SWISS offre free internet chat su tutti i suoi voli a lungo raggio

Swiss International Air Lines (SWISS) fornirà su tutti i suoi voli a lungo raggio un nuovo free internet service, che consentirà l’uso di chat apps, a partire dal prossimo mercoledì 2 agosto 2023. La nuova struttura consentirà ai passeggeri di tutte le classi di viaggio di inviare e ricevere free text and picture messages tramite smartphone, laptop o tablet durante il volo. L’opzione offrirà l’accesso a tutti i più popolari servizi di chat e messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram.

I viaggiatori SWISS potranno inoltre utilizzare Internet in volo per navigare, inviare e ricevere e-mail o visitare piattaforme social media optando per uno dei due supplementary internet packages: ‘Wi-Fi 4 Hours’, che offre quattro ore di accesso per CHF 25, o il ‘Wi-Fi Premium’ da CHF 35, che fornisce accesso durante l’intero volo. I viaggiatori in First Class e gli HON Circle Members possono usufruire di un accesso illimitato a Internet per tutta la durata del volo.

“Offrendo queste nuove opzioni Wi-Fi stiamo facendo un grande passo avanti”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer, SWISS. “Con la nostra nuova unlimited free chat facility in tutte le nostre classi di viaggio, i nostri ospiti possono tenersi in contatto con le loro famiglie, amici e partner commerciali durante il volo. I nostri nuovi interessanti pacchetti per navigazione, e-mail e social media offrono anche volumi di dati illimitati. Quindi i nostri clienti ora hanno ancora più scelta su come desiderano rimanere in contatto illimitato con il mondo mentre sono a bordo dei nostri voli a lungo raggio”.

Tutti i nuovi servizi, la free chat option e i supplementary Wi-Fi 4 Hours and Wi-Fi Premium packages, offrono volumi di dati illimitati, consentendo di consultare facilmente anche data-heavy content. Saranno disattivati solo i video streaming services, per garantire la disponibilità simultanea di una larghezza di banda adeguata per il maggior numero possibile di passeggeri.

Tuttavia, i video sulle social media platforms saranno riproducibili e verranno offerti streaming audio, cloud services e VPN services. Inoltre, tutti i viaggiatori potranno leggere lo SWISS Magazine digitale sul proprio dispositivo in qualsiasi momento, anche senza accesso a Internet attivato. Inoltre, i passeggeri possono registrarsi già oggi per “Travel ID” e “Miles & More”, per accedere in modo semplice e diretto in futuro al nuovo internet service e beneficiare di diversi vantaggi durante il viaggio.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)