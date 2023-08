ICAO e ACI World rafforzano la aerodrome certification capacity degli Stati

Un nuovo accordo tra ICAO e Airports Council International (ACI) rafforzerà il supporto per la certificazione degli aeroporti da parte dei governi secondo gli standard internazionali.

L’accordo, che ha lanciato l’Aerodrome Certification Implementation Package (iPack) of materials for regulators and airport operators, è stato firmato a Montréal dall’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e dal Director General of ACI World Luis Felipe de Oliveira.

“L’ICAO ha sviluppato questo iPack in collaborazione con Airports Council International per aiutare State Civil Aviation Authorities and airport operators ad affrontare le sfide tecniche relative allo sviluppo e all’attuazione di un programma di certificazione aeroportuale”, ha osservato il segretario generale Salazar. “La certificazione degli aeroporti da parte dei governi in conformità con gli standard ICAO è fondamentale per garantire lo sviluppo sicuro dei servizi aerei internazionali e, di conseguenza, la capacità degli Stati di accedere ai vantaggi dello sviluppo sostenibile del global flight network”.

“Questo accordo si basa sulla collaborazione forte e duratura tra le due organizzazioni”, ha osservato il direttore generale di ACI World, Luis Felipe de Oliveira. “L’Aerodrome Certification Implementation Package (iPack) aiuterà i nostri aeroporti membri nel processo di certificazione aeroportuale attraverso l’accesso alla formazione e all’assistenza tecnica, incluso il perennial ACI-ICAO APEX programme. Siamo orgogliosi di essere una delle prime organizzazioni esterne a collaborare con l’ICAO per fornire un iPack. I vantaggi della risorsa si estenderanno oltre gli aeroporti per aiutare gli Stati e il più ampio ecosistema dell’aviazione nella loro crescita sostenibile, mentre continuiamo a servire i viaggiatori aerei e le comunità di tutto il mondo”.

“L’iPack include documentazione, strumenti e un online training course per facilitare gli obiettivi di certificazione aeroportuale di ciascun destinatario. Un esperto in materia lavorerà anche con le autorità dell’aviazione civile e gli operatori aeroportuali per fornire indicazioni.

Inoltre, gli operatori aeroportuali riceveranno una peer review delle proprie strutture sotto gli auspici dell’ACI Airport Excellence (APEX) Programme. Basato sugli standard ICAO, sulle normative nazionali e sulle ACI best practices, l’APEX programme combina il mandato per la regulatory compliance con le esigenze operative quotidiane, per massimizzare l’efficienza operativa e l’implementazione di safety and security standards.

L’ambiente fisico dell’aeroporto, gli ausili visivi e altre infrastrutture, le procedure operative e il sistema di gestione della sicurezza, il suo manuale e la relativa documentazione, la conformità dell’aeroporto ai requisiti normativi per il rilascio del certificato sono tra le priorità contemplate da questa iniziativa”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa ICAO – ACI World)