza Armata per tutte le iniziative intraprese ci ha reso fieri e vogliosi di fare sempre meglio. Grazie Girolamo per il tuo aiuto, in bocca al lupo a te Paolo”. L’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha il compito di coordinare le attività di Stato Maggiore e di fornire supporto decisionale al Capo di Stato Maggiore, oltre a pianificare, dirigere, coordinare e gestire le attività protocollari del Capo di Stato Maggiore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA HOLDINGS RIPORTA I RISULTATI FINANZIARI DEL TRIMESTRE CHIUSO IL 30 GIUGNO 2023 – ANA HOLDINGS INC. comunica i risultati finanziari per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2023. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023 (1 aprile 2023 – 30 giugno 2023), guidato da una forte domanda di viaggi sia domestici che internazionali a causa dell’ulteriore allentamento delle restrizioni di viaggio, il settore delle compagnie aeree ha continuato a riprendersi. Di conseguenza, ANA HD ha registrato un operating income di 43,7 miliardi di yen, un ordinary income di 43,2 miliardi di yen e un net income attribuibile ai proprietari della società madre di 30,6 miliardi di yen, segnando la prima volta in quattro anni che ANA HD registra un net profit nel primo trimestre. “La performance di ANA in questo trimestre riflette la nostra strategia di posizionamento per una crescita sostenibile dei viaggi domestici e internazionali dopo l’allentamento delle restrizioni”, ha dichiarato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Office. “Essere in grado di ottenere un primo trimestre redditizio per la prima volta in quattro anni è una testimonianza degli sforzi incessanti dei dipendenti di ANA Group”. Nel primo trimestre, sia gli operating revenue che l’operating income sono aumentati significativamente rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, determinando il primo utile operativo in quattro anni per il primo trimestre. Con l’espansione della scala delle operazioni principalmente sulle rotte internazionali, i ricavi operativi sono aumentati a 461,0 miliardi di yen (circa 1,3 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Al contrario, le spese operative sono state limitate a 417,2 miliardi di yen (circa 1,2 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Gli international passenger revenue sono stati circa 2,7 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i domestic passenger revenue sono stati circa 1,4 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli international cargo revenue sono diminuiti di circa il 60% rispetto all’anno precedente. Mentre la ripresa della business travel demand nel domestic market rimane circa il 60% dei livelli pre-COVID e la international cargo demand ristagna, ANA Group lavorerà per raggiungere le previsioni per l’intero anno precedentemente annunciate.

SAAB: CERIMONIA PER LA PRIMA POLISH SIGINT SHIP – Si è svolta oggi presso Remontowa Shipbuilding S.A., con sede a Danzica, Polonia, la keel laying ceremony della prima delle due nuove Polish signals intelligence ships. All’evento hanno partecipato rappresentanti di Saab, della Polish Armament Agency, della Polish Navy e di Remontowa Holding. Saab si è aggiudicata il contratto per la progettazione e la produzione di due signal intelligence ships, inclusa l’integrazione di sistemi di missione avanzati, per la Polish Navy il 25 novembre 2022. Remontowa Shipbuilding SA è stata subappaltata per costruire le navi in Polonia. Una SIGINT ship viene utilizzata per supportare l’acquisizione di dati di intelligence attraverso l’intero spettro delle naval intelligence capabilities.

UNITED AGGIUNGE 127 VOLI PER LA 2023 COLLEGE FOOTBALL SEASON – United ha annunciato oggi l’aggiunta di 127 nuovi voli diretti per aiutare i college football fans a tifare per le loro squadre preferite in 30 partite di questa stagione. L’anno scorso, più di 50.000 fan hanno volato con United in alcune delle più iconiche città universitarie in tutto il paese. Quest’anno, la compagnia aerea continuerà ad aiutare i fan ad arrivare alle partite. “Ci impegniamo a fornire la migliore esperienza di viaggio ai nostri clienti, sia che stiano viaggiando in tutto il mondo o volando per vedere giocare la loro squadra di football universitaria preferita”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances.

EASYJET OSPITA LE SCUOLE LOCALI PER FAVORIRE OPPORTUNUITA’ DI CARRIERA NELL’AVIAZIONE – Questo mese, easyJet ha dato il benvenuto agli studenti della Icknield High School, della Chalk Hills Academy e della Challney Girls School per fornire approfondimenti sui settori dei viaggi e dell’aviazione, per aiutare a dotare gli studenti locali delle competenze chiave per l’inizio della carriera e ispirare più giovani a scoprire opportunità di lavoro nel settore dell’aviazione e dei viaggi. Il 12 e 17 luglio 2023 easyJet e l’aeroporto di Londra Luton (LLA) hanno ospitato gli studenti della Icknield High School dell’aeroporto di Luton, dove è stata fornita una visione di prima mano di ciò che serve per gestire una compagnia aerea e accogliere persone in vacanza, compresa l’ingegneria aeronautica, i dati e l’IT e persino la progettazione del proprio pacchetto turistico, che include voli, bagagli, hotel e attività, con un budget prestabilito. Gli studenti hanno anche avuto un’idea dell’ambiente aereo dal vivo andando dietro le quinte al London Luton Airport Terminal e nelle aree operative dell’aeroporto, comprese le vie di rullaggio, la pista, seguito da un tour della stazione dei vigili del fuoco dell’aeroporto, dove hanno visto alcune delle attrezzature antincendio in funzione. La compagnia aerea ha anche ospitato una giornata di ingegneria per ragazze per gli studenti della Challney Girls School, dove hanno approfondito il ruolo dell’ingegneria aeronautica presso l’Hangar di ingegneria e manutenzione della compagnia aerea presso LLA, e otto studenti della Chalk Hills Academy hanno trascorso una settimana con easyJet imparando la sicurezza informatica e dei dati e l’importanza di proteggere i dati personali. Entrambi i gruppi avevano anche lezioni sulla struttura del CV, un’abilità inestimabile per la vita futura. Dal 2016, il Pilot School Visit program della compagnia aerea ha visto i piloti visitare centinaia di scuole su e giù per il paese, incentrato sull’incoraggiare più ragazze a diventare un pilota di linea.

SCORTATO DA F-35, IL PRIMO F-16 VIPER GRECO RITORNA DAGLI US – “Il primo F-16 Viper dell’Hellenic Air Force con il numero di serie “5” è tornato in Grecia dopo test approfonditi negli Stati Uniti. Tuttavia, l’F-16 greco non è arrivato da solo, ma accompagnato da tre F-35 israeliani. Come immagine della futura Hellenic Air Force, l’F-16 Viper con la “Aegean Ghost” variant e le insegne della U.S. Air Force a cui appartiene temporaneamente perché previsto dal protocollo per la certificazione dei nuovi sistemi, ha attraversato l’Oceano Atlantico come “leader” di una formazione di tre F-35 all’avanguardia. L’F-16 aggiornato ha completato mesi di test sul suolo statunitense all’inizio di giugno ed era in attesa del via libera dell’aeronautica americana per tornare in Grecia. Gli americani hanno combinato il trasferimento dell’F-16 Viper greco con tre F-35 che dovevano essere trasferiti in Israele. Il quartetto è stato accompagnato per tutto il lungo viaggio da due American KC-135 tankers. La formazione speciale greco-israeliana “romperà” sul Mediterraneo e l’F-16 Block 72 Viper arriverà alle strutture HAI, mentre gli F-35 si dirigeranno verso la loro base madre. L’F-16 rimarrà per un breve periodo a Tanagra e dopo aver completato i necessari interventi e cambiato le sue insegne, dovrebbe entrare a far parte del 343° Squadrone “ASTERI”, potenziando i Greek Viper” (Source: Kathimerini – Lockheed Martin).

LOCKHEED MARTIN SCALA IL SUO LASER PIU’ POTENTE – Lockheed Martin scalerà la sua tecnologia laser a un nuovo punto di riferimento: un 500 kW-class laser, il laser più potente mai prodotto da Lockheed Martin, superando il suo 300 kW-class laser power level sviluppato nell’ambito di un contratto del Department of Defense’s Office of the Under Secretary of Defense for Research & Engineering, OUSD (R&E). Il 500 kW-class laser, sviluppato nell’ambito di un nuovo contratto appena assegnato da OUSD (R&E), è la seconda fase della High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI). Questa fase di HELSI mira ad aumentare il livello di potenza del laser, ottenendo al tempo stesso un’eccellente qualità del raggio e ottimizzando l’efficienza, le dimensioni, il peso e il volume delle continuous-wave high energy laser sources. Lockheed Martin ha investito nella dimostrazione della maturità della sua directed energy technology e nell’aumento della sua capacità produttiva per costruire laser weapon systems su larga scala.