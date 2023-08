Le compagnie aeree di Lufthansa Group riportano risultati positivi nel secondo trimestre 2023

SWISS migliora ulteriormente il risultato operativo nel primo semestre

Lo sviluppo positivo degli affari registrato nel primo trimestre del 2023 è stato mantenuto nel secondo trimestre dell’anno e ha consentito a Swiss International Air Lines (SWISS) di registrare un risultato operativo estremamente forte per il primo semestre. “SWISS ha conseguito un risultato operativo per i primi sei mesi del 2023 di CHF 338,3 milioni, con un miglioramento di circa CHF 270 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1° semestre 2022: CHF 67 milioni). I ricavi totali del primo semestre sono aumentati del 37,8% a CHF 2,5 miliardi (1° semestre 2022: CHF 1,8 miliardi)”, afferma SWISS:

“Dopo gli anni estremamente difficili della pandemia, le stelle sono ora allineate per noi in modo più favorevole che mai”, afferma il CFO di SWISS, Markus Binkert. “Come il resto del settore aereo, abbiamo beneficiato del fatto che il desiderio delle persone di volare è rimasto sostanzialmente superiore alle capacità attualmente disponibili”.

“Come risultato, erano disponibili meno biglietti a tariffe basse, e questo a sua volta ha aumentato i rendimenti nel primo semestre. Inoltre, la ristrutturazione che SWISS aveva condotto nel 2021 ha contribuito a proteggere la compagnia dall’aumento dei costi con cui il settore aereo deve attualmente confrontarsi. Tali aumenti includono costi energetici più elevati, insieme all’inflazione generale.

La domanda di air cargo services si è notevolmente indebolita rispetto ai livelli dell’anno precedente. Ma la divisione Swiss WorldCargo di SWISS ha comunque dato un contributo importante al risultato operativo nel primo semestre”, prosegue SWISS.

“Questo risultato operativo del primo semestre è uno dei migliori che abbiamo mai ottenuto”, continua il CFO Binkert. “E ci conferma che ora abbiamo saldamente alle spalle la pandemia e ci siamo posti una solida base finanziaria da cui possiamo affrontare e superare le incertezze future. Perché il nostro ambiente è ancora volatile e i rischi sono ancora numerosi”.

“Il positivo trend registrato nei primi tre mesi dell’anno si è accentuato nel secondo trimestre. Il risultato operativo di SWISS da aprile a giugno, poco meno di CHF 260 milioni, ha registrato un miglioramento di circa il 127% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (2° trimestre 2022: CHF 114,4 milioni). I ricavi totali del secondo trimestre sono aumentati di circa il 27% a CHF 1,4 miliardi (2° trimestre 2022: CHF 1,1 miliardi)”, continua SWISS.

“Ci siamo posti l’obiettivo di essere una delle compagnie aeree leader in Europa”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Con il raggiungimento di un risultato operativo del primo semestre cinque volte superiore a quello dello scorso anno, abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada in termini finanziari. Allo stesso tempo, continueremo a investire ampiamente per rendere le nostre operazioni di volo più sostenibili, per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti e dei nostri dipendenti”.

“SWISS ha registrato una forte crescita dei volumi di passeggeri nel primo semestre 2023. Un totale di 7,5 milioni di viaggiatori sono stati trasportati nei primi sei mesi dell’anno, con un aumento del 41% rispetto alla prima metà del 2022. SWISS ha operato oltre 61.000 voli nel periodo, circa il 30% in più rispetto a un anno fa. La capacità del primo semestre a livello di sistema, misurata in available seat-kilometres o ASK, è aumentata del 36%, mentre il volume di traffico totale del primo semestre, misurato in revenue passenger-kilometres, è aumentato di poco meno del 54%.

Il load factor nella prima metà è stato pari all’83,3%, con un miglioramento di 9,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

SWISS prevede ancora che la sua total ASK production per il 2023 sarà all’85% circa del livello 2019, e che aumenterà ulteriormente nel 2024. La ASK production nel 2023 fino ad oggi è stata dell’85% del livello 2019 per il primo semestre, circa l’87% per il secondo trimestre”, conclude SWISS.

Austrian Airlines: le cifre forniscono vento favorevole per gli investimenti

Per la prima volta dal 2020, Austrian Airlines ha potuto iniziare l’anno senza restrizioni. “L’elevata domanda e i buoni load factor sono stati i fattori chiave per il ritorno del vettore al profitto. Con questo risultato Austrian Airlines sta gettando una base importante per aumentare gradualmente la stabilità finanziaria e realizzare investimenti futuri necessari per la trasformazione in un’aviazione più sostenibile.

Nel secondo trimestre 2023 i ricavi di Austrian Airlines sono aumentati del 39% su base annua a 664 milioni di euro (Q2 2022: 478 milioni di euro). Nello stesso periodo, i ricavi operativi totali sono aumentati del 36% a 680 milioni di euro rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (Q2 2022: 501 milioni di euro). I costi operativi totali nella seconda metà dell’anno sono stati pari a 592 milioni di euro, il 19% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (Q2 2022: 498 milioni di euro).

Graziell’elevata domanda passeggeri e del continuo elevato load factor, il secondo trimestre dell’anno si è chiuso con un risultato di 88 milioni di euro (Adjusted EBIT Q2 2022: 3 milioni di euro).

Austrian Airlines è stata in grado di aumentare significativamente i propri ricavi (+57%) a 1,064 miliardi di euro rispetto alla prima metà del 2022 (primo semestre 2022: 678 milioni di euro). I ricavi operativi totali sono aumentati del 54% a 1,093 miliardi di euro nella prima metà del 2023 (primo semestre 2022: 709 milioni di euro). Le spese operative totali sono aumentate del 32% a 1,078 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (prima metà del 2022: 815 milioni di euro). La prima metà del 2023 si chiude così con un Adjusted EBIT di 15 milioni di euro (H1 2022: -106 milioni di euro).

Austrian Airlines ha trasportato oltre 6,1 milioni di passeggeri nella prima metà dell’anno, con un aumento del 47% (1° semestre 2022: 4,2 milioni), con un load factor medio dell’80,0% (primo semestre 2022: 72,1%)”, afferma Austrian Airlines.

Il CEO Annette Mann: “Dopo tre anni difficili siamo chiaramente in attivo e ora stiamo lavorando per un ottimo risultato annuale. Riduciamo così il nostro deficit di crisi e ci prepariamo per i prossimi investimenti per i nostri ospiti. Continuiamo a fare affidamento su un buon lavoro di squadra e non vediamo l’ora di accogliere nuovi colleghi nella seconda metà dell’anno per affrontare le sfide future”.

Il COO Francesco Sciortino: “I nostri dipendenti stanno dimostrando ogni giorno, e in tutte le aree dell’azienda, cosa significa ospitalità. Come per i nostri ospiti, ci concentriamo sulle persone e sui loro bisogni anche quando si tratta dei nostri dipendenti. Siamo contenti di essere riusciti a convincere 400 nuovi colleghi a decollare insieme”.

“I fattori trainanti per la trasformazione di Austrian Airlines verso operazioni più sostenibili sono la modernizzazione della flotta a lungo raggio con dieci nuovi aeromobili, nuovi aeromobili a medio raggio più efficienti e investimenti in SAF.

Con le nuove destinazioni europee Porto e Palermo, l’orario dei voli estivi sulle rotte a corto e medio raggio offre più destinazioni rispetto al 2019. Complessivamente, l’offerta di metà estate di Austrian Airlines è già superiore al 90% rispetto a metà estate 2019. Da luglio, i viaggiatori Business Class di Austrian Airlines sulle rotte a lungo raggio possono godere di un nuovo concetto di ristorazione perfezionato dai Flying Chef”, conclude Austrian Airlines.

“Ai nostri ospiti piace volare con Austrian Airlines. La nostra attenzione è finalmente tornata sulla nostra competenza principale, fornire ospitalità calorosa sopra le nuvole”, conclude il CCO Michael Trestl.

Brussels Airlines: risultati in miglioramento nel secondo trimestre

Brussels Airlines chiude il primo semestre 2023 a -12 milioni di euro, con un miglioramento dell’87% rispetto all’anno precedente. Il primo trimestre si chiude a -44 milioni di euro, in linea con le attese e la stagionalità del business aviation, il secondo trimestre si chiude a 31 milioni di euro di Adjusted EBIT. I prezzi del carburante più stabili, la domanda in aumento e i rendimenti più elevati forniscono la fiducia che la compagnia aerea raggiungerà solidi numeri in nero per tutto il 2023.

“Nella prima metà del 2023 Brussels Airlines ha accolto a bordo dei suoi voli 3,95 milioni di passeggeri. Si tratta di un aumento del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Brussels Airlines ha aumentato i suoi ricavi di 253 milioni di euro, o del 56%, su base annua a 705 milioni di euro nella prima metà del 2023 (anno precedente: 452 milioni di euro), grazie all’aumento della domanda, a performance operative più stabili e rendimenti più elevati. Due aeromobili in wet lease e l’integrazione di due aeromobili di medio raggio nella flotta portano ad un aumento dell’offerta nei voli di medio raggio.

Le spese operative sono aumentate, in linea con l’aumento della produzione, di un totale di 184 milioni di euro o del 32% a 756 milioni di euro (anno precedente: 572 milioni di euro). Le spese sono state inoltre fortemente influenzate dall’effetto dell’inflazione sull’intero anno e dall’aumento dei diritti aeroportuali.

Di conseguenza, l’Adjusted EBIT nel periodo in esame ammonta a -12 milioni di euro (anno precedente: -89 milioni di euro), in miglioramento dell’87% rispetto al primo semestre 2022. Il solo secondo trimestre ha registrato un utile di 31 milioni di euro”, afferma Brussels Airlines.

“I risultati del nostro primo semestre del 2023 sono completamente in linea con le nostre aspettative. Nel 2022 abbiamo comunicato risultati del terzo trimestre storicamente elevati. Quest’anno sono orgoglioso di vedere che abbiamo già raggiunto un record nel secondo trimestre. Questo ci ispira grande fiducia per raggiungere solidi risultati in nero per l’intero anno 2023″, afferma Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer at Brussels Airlines.

“I dati finanziari in costante miglioramento dopo i risultati storicamente bassi a causa della pandemia, creano spazio per investire nuovamente nel prodotto e nell’esperienza del cliente di Brussels Airlines. Nel corso del primo semestre dell’anno sono state realizzate diverse iniziative, sia a bordo che a terra.

Tra questi investimenti tangibili e visibili c’è il nuovo concetto di ristorazione per i passeggeri di classe business sui voli di medio raggio, l’offerta adattata di ‘special meals’ o la possibilità di upgrade dei posti durante l’online or mobile check-in process.

Ulteriori miglioramenti seguiranno nel prossimo futuro, sia per il personale di Brussels Airlines che per i suoi passeggeri.

Le lezioni apprese dalla difficile estate del 2022 si sono trasformate in azioni concrete per l’estate del 2023. L’obiettivo era quello di creare un’estate più stabile sia per il personale che per i passeggeri di Brussels Airlines. A ciò hanno sicuramente contribuito i continui scambi e la stretta collaborazione con dipendenti, sindacati e partner esterni. I primi risultati mostrano sia un miglioramento della stabilità operativa sia forti ricavi”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)