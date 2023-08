News Brevi – 01.08.2023

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE – Sac informa: “La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, nel pieno rispetto del cronoprogramma già comunicato, mentre proseguono i lavori di bonifica del Terminal A, è quasi completo il nuovo Terminal provvisorio che la Sac ha approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il Terminal C e il B, dotato di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco Security per i passeggeri e i bagagli a mano. Il nuovo Terminal consentirà, dalla mattina del 3 agosto, di aumentare i voli da e per Catania da 10 a 14 all’ora. Nel frattempo, si prosegue anche con l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie a riaprire al pubblico il Terminal A dopo la bonifica, nelle more della riconsegna della struttura da parte delle aziende con personale altamente specializzato che stanno completando le operazioni prevista per il 2 agosto”.

AIR ASTANA AGGIUNGE AZERBAIJAN AIRLINES ALLA SUA RETE GLOBALE DI PARTNER IN CODESHARE – Air Astana ha firmato un accordo di partnership in codeshare con Azerbaijan Airlines (AZAL) e le due compagnie opereranno voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana. Questo ultimo accordo di codeshare offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l’Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri ottengono l’accesso a una rete più ampia di rotte e servizi delle compagnie aeree partner. Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad AZAL, Air Astana ha attualmente accordi di code-share con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa e Turkish Airlines. Air Astana continuerà a perseguire nuove partnership di interline al fine di fornire ai clienti ancora più scelte per viaggiare in tutto il mondo.

EASYJET AMPLIA IL TWILIGHT BAG DROP SERVICE A GLASGOW AIRPORT – easyJet ha ampliato il suo popolare Twilight Bag Drop service a Glasgow airport. Disponibile per la prima volta oggi, il servizio gratuito offre ai clienti sui voli la mattina presto la possibilità di lasciare i bagagli la sera prima, risparmiando tempo per il loro viaggio attraverso l’aeroporto il giorno del viaggio, saltando la consegna dei bagagli e dirigendosi direttamente ai controlli di sicurezza. Si prevede che sarà particolarmente apprezzato da migliaia di famiglie che viaggiano con easyJet per le loro vacanze estive. Il servizio sarà disponibile per tutti i clienti sui voli mattutini in partenza prima delle 08:30 a Glasgow, che rappresenta oltre un quarto di tutti i voli in partenza dall’aeroporto, e i bagagli possono essere lasciati tra le 16:00 e le 21:00 del giorno prima del volo. La compagnia aerea ha anche messo in atto una serie di iniziative per i clienti dei viaggi estivi per aiutare le famiglie che volano con la compagnia aerea durante le vacanze, tra cui una linea diretta per le famiglie, un nuovo canale WhatsApp e orari di apertura del servizio clienti estesi. Più di 12 milioni di clienti viaggeranno con easyJet durante l’estate, volando verso oltre 135 destinazioni in 35 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Mentre i clienti possono gestire le loro prenotazioni in modo rapido e semplice online tramite il sito Web easyJet e tramite l’app, i clienti che desiderano parlare con qualcuno possono farlo rapidamente e facilmente attraverso i suoi centri di contatto con i clienti. Dopo aver aperto il suo nuovo call center a Milano lo scorso anno con 350 dipendenti in più, easyJet ha continuato a incrementare le risorse con un aumento del 20% dal 2019, compreso un aumento del 30% delle risorse per la sua hotline dedicata per i passeggeri che necessitano di assistenza speciale durante il volo. easyJet ha inoltre attivato la sua Family Hotline dedicata alle famiglie con bambini di età inferiore ai 12 anni. La compagnia aerea ha inoltre lanciato per la prima volta un canale WhatsApp, il che significa che i clienti possono mettersi in contatto all’istante. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per rendere il viaggio il più semplice possibile, quindi siamo davvero lieti di introdurre il nostro free Twilight Bag Drop service a Glasgow da oggi”.

PASSO IN AVANTI SULL’IDENTITÀ DIGITALE PER I VIAGGI: SITA E INDICIO ANNUNCIANO UN ACCORDO DI CO-INNOVAZIONE – SITA, fornitore globale di tecnologia per l’industria dei trasporti, ha annunciato oggi un accordo di co-innovazione con Indicio, leader nella tecnologia open-source per i dati verificabili e negli ecosistemi digitali affidabili, per accelerare lo sviluppo e la diffusione delle identità digitali per i viaggi. Le due aziende stanno guidando l’innovazione nelle tecnologie open-source e decentralizzate per l’identità che consentono processi fluidi, sicuri e rispettosi della privacy in aeroporto e durante l’intero viaggio. Lo sviluppo di identità digitali o Digital Travel Credentials (DTC) consente ai passeggeri di creare in modo sicuro una versione digitale del loro passaporto fisico, in linea con gli standard dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO). La DTC viene memorizzata come credenziale verificabile nel wallet sul cellulare del passeggero. In questo modo i viaggiatori mantengono il controllo dei propri dati personali e acconsentono a condividerli, se necessario, con diverse entità durante il viaggio. Prima del volo vengono condivisi solo i dati necessari del passeggero, che arriva in aeroporto pronto a volare con tutti i controlli dei documenti già completati. La tecnologia è stata costruita per garantire l’autenticità e l’integrità e la proprietà può essere verificata automaticamente e ripetutamente, riducendo così il rischio di frode. Jeremy Springall, SVP di SITA AT BORDERS, ha dichiarato: “L’adozione delle identità digitali sarà la più grande innovazione tecnologica nel settore dei viaggi degli ultimi decenni. Semplificherà il processo di identificazione in ogni fase del viaggio e aprirà al settore del trasporto aereo l’opportunità di abbracciare pienamente i vantaggi del viaggio senza soluzione di continuità e dell’economia digitale. SITA, insieme a Indicio, è orgogliosa di essere in prima linea”. L’accordo arriva dopo una collaborazione di successo in cui questa tecnologia è stata sperimentata con il governo di Aruba.

AIR CANADA AMPLIA IL SUO IN-FLIGHT ENTERTAINMENT – Air Canada ha annunciato oggi l’espansione del suo in-flight entertainment con l’aggiunta dell’esclusiva programmazione originale di Apple TV+ a partire dal 1° agosto 2023. La partnership segna l’ultimo investimento di Air Canada nell’esperienza cliente, aggiungendo programmi originali acclamati dalla critica. “In Air Canada sappiamo che l’intrattenimento in volo è una parte importante del viaggio dei nostri clienti, in particolare sui voli a lungo raggio. Valutiamo continuamente opportunità per espandere il nostro intrattenimento e introdurre contenuti esclusivi e attuali che i nostri clienti adoreranno”, ha affermato John Moody, Managing Director of Product Design at Air Canada. “Questa nuova partnership con Apple ci mette sulla buona strada per aumentare i nostri contenuti di intrattenimento a bordo di oltre il 95% rispetto allo scorso anno. Non vediamo l’ora di introdurre ancora più intrattenimento prima della fine del 2023”. All’inizio di quest’anno, Air Canada è stata riconosciuta da Global Traveller come Best Airline for Onboard Entertainment per il quinto anno consecutivo e dalla Airline Passenger Experience Association (APEX) con il Passenger Choice Award for Best Entertainment in North America. La partnership di Air Canada con Apple segue la recente collaborazione della compagnia aerea con Mattel. A maggio, Air Canada e Bell hanno iniziato a offrire messaggistica gratuita a tutti i membri Aeroplan in tutto il mondo su tutti gli aeromobili dotati di Wi-Fi della flotta di Air Canada, compresi i voli Air Canada Rouge e Air Canada Express. Lo scorso novembre Air Canada è diventata l’unica compagnia aerea canadese a offrire live Canadian TV con canali inglesi e francesi.

ANA ANNUNCIA ACCORDO CON 1POINTFIVE – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi un CDR credit purchase agreement con 1PointFive, una carbon capture, utilization and sequestration company con sede a Houston, Texas. ANA diventa la prima compagnia aerea al mondo a firmare un accordo di acquisto con 1PointFive, rafforzando ulteriormente il suo impegno per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. Questo acquisto è in linea con la più ampia strategia di transizione climatica di ANA, che si concentra sulla riduzione delle emissioni attraverso miglioramenti operativi e infrastrutturali e Sustainable Aviation Fuel, oltre a rimuovere le emissioni residue attraverso la Direct Air Capture. Le strategie di transizione climatica di ANA Group per raggiungere la neutralità del carbonio nell’anno fiscale 2050 si concentrano su 4 approcci e l’accordo con 1PointFive è posizionato per promuovere l’utilizzo delle negative emissions technologies (NETs). “Direct Air Capture è una tecnologia di rimozione del carbonio vitale e scalabile, necessaria per aiutare la società a raggiungere net zero”, ha dichiarato Michael Avery, presidente di 1PointFive. “Siamo orgogliosi che 1PointFive sia in grado di supportare una compagnia aerea leader come ANA nell’acquisto dei nostri crediti di rimozione del carbonio di alta qualità per far avanzare la sua strategia climatica. L’industria aeronautica può beneficiare in modo unico della DAC come percorso per rimuovere le emissioni di carbonio in modo sicuro e su larga scala”. “Raggiungere il nostro obiettivo di neutralità carbonica è una delle priorità chiave per ANA e stiamo attivamente diversificando i nostri metodi per perseguire la sostenibilità”, ha affermato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “Non vediamo l’ora di vedere l’impatto positivo che la collaborazione con 1PointFive porterà alla nostra compagnia aerea”. ANA Group si impegna a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 e continua a perseguire in modo proattivo tecnologie sostenibili e innovative per contribuire alla realizzazione di una carbon-neutral society.

BRITISH AIRWAYS PORTA IL SUO INTRATTENIMENTO A BORDO A NUOVI LIVELLI CON IL DOPPIO DI CONTENUTI ORA DISPONIBILI A BORDO – Dall’inizio dell’anno British Airways ha raddoppiato i contenuti disponibili per i clienti attraverso il suo sistema di intrattenimento in volo, offrendo un’ampia gamma di nuovi contenuti a bordo, tra cui cofanetti, film, podcast, programmi per bambini. British Airways prevede che più di un milione di clienti guarderanno i contenuti sui suoi voli a lungo raggio questo mese. Gli amanti della musica possono anche ascoltare più di 770 brani audio. Il Chief Customer Officer di British Airways, Calum Laming, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia importante fornire una vasta gamma di intrattenimento per i nostri clienti durante i loro viaggi, ed è una delle cose che aspettano di più quando volano con noi, quindi abbiamo lavorato per reperire nuovi contenuti, raddoppiando la quantità disponibile a portata di mano dei nostri clienti. Abbiamo collaborato con marchi brillanti come Paramount+ e abbiamo persino creato un canale British Original dedicato. Da un film campione d’incassi appena uscito all’ultimo podcast, c’è qualcosa con cui tutti possono divertirsi durante il loro volo quest’estate”. Le famiglie che viaggiano nel mese di agosto possono scegliere tra una varietà di contenuti perfetti per i più piccoli, con più di 26 classici per bambini. I clienti che desiderano eseguire lo streaming di contenuti sui propri dispositivi personali possono anche sfruttare la connettività Wi-Fi della compagnia aerea con vari pacchetti disponibili. La compagnia aerea sta progressivamente implementando il Wi-Fi sia sulla sua flotta a lungo che a corto raggio e la maggior parte dei suoi aerei è ora connessa. British Airways sta inoltre migliorando la sua offerta di pasti per i clienti che viaggiano a Delhi e Mumbai da London Heathrow sia sui voli di andata che di ritorno. Dal 9 agosto la compagnia lancerà anche un nuovo snack in Euro Traveller (economy), che sarà disponibile su tutti i voli da London Heathrow e London Gatwick. A terra, British Airways ha anche investito nei menu nelle sue lounge, con una selezione migliorata. British Airways ha recentemente inaugurato il suo nuovo Whispering Angel bar al Terminal 5 di London Heathrow, consentendo ai clienti di godersi un bicchiere ghiacciato del famoso rosé. La compagnia aerea ha inoltre introdotto varie sorprese per i clienti in tempo per le vacanze estive, tra cui menù stagionali, gelato in omaggio per i clienti che viaggiano sui voli diurni di lungo raggio da London Gatwick e London Heathrow in World Traveller (economy) e World Traveller Plus (premium economy) e la reintroduzione delle bubbles pre-take off in World Traveller Plus.

RTX CONNETTE LE NUOVE PIATTAFORME COME BATTLEFIELD NODES – RTX ha dimostrato advanced AI-enabled communications systems per distribuire rapidamente i dati ai partner della coalizione durante il secondo round dell’esercitazione Northern Edge 2023 dell’U.S. Indo-Pacific Command alla base aerea di Kadena a Okinawa, Giappone. Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha ampliato l’airborne, platform-agnostic data hotspot che la società ha fatto debutare durante la prima Northern Edge exercise in Alaska all’inizio di quest’anno. Sfruttando la cross domain solution dell’azienda, le advanced AI-enabled communications e l’ intelligent gateway technology, Collins ha collegato i partner dell’alleanza e altri alla rete di dati, espandendo le capacità della forza congiunta durante l’esercitazione.

ORIZZONTE SISTEMI NAVALI FIRMA IL CONTRATTO PER I NUOVI OPV DELLA MARINA MILITARE – Nell’ambito del programma di acquisizione OPV (Offshore Patrol Vessel) della Marina Militare italiana (MM), Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con la Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa/DNA, il contratto per la costruzione di tre pattugliatori di nuova generazione, con opzioni relative ad ulteriori tre unità e agli adeguamenti infrastrutturali necessari per le basi navali di Augusta, Cagliari e Messina, dove avranno sede le navi. Il valore complessivo del contratto per le prime tre unità è pari a 925 milioni di euro, comprensivo dei relativi servizi di supporto logistico. Nei prossimi giorni OSN concluderà i contratti di sub-fornitura con Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore pari a circa 540 e 255 milioni di euro. Il programma OPV risponde alla necessità di garantire adeguate capacità di presenza e sorveglianza, vigilanza marittima, controllo del traffico mercantile, protezione delle linee di comunicazione e della zona economica esclusiva, oltre ad attività di tutela dalle minacce derivate dall’inquinamento marino, quali lo sversamento di liquidi tossici. Con una lunghezza di circa 95 metri, un dislocamento di 2.300 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 97 membri dell’equipaggio, i nuovi pattugliatori si distingueranno per la concentrazione di soluzioni tecnologiche, nonché per standard di eccellenza in termini di automazione e manovrabilità, che li renderanno adatti a operare in un ampio ventaglio di scenari tattici e condizioni atmosferiche. Roberto Cingolani, Amministratore delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Questo contratto premia e mette insieme il meglio della tecnologia italiana. Leonardo e Fincantieri, attraverso OSN, sono in grado di offrire soluzioni “stato dell’arte” per la sicurezza nazionale. Questo il frutto di una sinergia solida e prospettica. La Marina Militare ha la garanzia del presidio di una capacità di lungo periodo”.

EMBRAER OFFRE BORSE DI STUDIO PER LE DONNE – Embraer ha aperto le registrazioni per il suo career acceleration program in technology in Brasile, che quest’anno sarà dedicato esclusivamente alle donne. La terza edizione dell’ Embraer Social Tech Careers program mette a disposizione 50 borse di studio per generare opportunità e inclusione professionale. Gli studenti avranno l’opportunità di imparare a lavorare con l’analisi dei dati e il linguaggio di programmazione Python, che ha applicazioni nella scienza dei dati, nell’intelligenza artificiale e nell’automazione. Le domande saranno accettate fino al 3 settembre. L’iniziativa è realizzata in partnership con Gama Academy, scuola che seleziona talenti e forma professionisti per il mercato digitale nelle aree tecnologiche. “Embraer Social Tech combina istruzione e innovazione per contribuire allo sviluppo di una società più inclusiva”, afferma Andreza Alberto, Vice President of People, ESG and Corporate Communications, Embraer. “Siamo molto orgogliosi di questa azione incentrata sull’istruzione di qualità per le donne che vogliono entrare nel technology market”. I partecipanti che completano il corso, che dura quattro mesi, entreranno a far parte dei database dei talenti di Embraer e delle aziende partner nei futuri processi di selezione. Il corso utilizzerà una metodologia boot camp, che include formazione immersiva a distanza per sviluppare abilità e competenze nel settore tecnologico.

EMBRAER ANNUNCIA UN CAMBIO DI LEADERSHIP IN SERVICES & SUPPORT – Embraer ha annunciato oggi che Johann Bordais effettuerà la transizione da President and CEO of Embraer Services & Support a CEO di Eve Air Mobility, a partire dal 1° settembre 2023. La nuova leadership di Services & Support sarà annunciata nelle prossime settimane. “Sono molto grato a Johann e alla sua eccezionale leadership, alla sua incessante attenzione all’esperienza del cliente e agli eccellenti risultati ottenuti nei suoi 23 anni dedicati alla Services & Support area”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Sono sicuro che aggiungerà un valore significativo al team di Eve durante questa nuova fase dell’azienda e consoliderà Eve come protagonista nel nuovo settore UAM”. “In Embraer dal 2000, Johann Bordais ha svolto un ruolo chiave nel trasformare la services area in un’azienda globale, in rapida crescita e redditizia. Durante il suo mandato, Services & Support è diventata il business con la più rapida crescita e più redditizio di Embraer, con un fatturato dichiarato di 1,27 miliardi di dollari nel 2022, pari al 28% del fatturato totale di Embraer. Dalla creazione della Services & Support unit nel 2016, Bordais è stato responsabile dell’integrazione di varie service activities, della strutturazione di un global support network e della fornitura di un ampio portafoglio di soluzioni per Commercial Aviation, Executive Aviation and Defense customers, con oltre 2.300 persone dedicate per servire i clienti e i loro oltre 5.700 aeromobili in tutto il mondo”, afferma Embraer. “È stato un privilegio guidare la Services & Support area sin dalla sua fondazione e sono così orgoglioso di ciò che tutti noi di Embraer abbiamo realizzato nel corso degli anni”, ha affermato Johann Bordais. “Questo è un momento entusiasmante per far parte di Eve e sono entusiasta di unirmi a questo team molto qualificato concentrato sulla fornitura di una nuova modalità di trasporto efficace e sostenibile”.