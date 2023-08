Ottimi risultati per Lufthansa Group nel secondo trimestre 2023

Lufthansa Group ottiene risultati record nel secondo trimestre. Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group, afferma: “Grazie ai grandi sforzi dei nostri dipendenti, siamo stati in grado di evitare una situazione come la scorsa estate e offrire ancora una volta ai nostri clienti operazioni più stabili. Sia a terra, in cockpit, in cabina o nei nostri hangar di manutenzione, sono stati i nostri dipendenti in tutto il mondo a rendere possibili operazioni di volo affidabili e il secondo trimestre finanziariamente migliore della nostra storia. Pertanto, la nostra chiara attenzione alla stabilità si è dimostrata la scelta giusta per i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri azionisti. Oltre a ciò, abbiamo affinato il nostro focus strategico con accordi sulla cessione di LSG Group e AirPlus, nonché l’accordo per l’acquisizione di ITA.

Le nostre prospettive indicano un continuo sviluppo positivo per clienti, dipendenti e azionisti: la previsione degli utili specificata mostra chiaramente che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a medio termine. Questo ci consente di effettuare gli investimenti pianificati nella qualità per i nostri clienti. La continuazione simultanea della nostra campagna di assunzioni con oltre 1.000 nuove assunzioni al mese crea anche nuove prospettive per i nostri dipendenti. E, ultimo ma non meno importante, c’è una prospettiva speciale per la nostra flotta a lungo raggio Lufthansa. Altri due A380 torneranno al servizio di linea quest’anno, con altri che seguiranno insieme ai nuovi Boeing 787 e Airbus A350 nel prossimo anno, a cui guardiamo con grande ottimismo”.

“Con 9,4 miliardi di euro, i ricavi del Gruppo nel secondo trimestre hanno superato il valore dell’anno precedente di circa il 17% (anno precedente: 8,0 miliardi di euro). L’operating result (Adjusted EBIT) è aumentato a 1,1 miliardi di euro e quindi è quasi triplicato (anno precedente: 392 milioni di euro). Ciò corrisponde a un margine operativo dell’11,6% ed è un nuovo record per il risultato del secondo trimestre per Lufthansa Group. Anche l’utile netto ha segnato un nuovo massimo di 881 milioni di euro (anno precedente: 259 milioni di euro).

Per la prima metà del 2023, il Gruppo ha registrato un Adjusted EBIT di 812 milioni di euro (anno precedente: -185 milioni di euro), con un miglioramento di quasi 1 miliardo di euro. L’adjusted EBIT margin è salito al 4,9% nel primo semestre (anno precedente: -1,4%). I ricavi nella prima metà del 2023 sono stati di 16,4 miliardi di euro (anno precedente: 13,0 miliardi di euro).

L’elevata domanda globale di viaggi aerei ha portato a un aumento significativo del numero di passeggeri presso le Passenger Airlines del Gruppo. Tra gennaio e giugno le compagnie aeree hanno accolto a bordo più di 55 milioni di viaggiatori, con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022 (anno precedente: 42,4 milioni). Solo nel secondo trimestre, 33,3 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree del Gruppo (anno precedente: 29,2 milioni). Ciò corrisponde all’84% del livello 2019.

Le passenger airlines di Lufthansa Group hanno costantemente ampliato la capacità offerta nel corso del primo semestre. Per i primi sei mesi è stata del 19% superiore allo stesso periodo dell’anno scorso, ma ancora del 21% inferiore ai livelli pre-crisi. Per il secondo trimestre la capacità offerta è stata pari all’83% rispetto all’anno pre-crisi 2019. La capacità è stata pianificata in modo conservativo a causa di colli di bottiglia, in particolare con handling service providers and air traffic control.

Nel secondo trimestre l’obiettivo chiaro è stato nuovamente quello di garantire operazioni di volo stabili. Questa strategia ha avuto successo. La puntualità è migliorata al 70% nei primi sei mesi.

La domanda costantemente elevata, soprattutto nelle classi premium, unita alla capacità limitata ha portato a un aumento del 13% dei rendimenti per le passenger airlines rispetto all’anno precedente. Con un load factor dell’83%, i voli di Lufthansa Group sono stati occupati nel secondo trimestre come lo erano prima della pandemia (2019: 83%).

Le spese delle compagnie aeree del Gruppo sono aumentate a causa dell’elevato livello di inflazione dei costi nel settore, in particolare per il controllo del traffico aereo e le tasse aeroportuali, il costo per la manutenzione e le parti di ricambio. Inoltre, i costi una tantum associati alla forte espansione delle operazioni di volo e alle ampie misure a sostegno della stabilità operativa hanno avuto un impatto negativo sui costi delle compagnie aeree passeggeri. Rispetto all’anno precedente, i costi unitari sono quindi aumentati del 7%”, afferma Lufthansa Group.

“Complessivamente, l’Adjusted EBIT delle Passenger Airlines è migliorato di circa 1 miliardo di euro, a 965 milioni di euro nel secondo trimestre di quest’anno (anno precedente: -86 milioni di euro). Tutte le compagnie aeree del segmento hanno ottenuto un risultato positivo. Guardando ai primi sei mesi, l’Adjusted EBIT è addirittura aumentato di quasi 1,7 miliardi di euro a 453 milioni di euro (anno precedente: -1,2 miliardi di euro).

La normalizzazione delle tariffe nel global airfreight market è proseguita come previsto nel secondo trimestre dell’anno. Nonostante la domanda inferiore, tuttavia, i rendimenti medi di Lufthansa Cargo sono rimasti di un buon 40% superiori al livello pre-crisi del 2019, il che significa che Lufthansa Cargo ha nuovamente sovraperformato il mercato nel suo complesso nel secondo trimestre. La freight capacity nel secondo trimestre è aumentata del 6% rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della ripresa delle operazioni di volo passeggeri e della relativa espansione delle capacità di carico.

Lufthansa Cargo ha così guadagnato quote di mercato nel secondo trimestre. A seguito degli sviluppi a livello di mercato, l’Adjusted EBIT di Lufthansa Cargo è sceso a 37 milioni di euro (anno precedente: 482 milioni di euro), pur rimanendo significativamente al di sopra del risultato raggiunto nel 2019. Nel primo semestre, l’Adjusted EBIT è stato di 188 milioni di euro (anno precedente: 977 milioni di euro).

Lufthansa Technik ha continuato a registrare una performance aziendale molto positiva nel secondo trimestre 2023. Il segmento MRO ha beneficiato della domanda costantemente elevata di viaggi aerei in tutto il mercato, che è stata accompagnata da un ulteriore aumento della domanda da parte dei clienti delle compagnie aeree per servizi di manutenzione e riparazione .

Lufthansa Technik ha generato un Adjusted EBIT di 156 milioni di euro nel secondo trimestre, un aumento del 39% rispetto al 2022 e anche un record per un secondo trimestre (anno precedente: 112 milioni di euro). Per il primo semestre, la società ha generato un Adjusted EBIT di 291 milioni di euro, il 21% in più rispetto allo scorso anno (anno precedente: 241 milioni di euro).

Grazie al forte risultato operativo e alle elevate prenotazioni, Lufthansa Group ha generato un operating cash flow di 3,1 miliardi di euro nel primo semestre. Dopo aver dedotto gli investimenti netti, che si riferiscono principalmente agli investimenti del Gruppo nella sua futura flotta di aeromobili di nuova generazione, è stato generato un adjusted free cash flow di 1,1 miliardi di euro. L’indebitamento netto è sceso a 5,9 miliardi di euro al 30 giugno 2023 (31 dicembre 2022: 6,9 miliardi di euro) ed era quindi inferiore al livello pre-crisi dal 2019″, prosegue Lufthansa Group.

“Nel secondo trimestre dell’anno finanziario 2023, Lufthansa Group ha proseguito la sua trasformazione in un Airline Group. Tre operazioni significative sono state effettuate in soli tre mesi tra aprile e giugno.

Ad aprile è stata annunciata la vendita della rimanente attività di ristorazione internazionale di LSG Group alla società di private equity AURELIUS. Anche la vendita del fornitore di servizi di pagamento AirPlus a SEB Kort, annunciata a giugno, segna un passo importante nella focalizzazione di Lufthansa Group sul proprio core business.

Oltre alle vendite delle due suddette parti della società, nel mese di maggio è stata concordata l’acquisizione di una quota di minoranza del 41% nella compagnia aerea italiana ITA Airways. Il contratto prevede che Lufthansa possa rilevare anche le restanti azioni di ITA in un secondo momento. L’acquisizione della quota di minoranza di ITA Airways è soggetta all’approvazione delle autorità competenti, attesa entro la fine dell’anno”, continua Lufthansa Group.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG: “Sono orgoglioso che tutte le passenger airlines siano state in grado di generare un forte risultato operativo e che abbiamo raggiunto un risultato record nel secondo trimestre. Lufthansa Group ha dimostrato negli ultimi anni di mantenere le sue promesse. Ciò vale anche per lo sviluppo del nostro portafoglio, dove abbiamo compiuto progressi significativi nella nostra trasformazione in Airline Group. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare per avvicinarci il più possibile ai nostri obiettivi del 2024 già nell’anno in corso”.

“Lufthansa Group prevede che la domanda di biglietti aerei rimarrà elevata per il resto dell’anno. La compagnia sta quindi continuando la sua espansione della capacità e prevede di offrire circa l’88% della capacità pre-crisi nel terzo trimestre dell’anno. L’Adjusted EBIT nel terzo trimestre dovrebbe quindi superare il livello pre-crisi di 1,3 miliardi di euro nel 2019.

Grazie alle ottime prospettive per la seconda metà dell’anno, il Gruppo ha specificato il suo outlook per l’intero anno 2023 e ora prevede di raggiungere un Adjusted EBIT di oltre 2,6 miliardi di euro (precedentemente: aumento rispetto al valore dell’anno precedente di 1,5 miliardi di euro). Il risultato dovrebbe quindi essere uno dei tre migliori nella storia di Lufthansa Group.

Di conseguenza, il 2023 dovrebbe costituire un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi finanziari che la società si è prefissata per il 2024. In base a questi obiettivi, Lufthansa Group prevede di raggiungere un Adjusted EBIT margin di almeno l’8%”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)