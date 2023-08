JetBlue annuncia i risultati del secondo trimestre 2023

JetBlue Airways Corporation ha comunicato oggi i risultati per il secondo trimestre 2023. “Grazie al duro lavoro dei nostri fantastici membri dell’equipaggio, abbiamo generato il nostro più alto profitto trimestrale dal 2019, a dimostrazione dei progressi compiuti dall’inizio della pandemia. Questi risultati sono stati sostenuti da ricavi trimestrali record e da una forte performance operativa, che riflette i vantaggi dei nostri investimenti significativi e dei solidi preparativi per il periodo di punta dei viaggi estivi”, ha affermato Robin Hayes, JetBlue’s Chief Executive Officer.

“Net income per il secondo trimestre del 2023 secondo GAAP di $138 milioni o $0,41 per azione. Escludendo gli elementi speciali, adjusted net income per il secondo trimestre di $152 milioni o $0,45 dollari per azione.

La capacità del secondo trimestre è aumentata del 5,8% anno su anno.

Operating revenue di $2,6 miliardi per il secondo trimestre 2023, in aumento del 6,7% su base annua.

Reported adjusted earnings per share (“EPS”) per il secondo trimestre 2023 al limite massimo della previsione, che riflette l’esecuzione continua di iniziative commerciali, pianificazione operativa e disciplina dei costi”, comunica JetBlue.

“JetBlue ha iniziato il servizio quotidiano tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e Parigi Charles de Gaulle, espandendo il servizio transatlantico, con l’intenzione di lanciare il servizio tra Boston e Parigi nel 2024. Continua l’espansione nei Caraibi con nuove rotte a Porto Rico e l’annuncio del servizio verso il Belize e St. Kitts e Nevis.

E’ stata annunciata la cessazione della Northeast Alliance (“NEA”) con American Airlines a seguito di una court ruling, per consentire una maggiore attenzione alla transazione con Spirit.

Nel trimestre è stato anche annunciato l’accordo con Frontier per la cessione di tutte le partecipazioni di Spirit Airlines Inc. (“Spirit”) presso l’aeroporto LaGuardia di New York, condizionato alla chiusura della transazione JetBlue-Spirit“, prosegue JetBlue.

“Sono orgogliosa del nostro team per il loro continuo impegno nei confronti dei nostri clienti, mentre ci trovavamo di fronte a un ambiente operativo più impegnativo del previsto, guidato da severe restrizioni del controllo del traffico aereo ed esacerbato dalle condizioni meteorologiche. Tuttavia, i nostri investimenti stanno facendo la differenza e ci consentono di recuperare più rapidamente, mentre gestiamo interruzioni imprevedibili”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s President Chief Operating Officer.

“Le tendenze complessive della domanda leisure sono buone e continuiamo a vedere una domanda robusta durante i periodi di punta”, ha proseguito Joanna Geraghty. “Guardando al futuro, stiamo aggiornando le nostre previsioni sugli utili per l’intero anno per riflettere i venti contrari a breve termine legati alla cessazione della NEA, ad un ambiente operativo difficile nel nord-est e uno spostamento maggiore del previsto della domanda repressa verso i long-haul international markets, che stanno esercitando pressioni sulla domanda di viaggi domestici durante il periodo di punta dei viaggi estivi. Mentre rimaniamo sulla buona strada per offrire un anno redditizio e registrare una record revenue performance, stiamo agendo, inclusa la ridistribuzione della capacità, per mitigare queste sfide attuali e migliorare i margini”.

“Mentre le sfide persistono nel breve termine, stiamo sfruttando ogni leva a nostra disposizione per continuare a promuovere l’efficienza dei costi, tra cui un migliore utilizzo, aggiornamenti tecnologici, modernizzazione della flotta e il nostro programma di costi strutturali. Rimango fiduciosa nella nostra capacità di gestire i venti contrari a breve termine e concentrarci sui fattori che possiamo controllare, mentre ricostruiamo i margini a lungo termine e ripristiniamo il nostro potere di guadagno storico”, ha affermato Ursula Hurley, Chief Financial Officer di JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)