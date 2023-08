La flotta di SAUDIA si arricchisce di nuovi aeromobili A321neo

SAUDIA, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’espansione della sua flotta con l’aggiunta di un nuovo tipo di aeromobile, l’Airbus A321neo, con lo slogan “Un nuovo modo di volare”. “Questo rientra nei piani di espansione di SAUDIA, che mira ad aggiungere altri 20 aeromobili A321neo alla sua flotta entro il 2026.

L’A321neo è un aereo di linea a fusoliera stretta appartenente alla famiglia A320, la famiglia di aeromobili a corridoio singolo più diffusa al mondo e scelta dalle compagnie aeree di tutto il mondo per la sua reputazione di prestazioni elevate e comfort superiore. L’aeromobile offre nuovi livelli di prestazioni e può ospitare da 180 a 220 passeggeri in una tipica disposizione interna a due classi.

Il motivo principale alla base dell’acquisto dell’aeromobile è la sua capacità di operare con molto meno carburante. La famiglia di aeromobili A320 ha permesso di risparmiare 20 milioni di tonnellate di CO2 da quando l’A320neo è entrato in servizio a livello globale nel 2016. Grazie all’incorporazione delle Sharklets, dei nuovi motori a basso consumo di carburante e delle più recenti innovazioni in cabina, l’A320neo ha anche registrato una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, una riduzione del 50% dell’impronta acustica, una riduzione del 5% dei costi di manutenzione della cellula e una riduzione del 14% dei costi operativi per posto a sedere rispetto agli aeromobili della generazione precedente”, afferma SAUDIA.

Il Capitano Ibrahim Koshy, CEO di SAUDIA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra flotta con i nuovi Airbus A321neo. La nostra priorità è quella di offrire la migliore esperienza possibile agli ospiti e di portare il mondo in Arabia Saudita, e continueremo ad acquistare aerei all’avanguardia dai migliori produttori del mondo per mantenere questa promessa”.

Koshy ha aggiunto: “Ci congratuliamo con Airbus per la continua ricerca del miglioramento delle prestazioni dei suoi aerei, che va in linea con l’ambizione di SAUDIA di fornire la migliore esperienza possibile ai suoi ospiti, contribuendo al contempo a rendere l’aviazione più sostenibile”.

“Questa partnership sottolinea la fiducia e il rapporto storico tra SAUDIA e Airbus. Inoltre, si inserisce negli obiettivi della Saudi Aviation Strategy, che mira a trasformare l’Arabia Saudita in un leader del settore globale, migliorando l’esperienza del cliente, migliorando la sicurezza e promuovendo l’ambiente.

La strategia è in linea con gli obiettivi di espansione di SAUDIA, che sta lavorando per portare circa 330 milioni di visitatori nel Regno entro il 2030. L’espansione della flotta di SAUDIA contribuirà inoltre a creare nuove opportunità di lavoro per piloti, personale di cabina e altre posizioni operative”, conclude SAUDIA.

(Ufficio Stampa SAUDIA)