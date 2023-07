Leonardo presenta i risultati del primo semestre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2023.

“La semestrale 2023 presenta ordini, ricavi, FOCF e debito in netto miglioramento”, ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. “L’azienda si dimostra solida e i risultati sono promettenti, anche prospetticamente. Siamo in una fase di predisposizione del nuovo Piano Industriale che vedrà la luce all’inizio del prossimo anno. I pilastri sono il consolidamento del Core Business con un focus particolare sui prodotti per la difesa e l’allargamento a nuove iniziative, con il potenziamento dei settori a maggior crescita, come Spazio e Cybersicurezza. Daremo un rinnovato impulso alla digitalizzazione di tutto il nostro portafoglio prodotti per accrescere ulteriormente la nostra competitività su tutti i mercati, in Italia e all’estero”.

“Nel primo semestre 2023 si conferma l’ottima performance già registrata dal Gruppo nel 2022. Tale performance è poi maggiormente significativa confrontando i dati Rettificati, adeguati ai fini di rendere il confronto maggiormente rappresentativo e tener conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento del Gruppo come meglio specificato in seguito.

Gli ordini registrano un deciso incremento del 18,9% che sale al 21,4% rispetto al primo semestre 2022 Rettificato, trainati in particolare dal business degli Elicotteri e dell’Elettronica, a conferma del rafforzamento della posizione di mercato del Gruppo nei rispettivi settori.

I Ricavi sono in crescita del 4,8% (6,4% rispetto al dato Rettificato), in particolare nel business dell’aeronautica, grazie anche alla significativa ripresa delle Aerostrutture (+40% rispetto al primo semestre 2022). Alla crescita dei Ricavi si affianca una crescita dell’EBITA del 2,9%, maggiormente evidente con riferimento al dato Rettificato (5,7%), ed una solida redditività in tutti i segmenti di business.

In netto miglioramento, del 46% (47% rispetto al dato Rettificato), il Free Operating Cash Flow del semestre, con conseguente positivo riflesso sull’Indebitamento Netto di Gruppo, in calo del 25% rispetto al primo semestre 2022”, afferma Leonardo.

“Ordini: pari a 8.691 milioni di euro, in significativo incremento (+18,9% sul dato Reported, +21,4% sul dato Rettificato) rispetto al primo semestre del 2022, grazie in particolare all’ottima performance degli Elicotteri legata principalmente agli ordini destinati al Ministero della Difesa austriaco e alla U.S. Air Force, ed alla crescita degli ordinativi nell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza. Il livello di Ordini del semestre equivale ad un book to bill (rapporto fra gli Ordini ed i Ricavi del periodo) pari a circa 1,3.

Portafoglio Ordini: pari a 39.119 milioni di euro, assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni.

Ricavi: pari a 6.894 milioni di euro, risultano in incremento rispetto al primo semestre del 2022 (+4,8% sul dato Reported, +6,4% sul dato Rettificato) in tutti i settori di business, incluso Aerostrutture, che beneficia della ripresa delle consegne del B787.

EBITA: pari a 430 milioni di euro, riflette la solida performance dei business del Gruppo presentando una crescita rispetto al primo semestre del 2022 (+2,9% sul dato Reported, +5,7% sul dato Rettificato) grazie ai maggiori volumi registrati in tutte le aree di business.

EBIT: pari a 368 milioni di euro (€mil. 362 nel primo semestre del 2022), risulta parimenti in crescita, pur scontando ulteriori oneri di ristrutturazione legati principalmente all’integrazione dell’accordo per il prepensionamento dell’organico in forza nelle funzioni Corporate e di Staff (€mil. 20), nonché l’ammortamento della Purchase Price Allocation legata all’acquisizione di Rada, perfezionatasi nel secondo semestre del 2022.

Risultato netto ordinario: pari a 197 milioni di euro (€mil. 267 nel periodo a confronto), riflette, viceversa, l’incremento degli oneri finanziari legati principalmente alle operazioni in cambi ed al riflesso delle partecipazioni non strategiche valutate ad equity, oltre ad un maggior impatto degli oneri fiscali.

Risultato netto: pari a 208 milioni di euro (€mil. 267 nel periodo a confronto) riflette, rispetto al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza di €mil. 11 legata alla cessione del ramo ATM da parte di Selex ES, Llc.

Free Operating Cash Flow (FOCF): negativo per 517 milioni di euro, presenta un significativo miglioramento (+ 46,3%) rispetto al dato del 30 giugno 2022 (negativo per €mil. 962) a conferma del percorso intrapreso finalizzato alla riduzione dell’assorbimento di cassa infrannuale. Il dato, quindi, consolida i positivi risultati delle iniziative di rafforzamento della performance operativa, della razionalizzazione e di una attenta politica di investimento in un periodo di crescita del business e di una efficiente strategia finanziaria.

Indebitamento Netto di Gruppo: pari a 3.637 milioni di euro si riduce in misura rilevante (ca. €mld 1,2) rispetto a giugno 2022 grazie al rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo. Rispetto al 31 dicembre 2022 (€mil. 3.016) il dato si incrementa per effetto principalmente dell’andamento del FOCF, oltre che per il pagamento del dividendo per un importo pari a €mil. 82”, prosegue Leonardo.

“In considerazione dei risultati ottenuti nel primo semestre del 2023 e delle aspettative per i successivi, si confermano le Guidance per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2022”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)