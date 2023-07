Urva Aviation nominato Exclusive Florida Distributor for Tecnam Aircraft

Tecnam Aircraft ha annunciato la nomina di Urva Aviation come Exclusive Dealer for Sales and Service per lo stato della Florida. “Urva Aviation fa parte di X-Flight Aeronautical Solutions group, con basi in tutta l’Argentina e dal 2021 a Pompano Beach Airpark, FL. Il gruppo ha più di 10 anni di esperienza nel settore dell’aviazione e ha creato Urva Aviation per gestire il Tecnam business”, afferma Tecnam.

“L’alleanza con Tecnam, uno dei più importanti produttori di aeromobili a livello globale, ci rafforza e ci eleva come azienda, fornendoci conoscenza, relazioni, apertura a nuovi mercati e brand capital”, afferma Hugo Diego Ursella, Managing Director, Urva Aviation.

“Avere Urva Aviation a bordo di Tecnam è la chiave per supportare la nostra crescita negli Stati Uniti e supportare i nostri clienti esistenti in tutto il loro territorio”, ha affermato David Copeland, Director of Sales for Tecnam.

“Urva Aviation offrirà velivoli Tecnam in tutti i vari modelli. La flotta Tecnam è l’unica oggi ad offrire la migliore efficienza e le ultime certificazioni. Efficienza che significa anche bassissime emissioni di CO2. Uno studio recente mostra che le scuole di volo che operano con la Tecnam single and twin-engine fleet possono ridurre le emissioni fino al 60%: 10 tonnellate di CO2 per ogni studente al momento del conseguimento della Commercial Pilot License”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)