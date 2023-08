Il Gulfstream G550 completa il milionesimo volo

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che la high-performing G550 fleet ha recentemente completato il suo milionesimo atterraggio, dimostrando la lunga durata dell’aeromobile e la sua continua eccellenza nelle performance. Ad oggi, la flotta G550 ha registrato 2,6 milioni di ore di volo.

“Due decenni dopo l’entrata in servizio del velivolo, il G550 continua a raggiungere traguardi in servizio e ad aggiungersi al suo impressionante elenco di riconoscimenti, come evidenziato da questo milionesimo atterraggio”, ha dichiarato Mark Burns, president, Gulfstream. “Questa è una testimonianza della qualità del G550 e della tecnologia che Gulfstream ha introdotto su questo velivolo, che ha aperto la strada alla nostra flotta di nuova generazione. Il G550 è inoltre supportato dal Gulfstream Customer Support worldwide network, che aiuta a garantire risultati di servizio continui come questo”.

“Il G550 è stato il pioniere dell’Enhanced Vision System di Gulfstream, ora noto come Enhanced Flight Vision System (EFVS), ed è stato riconosciuto per questo risultato e altri progressi con il National Aeronautic Association 2003 Collier Trophy.

Introdotto sul G550, l’EFVS è ora disponibile per G280, G650, G650ER, G400, G500 e G600. I nuovi G700 e G800 sono dotati di EFVS e Synthetic Vision System sul nuovo Combined Vision System di Gulfstream, per migliorare ulteriormente la pilot situational awareness. Gulfstream è stato anche il primo original equipment manufacturer a ottenere la Federal Aviation Administration approval for certified operators per utilizzare EFVS in touchdown and rollout”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Equipaggiato con due motori Rolls-Royce BR710, il G550 può volare per 6.750 miglia nautiche/12.501 chilometri a Mach 0,80, ponendo l’aereo al vertice della sua classe. La cabina offre molteplici configurazioni e può ospitare fino a 19 passeggeri.

Grazie a queste performance e affidabilità ai vertici della categoria, il G550 è stato una piattaforma chiave per special missions, con modifiche per una varietà di applicazioni governative tra cui aeromedical evacuation, head-of-state transport, airborne early warning, atmospheric research, maritime patrol.

Il G550 è entrato in servizio nel 2003 e oggi sono in servizio più di 600 velivoli”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)