Le consegne di Embraer aumentano del 47% nel secondo trimestre 2023

Embraer ha consegnato un totale di 47 jets nel secondo trimestre del 2023, di cui 17 commercial aircraft e 30 executive jets (19 light jets e 11 midsize jets). Nel corso dell’anno la società ha consegnato un totale di 62 aeromobili (24 commercial e 38 executive).

Le consegne nel secondo trimestre sono state superiori del 47% rispetto allo stesso periodo dal 2022. Nella prima metà del 2023 il volume è aumentato del 35% rispetto al 2022, quando sono stati consegnati 46 jets. Rispetto al secondo trimestre 2022, il volume delle consegne è aumentato del 55% in Commercial Aviation e del 43% in Executive Jets. Il firm order backlog ha chiuso il periodo a US$ 17,3 miliardi.

In Commercial Aviation, American Airlines ha firmato un firm order con Embraer per sette nuovi E175. I velivoli saranno operati dalla controllata Envoy Air. Con le consegne che inizieranno nel 4Q23, la flotta E-Jets di Envoy crescerà fino a superare 141 aeromobili entro la fine del 2024.

Embraer ha anche ricevuto un firm order da Binter per sei E195-E2, che porteranno la E2 fleet di Binter a 16 aerei una volta completate le consegne. Questo ordine sarà incluso nel backlog di Embraer una volta che tutte le contingenze contrattuali saranno state risolte.

SKS Airways, dalla Malesia, ha concluso un accordo per aggiungere dieci E195-E2 alla sua flotta. Inoltre, SKS ha aderito al Pool Program per supportare gli aeromobili da operare nel sud-est asiatico. Anche Scoot, una low-cost subsidiary di Singapore Airlines, sta aggiungendo nove E190-E2 al suo portafoglio. Royal Jordanian Airlines ha raggiunto un accordo per introdurre otto E190-E2 ed E195-E2 nelle sue operazioni, con consegne a partire dal 4Q23. Tutti e tre gli accordi riguardavano contratti con la leasing company Azorra.

Quattro E175 hanno iniziato a operare con Star Air, una compagnia aerea indiana che già opera E-Jets. Star Air ha anche esteso il suo Pool Program contract per includere gli E175 nella sua flotta.

Oltre a Star Air e SKS Airways, Embraer Services & Support ha firmato Pool Program contract extensions con Rex Group (Australia) e Amelia (Francia). Un altro momento saliente del trimestre per la business unit è stato l’annuncio di 20 E-Jets P2F per Lanzhou Group. Questo è il primo Embraer P2F agreement in Cina.

In Executive Aviation, NetJets ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di un massimo di 250 Praetor 500 jet options. L’accordo ha un valore di oltre 5 miliardi di dollari e le consegne dovrebbero iniziare nel 2025.

Per Embraer Defence & Security, è stato firmato un memorandum d’intesa con Saab per posizionare il C-390 Millennium come la soluzione preferita per i tactical air transport requirements della Swedish Air Force e nella ricerca di opportunità per potenziali Gripen customers in America Latina.

Embraer porta il Phenom 300E e il Praetor 600 a LABACE 2023

Embraer torna alla Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE) 2023 dall’8 al 10 agosto a San Paolo. “L’azienda presenterà il Phenom 300E, world’s best-selling light jet per 11 anni consecutivi, e il Praetor 600, il super-midsize jet più dirompente e tecnologicamente avanzato, all’aeroporto di Congonhas.

Mercoledì (9 agosto) e giovedì (10 agosto) dalle 11:00 alle 12:00 sono previsti tour per i media dei velivoli in mostra statica”, afferma Embraer.

“Dirigendosi verso la fiera dell’America Latina, Embraer continua il suo slancio con una forte domanda per il suo executive jets portfolio che si traduce in un backlog fino al 2025. Oltre alle forti vendite e alla crescita continua, la società continua a intensificare gli sforzi di sostenibilità per raggiungere gli obiettivi ESG, inclusa la carbon neutrality in operations entro il 2040, net-zero aviation emissions entro il 2050 e 100% renewable energy sources entro il 2030.

L’azienda ha continuato ad aumentare il suo utilizzo di SAF, anche presso il suo headquarters in Melbourne, Florida, investendo nello sviluppo di low-to-zero emission alternative propulsion technologies, come electrification, hybrid electric and hydrogen.

Inoltre, il Sorocaba Services Center dell’azienda (stato di San Paolo) è stato riconosciuto come best FBO in Brazil, secondo il FBO 2023 Survey condotto da Aviation International News (AIN). L’FBO, che è un center of excellence in aircraft support, ha mantenuto il primo posto del sondaggio per cinque anni consecutivi. Le strutture offrono servizi di livello mondiale per i clienti di Embraer in uno one-stop shop, accreditato da FAA, EASA e ANAC. Embraer Services & Support è stata anche costantemente classificata al primo posto nell’AIN’s Product Support Survey, nonché nel ProPilot’s Corporate Aircraft Product Support Survey”, conclude Embraer.

