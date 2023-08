News Brevi – 03.08.2023

GUIDONIA: RIDENOMINAZIONE DEL GRUPPO VOLO A VELA IN 202° GRUPPO VOLO – Mercoledì 2 agosto si è svolta, presso l’Aeroporto di Guidonia, l’intima ma molto sentita cerimonia di ridenominazione del Gruppo Volo a Vela del 60° Stormo iniziata con l’Alza Bandiera solenne e conclusasi con l’apertura della nuova targa del 202° Gruppo Volo. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, alla presenza di tutto il personale del 60° Stormo e dei Comandanti degli enti coubicati. “La Ridenominazione del Gruppo Volo in 202° Gruppo Volo corona il processo di ridefinizione degli enti sul sedime di Guidonia avviato nel 2015 con la costituzione del 60° Stormo. La scelta del numero 202 non è casuale. Il 202° Gruppo Volo venne istituito il 1° marzo 1952 sull’aeroporto di Alghero alle dipendenze d’impiego del Comando Scuole Volo di Cagliari (Elmas) e, per la parte territoriale, dal Comando Aeronautica della Sardegna. Le attività di volo istruzionali, si svolgevano con velivoli North American T-6 e continuarono fino al 1° febbraio 1958, quando il 202° GV venne messo in posizione quadro. Oggi, 2 agosto del 2023, il 202° Gruppo Volo viene ricostituito in seno al 60° Stormo ereditando le glorie del Gruppo Volo a Vela”, afferma l’Aeronautica Militare. Il Generale Frigerio, nel suo intervento, ha sottolineato come questa ridenominazione del Gruppo sia importante “poiché l’attività che svolgete non è più collegata solo ed esclusivamente al volo a vela, che comunque resta una parte sostanziosa e fondamentale, ma è caratterizzata anche dal supporto alla Scuola di Aerocooperazione per l’attività di formazione Close Air Support. Il concorso nell’attività di addestramento della difesa aerea nazionale nell’ambito delle attività Slow Mover Interceptor o anche l’attività di volo per il mantenimento delle qualifiche di pilota pronto all’impiego per il personale che presta servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica”. “L’importanza emotiva della giornata è stata enfatizzata anche dal ricordo del Colonnello Giuseppe Cipriano e del Tenente Colonnello Marco Meneghello che hanno tragicamente perso la vita nell’incidente del 7 marzo nei cieli di Guidonia ma che restano parte integrante, colleghi e amici fraterni dei piloti del 202° Gruppo Volo”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE E AIR SERBIA ANNUNCIANO UN NUOVO CODESHARE AGREEMENT – JetBlue e Air Serbia hanno annunciato una nuova partnership che rende i voli operati da Air Serbia disponibili su JetBlue.com, con un nuovo accordo di codeshare. A partire dal 26 luglio 2023, JetBlue ha inserito il suo codice “B6” sui voli non-stop operati da Air Serbia dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e dal Chicago O’Hare International Airport (ORD) al Belgrade Nikola Tesla Airport (BEG). Inoltre, JetBlue prevede di inserire il suo codice “B6” su altri voli tra Belgrado e punti in Europa nel prossimo futuro. Air Serbia prevede di aggiungere il proprio codice “JU” a 25 destinazioni in tutta la rete JetBlue. “Cerchiamo continuamente di espandere le nostre partnership per offrire più opzioni ai nostri clienti. Air Serbia è un interline partner di successo dal 2016 e vediamo un grande potenziale con questo nuovo codeshare”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Diamo il benvenuto clienti di Air Serbia a bordo dei nostri voli, in modo che possano provare le nostre tariffe basse e l’ottimo servizio”. “Siamo molto soddisfatti della futura collaborazione con JetBlue e crediamo che ciò migliorerà in modo significativo le possibilità di viaggio tra gli Stati Uniti e le destinazioni all’interno del network Air Serbia, in particolare quelle nella più ampia regione dei Balcani”, ha affermato Jiri Marek, chief executive officer of Air Serbia.

DELTA E LATAM INAUGURANO LA PRIMA JOINT VENTURE ROUTE NEL MERCATO BRASILIANO – La prima nuova rotta in Joint Venture di Delta e LATAM nel mercato brasiliano è appena atterrata a Los Angeles (LAX). Il Boeing 777 è partito da San Paolo (GRU) martedì 1 agosto e ha trasformato la più grande città della California nella 22a destinazione internazionale di LATAM dal Brasile. È anche la quinta destinazione di LATAM Brazil negli Stati Uniti dopo Miami (MIA), Orlando (MCO), New York (JFK) e Boston (BOS), che si aggiunge ai voli giornalieri di Delta da San Paolo ad Atlanta e New York e, da dicembre, da Rio de Janeiro ad Atlanta e New York (stagionali). Attualmente LATAM è la principale compagnia aerea brasiliana che collega il Brasile con il mondo. “Gli Stati Uniti sono una delle destinazioni internazionali più ambite dai viaggiatori brasiliani, quindi siamo molto entusiasti di lanciare questa rotta tra San Paolo e Los Angeles in collaborazione con LATAM. Questo è l’unico volo diretto per la costa occidentale dal Brasile che, oltre ad essere l’opzione più veloce e comoda per i clienti per esplorare questa regione degli Stati Uniti, integra i numerosi vantaggi reciproci per i frequent flyer, sia che viaggino per lavoro o piacere”, ha dichiarato Danillo Barbizan, Delta Sales Manager in Brazil. “L’inaugurazione di questo volo tra il Brasile e la costa occidentale degli Stati Uniti è il risultato della Joint Venture di due compagnie globali che ora offrono ai clienti viaggi più semplici e veloci con le migliori rotte, orari e collegamenti”, afferma Aline Mafra, Director of Sales and Marketing at LATAM Brazil. “Con l’avvio di questa nuova rotta internazionale, continuiamo con il nostro impegno per connettere sempre più i brasiliani con il mondo e portare gli stranieri a scoprire le meraviglie del Brasile dal nostro hub di Guarulhos”.

DELTA E PORSCHE CELEBRANO LA LORO PARTNERSHIP CON LA 918 SPYDER – Porsche ha prestato un prototipo di pre-produzione della 918 Spyder dalla collezione aziendale all’Elite Services team di Delta per un periodo di due settimane. “Quest’estate Delta e Porsche hanno festeggiato i 12 anni insieme e hanno celebrato il rinnovo della loro partnership con una rara apparizione di una delle creazioni più apprezzate della casa automobilistica: la 918 Spyder, in prestito all’Elite Services team. Con solo 918 auto (è così che l’auto ha preso il nome) della supercar a propulsione ibrida prodotte in tutto il mondo, individuare una delle auto per le strade o in pista sarebbe una rarità. Porsche ha prestato un prototipo di pre-produzione della 918 Spyder dalla collezione aziendale al team Elite Services di Delta per un periodo di due settimane, dopodiché la supercar è tornata nella collezione della casa automobilistica. L’auto è tipicamente utilizzata da Porsche per scopi di marketing e promozionali”, afferma Delta. “I membri dell’Elite Services team creano esperienze premium per i clienti dell’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL). Si trovano spesso al volante di una Porsche Cayenne, trsportando i clienti tra i voli in coincidenza. La maggior parte dei destinatari sono clienti fortunati e ignari che trovano un Elite Service Ambassador che li aspetta al gate del loro aereo con il loro nome su un cartello quando arrivano. È un “surprise and delight” service che mantiene l’Elite Services team in movimento tutto il giorno”, conclude Delta.

ICAO: ISTITUZIONE DEL NUOVO ICAO PACIFIC ISLANDS LIAISON OFFICER – L’ICAO ha compiuto un passo importante per migliorare il suo sostegno ai Pacific Small Island Developing States (PSIDS), con la nomina di un nuovo funzionario di collegamento. La nuova posizione risponde alla Ministerial Port Moresby Declaration on Aviation Safety and Security del 2021, la Pacific Regional Aviation Strategy (2022 – 2032) adottata dai paesi alla 41a Assemblea dell’agenzia delle Nazioni Unite lo scorso ottobre, ed è stata realizzata in collaborazione con il Pacific Aviation Safety Office (PASO) e il sostegno finanziario essenziale del governo di Singapore. “Questo nuovo Liaison Officer post è stato istituito in riconoscimento delle distinte sfide di sviluppo sostenibile e conformità ICAO che molti Stati in questa regione devono affrontare attualmente”, ha sottolineato il segretario generale dell’ICAO, Juan Carlos Salazar. “Il nostro obiettivo nello stabilirlo è assistere direttamente le nazioni delle isole del Pacifico nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione di Chicago e superare le loro attuali risorse limitate, la lontananza geografica e la scarsa connettività, la vulnerabilità ai disastri naturali e alle emergenze di salute pubblica e l’eccessiva dipendenza dal voluntary international support”. Il nuovo ICAO Pacific Liaison Officer, che riporta all’ICAO Asia Pacific (APAC) Office Regional Director, ha iniziato ad assumere le funzioni preliminari il 1° agosto e dovrebbe riferire alla nuova sede dell’ufficio a Nadi, ospitata dal governo delle Figi, entro la fine dell’anno. Il Pacific Liaison Officer fungerà da punto di coordinamento chiave sulle questioni relative allo sviluppo dell’aviazione civile tra gli stessi PSIDS, l’APAC Regional Office dell’ICAO e il Capacity Development and Implementation bureau, le regional and international organizations, tra cui PASO.

NEL PROGETTO SAPERE LE TECNOLOGIE AEROSPAZIALI DI LEONARDO AL SERVIZIO DELLE AREE URBANE – Il benessere e la sicurezza degli spazi urbani e la tutela del territorio sono un investimento essenziale per il futuro delle comunità. È stato questo l’obiettivo dell’alleanza tra Unione Europea, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia e industria nel progetto “SAPERE” – Servizi Aerospaziali PER le aree metropolitanE. Leonardo è stata tra i partner principali del progetto SAPERE, guidato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) e finalizzato a individuare una serie di strumenti integrati da mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione per la tutela del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli asset urbani. Il progetto, co-finanziato dalla Regione Puglia e dall’Unione Europea, attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, fa parte dell’Asse prioritario 1 “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” del Programma Operativo Regionale Puglia FESR – FSE 2014-2020. Con un sostegno finanziario previsto di 69.557,22 euro, le attività sono iniziate nel 2020 e terminate nel 2022. Obiettivo principale del progetto SAPERE è stato quello di definire e sviluppare soluzioni basate sull’utilizzo di immagini del territorio e delle infrastrutture acquisite tramite satellite e sensori trasportati su aerei pilotati da remoto. L’elaborazione e la distribuzione delle informazioni così ottenute potrà supportare l’Amministrazione Comunale della città di Bari nell’attività di pianificazione e gestione dei piani di competenza relativi alla tutela del territorio. Leonardo ha collaborato al progetto SAPERE attraverso la realizzazione di un laboratorio congiunto Leonardo/DTA, per la simulazione aerea nel quale è stato sperimentato un sistema di gestione di navigazione aerea dei droni (UTM – Unmanned Traffic Management) all’interno dello spazio aereo “Very Low Level” (sotto i 500 piedi). Questo sistema permetterà agli operatori di droni, e alla stessa Pubblica Amministrazione, di progettare e svolgere missioni in ambito urbano e, allo stesso tempo, di svolgere attività di formazione relative alle norme che regolano il traffico dei droni e le autorizzazioni al volo, per garantire lo svolgimento dei servizi aerei in condizioni di sicurezza. Del progetto ha fatto parte anche una dimostrazione di servizi basati su droni in ambiente urbano per l’ispezione del territorio. Nell’ambito del progetto SAPERE è prevista, inoltre, la costituzione del Drone Living Lab, che fornirà al Comune di Bari servizi basati su tecnologie aerospaziali, nell’ottica di una progressiva transizione dell’organizzazione urbana verso un modello di Smart City.

VUELING: CONSIGLI PER VOLARE CON IL PROPRIO CANE – Vueling informa: “Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane: intelligente, sensibile, affettuoso, piccolo o grande, a pelo lungo o corto, in questa data si celebrano proprio tutti. Introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni, questa giornata mondiale fu ideata dall’addestratrice cinofila americana Colleen Paige, che volle ricordare il giorno in cui i suoi genitori adottarono il cane di famiglia. Per l’occasione Vueling, parte del gruppo IAG, ha stilato una lista dei 5 consigli da seguire per chi non vuole separarsi dal proprio amico più fedele mai, neanche in volo. Vueling è una delle poche compagnie low-cost pet-friendly che consente ai suoi passeggeri di viaggiare accompagnati su tutte le rotte europee (escluse quelle da e per il Regno Unito e l’Irlanda), nei voli diretti e in quelli in connessione attraverso l’hub di Barcellona-El Prat, con il massimo del comfort”. “Specie e taglia: per quanto riguarda i cani è fondamentale farli viaggiare in un trasportino omologato (45 x 39 x 21 cm) che abbia delle aperture per il passaggio dell’aria, per un peso complessivo massimo di 8 kg, accessori inclusi, per le prenotazioni effettuate dal 20 giugno 2023 in poi. Le stesse considerazioni valgono per gli altri animali che dovrano essere trasportati nella loro gabbietta. Naturalmente, Vueling permette sempre ai cani da assistenza di accedere alla cabina. Documenti e condizioni: oltre al biglietto e al microchip, è necessario essere muniti del passaporto che attesti la storia vaccinale, compreso quello anti-rabbia effettuato almeno 21 giorni prima del volo. Prenotazione e tariffe: all’atto della prenotazione il padrone dovrà segnalare la presenza del proprio amico a quattro zampe, scegliendo la tariffa “Basic” e acquistando il servizio da scegliere nella sezione Personalizza il tuo volo. Assicurazione: tra queste, si possono includere le eventuali spese sostenute all’estero e le spese di ricerca in caso di perdita o smarrimento durante il viaggio. Controlli e decollo: il cane passerà dal metal detector assieme al padrone, mentre il trasportino dovrà essere scansionato come il resto dei bagagli insieme al guinzaglio e al cibo. Una volta a bordo dell’aereo, il cane troverà spazio nel suo trasportino a terra sotto la poltrona di fronte al posto a sedere assegnato, assicurato tramite un’imbracatura di sicurezza prima e dopo il decollo e all’atterraggio. Per motivi di sicurezza, non potrà uscire fino allo sbarco”, prosegue Vueling.

IL PRIMO F-35 PER IL BELGIO ENTRA NEL FINAL ASSEMBLY STAGE – Il primo F-35 per la Belgian Air Component è entrato nella fase finale di assemblaggio presso la Lockheed Martin production facility in Fort Worth, Texas. Il jet, noto come AY-01, è stato spostato fuori dall’electronic mate and alignment system, dove i suoi quattro componenti principali sono stati uniti insieme da un sistema avanzato di laser e sensori. Nell’assemblaggio finale, verrà montato il canopy del jet, verranno testati i sistemi elettronici e verrà installato il motore. Da lì, entrerà nella final finishes facility per ricevere il suo stealth coating. L’AY-01 uscirà dalla fabbrica entro la fine dell’anno e sarà inizialmente basato presso la Luke Air Force Base, Arizona, dove i piloti della Belgian Air Force condurranno l’addestramento iniziale negli Stati Uniti. Il primo arrivo nel paese di un F-35 è previsto per il 2025 presso la Florennes Air Base. Gli F-35 saranno basati anche su Kleine-Brogel a partire dal 2027.

L’AMERICAN AIRLINES EDUCATION FOUNDATION ASSEGNA QUASI UN MILIONE DI DOLLARI IN FONDI PER BORSE DI STUDIO – Mentre gli studenti si preparano a tornare in classe questo autunno, l’American Airlines Education Foundation sta aiutando ad alleviare i costi dell’istruzione superiore fornendo quasi 1 milione di dollari in fondi per borse di studio a 340 studenti che dipendono dai membri del team della compagnia aerea. Le borse di studio finanziano studi universitari a tempo pieno presso qualsiasi college, università o programma professionale accreditato in tutto il mondo. Ogni destinatario ha ricevuto una borsa di studio di $2.500 e 100 studenti universitari di prima generazione hanno ricevuto ciascuno un premio aggiuntivo di $1.000 per l’anno scolastico 2023-2024. “Quest’anno i nostri beneficiari di borse di studio continuano ad alzare il livello, stabilendo costantemente obiettivi ambiziosi e sforzandosi di eccellere nei campi di studio prescelti”, ha affermato Ron DeFeo, American’s Chief Marketing & Communications Officer and President of the Education Foundation. “Siamo molto orgogliosi di supportare i membri del nostro team e le loro famiglie, mentre lavorano per raggiungere nuove vette durante il viaggio della vita”. I destinatari delle borse di studio di quest’anno vivono in otto paesi: Stati Uniti, Canada, Messico, Repubblica Dominicana, Inghilterra, Giamaica, Perù e Spagna. Sono a carico dei membri del team impiegati da American e dai suoi vettori interamente controllati Envoy, PSA e Piedmont in 70 città in tutto il mondo.