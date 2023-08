oneworld nominata Favorite Airline Alliance in The Trazees

L’Alleanza oneworld® è stata ancora una volta nominata Favorite Airline Alliance dai lettori di Trazee Travel, segnando la sesta volta che l’alleanza aerea globale ottiene il premio.

“I lettori di Trazee Travel, una pubblicazione online per i viaggiatori di età compresa tra i 25 ei 40 anni, votano ogni anno per i loro fornitori di viaggi preferiti. oneworld è stata nominata Favorite Airline Alliance nel 2022 e in precedenza ha ricevuto il premio altre quattro volte.

Anche i membri di oneworld American Airlines e Cathay Pacific sono stati selezionati come vincitori di The Trazees quest’anno. American ha vinto il riconoscimento Favourite Airline Website per il sesto anno consecutivo, mentre Cathay Pacific è stata nominata Favourite Airline in Asia.

I vincitori di The Trazees saranno premiati durante un ricevimento il 15 agosto a Dallas, durante la convention annuale della Global Business Travel Association. oneworld e le sue compagnie aeree associate ospiteranno uno stand espositivo alla convention, mostrando il valore dell’alleanza per i viaggi d’affari”, afferma oneworld.

“La vittoria di oneworld in The Trazees segue diversi altri premi nell’ultimo anno. Nel novembre 2022 oneworld è stata nominata Best Airline Alliance dai lettori di Business Traveller UK per la decima volta. Due mesi dopo, oneworld ha ricevuto i premi Best Airline Alliance sia da Business Traveller USA che da Global Traveller. Nel febbraio 2023 oneworld è stata nominata Best Airline Alliance ai Cellars in the Sky Awards, in riconoscimento delle compagnie aeree membri dell’alleanza che servono il miglior vino in volo”, conclude oneworld.

Akbar Al Baker, oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati nuovamente scelti come Favorite Airline Alliance dagli stimati lettori di Trazee Travel. Il loro voto di fiducia in oneworld rafforza ulteriormente l’impegno dell’alleanza per un servizio clienti di livello mondiale”.

(Ufficio Stampa oneworld)