British Airways amplia il suo network da Londra per la Winter 2023

British Airways ha annunciato aggiunte alla sua rete di rotte da Londra, comprese le nuove destinazioni Riga in Lettonia e Belgrado in Serbia da London Heathrow, aggiungendo più scelta per i clienti che ora possono scegliere di viaggiare con British Airways da Londra verso più di 120 destinazioni a corto raggio.

British Airways lancerà un servizio tre volte alla settimana da London Heathrow verso Riga a partire dal 29 ottobre 2023. I voli opereranno su un mix di aeromobili A320 e A321. Riga è la città più grande sia della Lettonia che degli stati baltici.

British Airways lancerà un servizio tre volte alla settimana da London Heathrow a Belgrado, partire dal 31 ottobre 2023. I voli opereranno su un mix di aeromobili A320 e A321. Belgrado si trova alla confluenza dei fiumi Sava e Danubio, attirando visitatori con la sua storia avvincente, la vita notturna e il vivace quartiere bohémien, Skadarlija.

Inoltre la compagia lancerà un servizio 12 volte alla settimana da London Heathrow verso Colonia partire dal 30 ottobre 2023. I voli opereranno su un mix di aeromobili A320 e A321. Oltre all’importante cattedrale, Colonia ospita musei di livello mondiale, il centro storico e un vivace scenario di cibi e bevande tradizionali tedeschi.

BA Cityflyer, sussidiaria di British Airways con base presso London City Airport, lancerà un servizio settimanale per l’aeroporto di Milano Linate (LIN), per integrare i voli esistenti da London Heathrow. Il volo opererà sul Embraer 190 la domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tariffe a partire da £112.

I voli invernali settimanali da London Heathrow a Torino (TRN) saranno disponibili anche la domenica a partire dal 10 dicembre 2023. Ciò andrà a integrare l’attuale servizio giornaliero da London Gatwick con BA Euroflyer, la sussidiaria di British Airways con base a Gatwick. Le tariffe di andata e ritorno sono disponibili a partire da £120.

La rotta di BA Cityflyer per San Sebastian (EAS) è stata estesa alla stagione invernale, offrendo voli diretti il giovedì e la domenica verso i Paesi Baschi. Questa sarà la prima volta che diventa un percorso per tutto l’anno.

La compagnia aerea ha anche confermato che continuerà le operazioni da London Heathrow durante l’inverno per Lubiana (LJU). Il servizio continuerà a operare quattro volte a settimana il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica.

Infine, il Sabiha Gökçen Airport (SAW) di Istanbul diventerà una destinazione per tutto l’anno, continuando a offrire un servizio quattro volte alla settimana. La rotta è stata lanciata nel giugno 2023 per integrare il servizio per Istanbul Airport (IST).

Neil Chernoff, Director of Network and Alliances, British Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere le città europee di Riga, Belgrado e Colonia alla nostra rete di rotte. Queste sono destinazioni che pensiamo piaceranno ai nostri clienti, offrendo un’alternativa ad alcune delle città più note verso cui voliamo. Sappiamo anche che l’Italia in particolare è una delle mete preferite dai nostri clienti, quindi non vediamo l’ora di aggiungere più capacità con voli per Milano e Torino, oltre a una maggiore scelta in tutta Europa in generale”.

Tutti i voli includono anche un’opzione Club Europe (classe business), che include l’accesso alla lounge prima del volo, ove disponibile, un servizio pasti completo con bevande al bar, priority boarding and additional baggage allowance.

Per prenotare, visitare www.ba.com.

(Ufficio Stampa British Airways)