Air Dolomiti rinnova la certificazione IOSA con il controllo dell’audit organization Quali-Audit

Air Dolomiti, compagnia italiana di Lufthansa Group, annuncia l’esito positivo dell’ispezione IOSA (IATA Operational Safety Audit) avvenuta nelle scorse settimane.

Il programma IATA Operational Safety Audit (IOSA) è un sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo operativo delle compagnie aeree. L’audit IOSA crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutti i membri devono rimanere registrati per mantenere l’appartenenza alla IATA.

Air Dolomiti ha scelto l’audit organization Quali-Audit per la valutazione dei requisiti richiesti nelle aree tecnico-operative della compagnia: Maintenance, Crew Training, Flight Operations, Ground Operation, Cargo, Compliance Monitoring e Safety & Security.

Un team di cinque esperti dell’aviazione per una settimana ha verificato la sicurezza e l’efficienza del vettore confermando il pieno rispetto degli standard prescritti dalla IATA (International Air Transport Association).

Air Dolomiti ha ricevuto la certificazione IOSA nel 2005 e con cadenza biennale, sono stati effettuati i controlli per verificare il rispetto degli standard operativi. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2025.

“Siamo come sempre orgogliosi di aver rinnovato la nostra certificazione IOSA che ci propone come una compagnia aerea sicura ed affidabile a livello internazionale: su questi criteri abbiamo fondato la nostra storia e ci impegniamo a mantenerli con costanza, per essere sempre un vettore credibile per i nostri dipendenti, i passeggeri e gli stakeholder. Siamo convinti che formazione, addestramento e sicurezza vadano non solo perseguiti ma debbano essere puntualmente aggiornati e verificati dagli organi preposti per essere certi di garantire sempre il meglio”, commenta Steffen Harbarth, CEO della Compagnia.

