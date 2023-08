Volotea rafforza il suo legame con Olbia e si conferma sponsor del Red Valley Festival, l’evento musicale che dal 2015 scatena le notti sarde. “Il vettore – che proprio al Costa Smeralda ha una delle sue basi operative – collega lo scalo con 28 destinazioni, offrendo ai suoi passeggeri tantissime rotte per raggiungere ancora più facilmente il festival più caldo dell’estate, per una vacanza tutta mare, sole, musica, con imperdibili live performance e tanti elettrizzanti dj set.

Dal 12 al 15 agosto 2023 numerosi artisti calcheranno il palco dell’Olbia Arena: non solo protagonisti ormai affermati della scena pop nazionale e internazionale, come Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31 ed Elodie, ma anche cantanti e cantautori emergenti già ai vertici delle classifiche, tra cui Lazza, Tananai, Ernia e Madame. Si preannunciano, quindi, 4 serate adrenaliniche e all’insegna del divertimento, in una delle mete di vacanze più ambite dell’estate”, afferma Volotea.

“Per la Summer ‘23, raggiungere Olbia sarà ancora più semplice. La nostra presenza presso lo scalo sardo si rafforza ulteriormente, grazie a 10 nuovi collegamenti, che si affiancano alle nostre rotte più classiche. La nostra offerta complessiva, a livello locale, è di circa 1,1 milioni di posti in vendita. Non vediamo l’ora di ospitare a bordo dei nostri aeromobili tutti gli appassionati di musica pop, rap ed elettronica, desiderosi di passare qualche giorno all’insegna della musica live più coinvolgente, in una delle destinazioni più belle e affascinanti della Sardegna”, dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

“Dal 2015 il Red Valley Festival è la costante musicale che accompagna le serate sarde nel periodo di Ferragosto. Come nelle passate edizioni, sarà un’occasione per divertirsi a ritmo di musica: per quattro serate saliranno sul palco dell’Olbia Arena cantanti della scena nazionale e internazionale, che sapranno intrattenere i numerosi partecipanti accorsi al Festival”, afferma Luca Usai, Event Manager del Red Valley Festival. “Siamo entusiasti di avere ancora una volta al nostro fianco Volotea che, grazie ai suoi collegamenti comodi e veloci con tutta Europa, permetterà agli appassionati di musica di raggiungere il Festival e di godersi al meglio 4 giorni di musica e festa”.

“I biglietti per le singole giornate della manifestazione si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili anche gli abbonamenti “Festival Full Pass”, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Volotea, presente a Olbia dal 2012, collega lo scalo con 14 destinazioni in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 all’estero (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa in Francia e Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia in Spagna)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)